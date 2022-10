Victoria Donda se reunió con representantes de la Embajada de EEUU: la agenda común en cuanto a diversidad, discursos de odio y DDHH

La reunión se llevó a cabo este miércoles en la sede del INADI

Victoria Donda mantuvo una reunión con dos representantes de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina. Se trata de Victoria Tiszka Cedeño, Consejera Política y Primera Secretaria de la Embajada, y Khatijah Corey, Oficial de Servicio Exterior del Departamento de Estado. El encuentro se llevó a cabo este miércoles por la tarde en la sede del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), donde las funcionarias trabajaron en una agenda común.

Las representantes de la Embajada expusieron algunas de las prioridades de la administración de Joe Biden en torno al fortalecimiento de la diversidad, la equidad y la inclusión de comunidades afro, religiosas, originarias, el colectivo LGBTIQ+ y de personas con discapacidad, las cuales convergen con la agenda del INADI.

A su vez, compartieron la preocupación con respecto a los discursos de odio y cómo estos significan un desafío para la democracia. Por último, se establecieron algunas líneas de trabajo conjunto a futuro, con el objetivo de plantear nuevos programas, encuentros con expertos y foros en materia de Derechos Humanos.

Por otra parte, recientemente Donda viajó a Israel a fin de profundizar los lazos diplomáticos con Tel Aviv. La presidenta del INADI fue invitada por el World Jewish Congress, para participar de las dos jornadas de la “Reunión Internacional de Enviados y Coordinadores Especiales para la Lucha contra el Antisemitismo” (SECCA por las siglas en inglés).

Durante los encuentros que compartió con referentes de diferentes países y organismos internacionales, Donda intercambió miradas, ideas y experiencias vividas por los distintos pueblos que han sufrido los peores procesos de genocidio y discriminación. En ese contexto, la titular del INADI -que vivió en carne propia y en su dolorosa historia familiar las consecuencias de los años más oscuros de la historia Argentina- conmovió con su testimonio a los referentes mundiales presentes.

Luego, remarcó la postura del organismo argentino de comprender que la discriminación y el racismo, lejos de ser conductas individuales, son ejes estructurales de nuestras sociedades.

“El racismo no es un factor cromático ni es una situación que le ocurre a algunas personas, llamadas o denominadas ‘minorías religiosas’ en determinados lugares, como no lo es la discriminación tampoco. Si no, no se entiende por qué las mujeres somos, de las personas, los seres más discriminados en las sociedades. Las mujeres somos mayorías, no somos minorías. Las personas de la comunidad judía, las personas que no son blancas y con rasgos europeos, somos mayorías en el mundo. Entonces hay una mayoría discriminada mundialmente”, dijo.

Argentina tiene la sexta comunidad judía más grande del mundo. En ese sentido, Donda remarcó el trabajo cotidiano que realiza el organismo en el combate contra la discriminación, así como el peso de las denuncias que reciben por antisemitismo.

“El INADI tiene varias estrategias de asistencia a la comunidad judía, como la asistencia a víctimas del antisemitismo, el monitoreo de redes sociales y, también, un observatorio de redes sociales. Del 100% de las denuncias de antisemitismo, más de un 50% fueron en las redes sociales. Ese monitoreo, además lo completamos con otro de los medios de comunicación que, a su vez, se completa con informes, recomendaciones y capacitación a periodistas”, sostuvo la ex diputada nacional.

