Alfredo Cornejo habló sobre las críticas a Facundo Manes: “El castigo que le han dado es exagerado”

La opinión de Manes sobre el ex mandatario generaron duros cruces dentro de los pasillos de la oposición

Una vez más la interna de Juntos por el Cambio expuso el choque de sus principales figuras, esta vez a partir de las palabras del diputado nacional Facundo Manes sobre el expresidente Mauricio Macri, que desataron fuertes cruces dentro de la oposición. En ese marco y con el objetivo de poner paños fríos a la discusión, el senador mendocino Alfredo Cornejo se metió en el debate intentando traer calma a la coalición. Cornejo, el hombre de la Unión Cívica Radical reconoció que no comparte las expresiones de Manes pero lo defendió de las críticas: “El castigo que le han dado es exagerado”.

Con tono pausado y serenidad, el presidente del Interbloque de Senadores de Juntos por el Cambio abundó sobre la postura del neurólogo y aprovechó para ensayar una autocrítica de la gestión del ex mandatario: “Yo creo que se equivocó en equiparar las dos figuras, no en la crítica a Macri, porque no tienen por qué no ser criticado Macri o cualquiera. Ahora, todo el castigo que le han dado varios dirigentes del pro, del radicalismo creo que son exagerados. Creo que se pueden discutir errores de sus 4 años de gestión, que los hay evidentemente, si no no hubiéramos perdido las elecciones en 2019″.

Con esa mirada, y Cornejo, quien fue gobernador de Mendoza, comparó la situación del neurólogo con otras ocasiones similares: “Creo que todos los golpes que le dieron a Manes, planteando primero que se ha equivocado, son exagerados, Lilita o Gerardo Morales dijeron cosas duras sobre Macri y nadie armó un conflicto de esta envergadura”.

Alfredo Cornejo reconoció la equivocación de su compañero pero salió a defenderlo de las críticas

Cornejo, asimismo, explicó por qué, desde su punto de vista, Manes erraba en su racionamiento y también aprovechó para marcar las diferencias con el Frente de Todos: “Yo creo la teoría de los dos demonios, que dice que Cristina y Macri son dos cosas exactas, es una hipótesis que mucha gente alimenta y hay una diferencia sustancial, Macri es nuestro aliado y él es republicano, Cristina no, son diferencias sustantivas, ahí radica un error. Pero no hay que equiparar a las dos figuras, ni decir que son lo mismo para la Argentina y hay que buscar sacarse de encima esas dos personas, si no no estaríamos en la misma coalición con Macri. si pensáramos así”.

Siguiendo esa línea, el ex gobernador de Mendoza, resaltó la importancia de que la coalición este unida de cara a las elecciones de 2023. “Creo que hay una fuerte demanda de unidad de Juntos por el Cambio, de una parte de los argentinos, que le exigen a esos dirigentes que no se peleen y tengan un plan, una certidumbre que el gobierno nacional no da”, expresó el hombre de la UCR.

Con ese foco disparó contra el oficialismo y su mirada de cómo gobernar el país. “El Frente de Todos está unido solo para conquistar el poder y siguen unidos solo para conservarlo, no hay coincidencia sobre temas estructurales. En el oficialismo convive gente que no cree en el derecho de propiedad con gente que sí cree, un derecho fundante del Estado de derecho. Yo no veo dentro de Juntos por el Cambio una diferencia estructural de esa magnitud, veo diferencias sobre la mayor o menor intervención del estado en la economía, diferencias sobre cómo combatir la inflación, no del nivel tan estructural como en el Gobierno, ellos no pueden orientar al país con tremendas complicaciones”, afirmó Cornejo.

Las fuertes palabras de Facundo Manes sobre el expresidente Mauricio Macri desataron cruces dentro de Juntos por el Cambio

Ya con la mirada puesta en la elecciones del próximo año, y con el ánimo de disputarle el gobierno al Frente de Todos, el senador habló sobre una posible interna que dirima las diferencias dentro del espacio: “Está abierta una competencia, Macri tiene todo el derecho a competir si quisiera hacerlo, va a haber una competencia evidentemente”.

Su opinión sobre las PASO

Pero más allá de esta interna en Juntos por el Cambio, el radical opinó sobre las PASO y el accionar de diferentes provincias que cambiaron la reglamentación o atraviesan ese proceso: “No se sabe mucho de quién apoya la suspensión de las PASO. Varias provincias vienen en marcha de eliminarlas, San Juan la eliminó y la reemplazó por la ley de Lemas, que es aberrante, como hay en Santa Cruz y Misiones. En Catamarca se amenazó con hacerlo, en Salta ya tiene media sanción la suspensión, en Chubut se mandó un proyecto, luego se retiró. Hay varios intentos de eliminarlas, paradójicamente en esas 4 provincias los gobernadores no vienen bien, tienen serias críticas. Creo que a la larga perjudica a los ciudadanos, al que hay que garantizarle el voto es al ciudadano, no al político, probablemente sea un beneficio para un grupo de políticos”.

En ese sentido también le tiró el peso al oficialismo. “Espero que el Gobierno no promueva cambiar las reglas, las PASO han sido un buen sistema de selección de candidatos, si bien la elite política tiene mucha más definición que los ciudadanos comunes, yo soy parte de esa élite política lógicamente, y las PASO achican el poder de decisión de la elite política, así que yo creo que es un paso adelante para los ciudadanos. Que paradoja, la mayoría de los gobernadores quieren eliminarlas porque quieren tener las lapiceras de decidir. A las oposiciones les facilita la selección de sus candidatos. Yo no veo muy claro si el Gobierno está convencido de eso, me parece que está convencido que no le conviene a Juntos por el Cambio, pero no está muy claro a quién le conviene de ellos del Frente de Todos, con lo cual no se si va a avanzar mucho”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO: