Patricia Bullrich dijo que evaluaría reformar leyes para que las fuerzas armadas puedan actuar en lugares como Villa Mascardi o Rosario

La ex ministra de Seguridad de la gestión de Mauricio Macri y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, afirmó que modificaría una serie de leyes para poder actuar con las fuerzas armadas en casos como los ataques mapuche en Villa Mascardi y la violencia narco en Rosario.

La referente del ala dura de Juntos por el Cambio criticó al presidente Alberto Fernández por haberse reunido este martes con miembros de la comunidad mapuche Curruhuincha en el marco de su visita a la provincia de Neuquén. Para Bullrich se trató de “un grave error” y “un contrasentido” convocar a mapuches y a miembros de la RAM “que es un grupo terrorista que no reconoce la Constitución”.

“A los mapuches les tenes que terminar de dar la tierra que les corresponde, avalada por la provincia y la Nación. No me siento en esa mesa 5 días después del desalojo y no junto a los mapuches y a la RAM”, opinó.

En este marco, entrevistada por Jonatan Viale en La Nación +, la titular del PRO señaló que ella le sacaría “el derecho a la tierra” a aquél que “usurpe un pedacito de tierra”. “Sino no lo ordenás nunca”, justificó.

Consultada al respecto de sus propuestas sobre temas de esta índole en caso de llegar a la Presidencia en 2023, Bullrich respondió: “Si a mí me tocase gobernar, entro al sur y a Rosario el primer día con las fuerzas federales”.

¿Intervendría con el ejército? La ex ministra de Seguridad manifestó que “en principio” no ingresaría a los territorios conflictivos con las fuerzas armadas porque “no están preparadas y hay que cambiar las leyes”, pero aclaró que con una preparación de seis meses y modificando la legislación, el accionar sería distinto.

Bullrich se refirió específicamente a las leyes de Defensa y de Seguridad Interior: “Las modificaría para que puedan acompañar los procesos en los que podes tener pérdida de tu territorio”. “La función de las fuerzas armadas es la defensa de la soberanía territorial”, remarcó.

“Si perdés frente a un narco o perdés frente a un grupo violento, tenés la posibilidad con una ley muy clara de utilizar las fuerzas armadas para ayudar a las fuerzas federales para que en ese territorio rija la ley y la Constitución”, argumentó.

En este marco, recordó que “hemos presentado una denuncia para que todas las causas que hay se unifiquen y que se tome a la RAM como un grupo de violencia extrema terrorista”.

Alberto Fernández se reunió con la comunidad mapuche en Neuquén

La dirigente opositora criticó al Gobierno no solo por su política de seguridad, sino también por la crisis económica. Señaló que el Poder Ejecutivo “no sabe para dónde ir, no hay dirección y nadie sabe lo que hace”. Para Bullrich “Cristina Kirchner solo se ocupa de lo que le interesa para su poder” y Alberto Fernández “es un presidente fantasma”.

“Estamos en un laberinto de dólares”, añadió luego del anuncio del Dólar Qatar. Si fuese presidenta, Bullrich dijo que “habría un solo dólar”. Habilitaría “legalmente” el uso de la divisa norteamericana, cuyo valor “se acomodaría de acuerdo a las circunstancias en que recibamos el país”.

Si bien considera que “el kirchnerismo ha perdido cualquiera idea de futuro”, advirtió que “hay que tener cuidado” porque “es un animal herido” y puede “ser agresivo”. Por ello, reafirmó que Juntos por el Cambio debe “trabajar muy firme en la propuesta” de cara al 2023 y en “los cambios que vamos a hacer”.

Para Bullrich, el Gobierno “cree que poniendo plata en el bolsillo de la gente gana la elección”, sin embargo sostuvo que “si hacen un ‘plan platita’, nos van a llevar a cualquier lugar donde la inflación que tenemos hoy no es nada”. “Van a intentar un ‘plan platita’ y se va a ir todo a la miércoles”, concluyó.





