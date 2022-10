Ricardo Lorenzetti: “Los mismos que sancionaron la ley para reducir a 5 los miembros de la Corte ahora quieren ir a 15”

Ricardo Lorenzetti cuestionó el proyecto para ampliar la Corte Suprema

Luego de una larga sesión y sin el apoyo de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos logró aprobar en la Cámara de Senadores el proyecto que plantea ampliar de 5 a 15 los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la iniciativa deberá pasar por Diputados, donde el oficialismo no cuenta hasta el momento con el respaldo necesario para sancionar definitivamente la ley. En ese contexto, uno de los ministros del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, se refirió al asunto y cuestionó: “Los mismos que sancionaron la ley para reducir a 5 los miembros de la Corte ahora quieren ir a 15″.

En diálogo con el periodista Luis Novaresio en LN+, el magistrado detalló: “Cuando nosotros ingresamos en la Corte, había dos vacantes. No se podían cubrir, yo fui el último y quedaban dos. En ese momento el Dr. (Enrique) Petracchi insistía en que las cubran, no las podían cubrir, entonces fuimos al Congreso él y yo y pedimos que lo resolvieran. No se podía resolver, entonces la senadora, en ese momento, Cristina Kirchner planteó reducir a 5 y salió esa ley. Gradualmente y así estamos, con la ley que se sancionó en ese momento. Los mismos que sancionaron esa ley ahora quieren ir a 15. O estaban equivocados en aquel momento o en este. Tratemos de ser estables, porque si no se genera mucha incertidumbre”.

El Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación subrayó que respeta institucionalmente el funcionamiento del Senado de la Nación como un poder independiente y en consecuencia los proyectos que allí se discuten. Sin perjuicio de ello, brindó su opinión personal sobre la iniciativa y fue tajante al afirmar que no la considera “conveniente”, ya que en un contexto de incertidumbre extendida en la población se hace necesario brindar certezas. “Si cambiamos las reglas a cada rato no lo hacemos”, explicó el magistrado.

Asimismo, Lorenzetti reflexionó sobre cuál sería el “funcionamiento real” en caso de que el proyecto se aprobara: “En toda la historia argentina la Corte fue de 5, 7 o 9, pero nunca llegó a 15 o a 25. Imagínese que si cada expediente tiene que circular por 15 personas es muy difícil”.

“Y además otra cosa, si se sanciona una ley ahora de 15, hay que ir cubriéndolos, pero los va a ir cubriendo el gobierno que viene. Entonces, sancionar una ley ahora, supongo que porque no les gusta la Corte actual, que puede no gustarle, pero la va a llenar el gobierno que viene. Hay que tratar de tranquilizarse y pensar institucionalmente qué es lo que va a beneficiar o no al pueblo argentino. Esto me parece que es muy inestable”, concluyó.

(Franco Fafasuli)

Por un total de 36 votos afirmativos contra 33 negativos, el oficialismo obtuvo una victoria en el Senado de la Nación y pasó a la Cámara de Diputados el proyecto que establece llevar la conformación del Máximo Tribunal de 5 a 15 miembros. De todas formas, en la actualidad lo conforman cuatro integrantes: Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz (vice), Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Por otra parte, Novaresio le consultó su opinión sobre “que un Presidente diga ‘ojalá no se suicide un fiscal’”, en relación a la expresión que tuvo Alberto Fernández respecto de Diego Luciani, quien acusó a la vicepresidenta durante los alegatos del juicio de la obra pública en Santa Cruz, o sobre que “opine de un fallo”. Allí, el juez de la Corte volvió a pedir prudencia y afirmó: “Nosotros tenemos grandes responsabilidades, tenemos que ser cuidadosos y no pasar ciertos límites. Hay que recordar la historia y no volver a repetirla. Cada vez que Argentina inició caminos fuera del sistema de derecho terminó mal. Yo lo que quiero decirle a la población es que nosotros tenemos que ser firmes, los jueces tenemos que ser firmes, aplicar la constitución y la ley igual para todos. Después habrá discusiones, pero eso está fuera de un proceso. No se puede cambiar los procesos a las personas, lo intereses o los casos. No es así. El estado de derecho es un logro que costó mucho”.

En una entrevista extensa que recorrió numerosos temas de actualidad, el juez de la Corte también brindó una mirada general sobre el conflicto que tiene lugar en la región de la Patagonia, donde grupos que se autodenominan Mapuches toman espacios públicos reivindicándolos como propios. Allí Lorenzetti afirmó que resulta “una obviedad” que “la ocupación de espacios públicos no es legal”. “Nosotros discutimos mucho este tema con los pueblos originarios. Me reuní mucho con ellos, y varios en todo el país. Algunos planteaban la idea de un Estado Plurinacional como es Bolivia”, recordó el juez, frente a lo cuál, indicó, terminó siempre prevaleciendo que “en Argentina hay un Estado. Rige una ley para todos y hay que respetarla, como regla general, independientemente del caso, que no conozco”, subrayó.

Asimismo, el magistrado consideró que la discusión por el Ambiente es “central”, aunque lamentó que no se refleje como una prioridad en la agenda pública de la dirigencia política local. “Hay que entender que el mundo y la economía están cambiando. Se dice que el desarrollo del ambiente va a generar pobreza, es exactamente al revés”, destacó Lorenzetti, y puso como ejemplo la capacidad de generar empleos que tiene el turismo sustentable. “Es una conexión que hay que hacer”, afirmó finalmente.

SEGUIR LEYENDO