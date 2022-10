Ricardo Lorenzetti: “La seguridad jurídica interesa al empresario pero también al trabajador y a la clase media”

Ricardo Lorenzetti, miembro de la Corte Suprema (Franco Fafasuli)

El juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, aseguró hoy que “la seguridad jurídica interesa al mundo empresarial pero también al trabajador, a la clase media, al chico que quiere estudiar”, al referirse a la media sanción que logró el kirchnerismo en el Congreso para ampliar el número de los miembros del Máximo Tribunal de Justicia.

En una entrevista que brindó a Radio Mitre, calificó de “inconveniente desde el punto de vista de la seguridad jurídica” esa iniciativa que, de acuerdo a lo dicho por la oposición, busca proteger a la vicepresidenta Cristina Kirchner de sus causas judiciales y amedrentar a la justicia.

“Esta crisis de cambio permanente genera inseguridad, y la inseguridad genera desconfianza. Esto no es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es estabilidad, es dar a las personas perspectivas claras. Esta idea de cambio permanente es tremenda”, remarcó Lorenzetti.

“El mundo cambia permanentemente: la tecnología, la economía, el ambiente, las discusiones, los conflictos. Pero esto se da dentro de un sistema. Lo que nos pasa a los argentinos es que no somos modestos, cambiamos el sistema”, cuestionó el juez.

Y agregó: “Si uno ve, en 50 o 60 años, que se cambia la Corte, el sistema económico, el sistema tributario, la ubicación geopolítica…en ese sentido es que hay que ser más estables”.

Más allá de que el magistrado admitió que es respetuoso de los tres poderes del Estado y que aceptará lo que dictame el Poder Legislativo, también destacó la importancia de salir a hablar públicamente del tema porque “hay que reafirmar nuestras convicciones en el Estado de Derecho, en las instituciones, y además ayudar a las personas”.

“Si uno dice ‘yo quiero hacer algo en mi vida’, sea una empresa, un trabajo, un estudio, necesito un contexto, necesito ciertos parámetros que no vayan a cambiar. Ahora, si me van a cambiar todo, un día cambian las leyes, otro día la Corte, otro día los tribunales, un día vamos para un lado del mundo y otro día para el otro…es muy difícil, la gente se paraliza. Uno ve que hoy no solo las personas se paralizan sino que se desilusionan, bajan los brazos”, cuestionó.

El 22 de septiembre, el oficialismo obtuvo una victoria en el Senado de la Nación al aprobar con 36 votos afirmativos el proyecto que establece llevar la conformación del máximo tribunal de 5 a 15 miembros. Ahora, la iniciativa deberá ser tratada en la Cámara de Diputados.

Los discursos del oficialismo apuntaron a la necesidad de ampliar la cantidad de números porque “no se puede dejar en manos de solo cuatro personas” las definiciones del máximo tribunal. Pero luego fueron elevando el tono y le apuntaron a las capacidades morales de los miembros actuales.

“De los cuatro miembros que hay hoy en la Corte, dos definen absolutamente todo, se votan a sí mismos. ¿Esta es la Corte que queremos? Tenemos que tener otra, no por nosotros, sino por la democracia y por el gobierno que será electo en el 2023″, dijo el senador Oscar Parrilli quien, minutos después, sentenció: “Tenemos una Corte que están enfrentados entre ellos. Dos aceptaron ser nombrados por decretos, se denuncian entre ellos. De los cuatro miembros que hay, dos definen todo y se votan a si mismo”.

Durante su exposición en el Senado, Parrili les apuntó directamente y los calificó de mafiosos. “De los miembros de la Corte, tres son mafiosos y uno es corporativo, defiende intereses de las corporaciones”, en referencia a Carlos Rosenkrantz.

Seguí leyendo: