El acalorado debate entre Vallejos y Espert por la inflación: “No la vas a bajar con brujería”

Con la inflación como principal eje de debate, pero tratando también otros problemas de la crisis económica argentina, la ex legisladora kirchnerista Fernanda Vallejos, y el diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, protagonizaron un acalorado debate televisivo.

Invitados al programa A Dos Voces (Todo Noticias), la economista mostró su preocupación “frente a niveles muy altos de inflación mensual y anual”, a la vez que resaltó que “el Banco Central haya logrado acumular reservas en septiembre”. “Es necesario aunque no sea suficiente”, agregó.

“Desde el 2016 los salarios y los ingresos vienen cayendo. Necesitamos seguir apostando a un ordenamiento macro que estabilice el frente cambiario y hay que completarlo con intervenciones de carácter micro en los sectores donde hay problemas puntuales, como el textil”, analizó la ex diputada kirchnerista.

A su turno, Espert advirtió que “Argentina entro en un régimen de tres dígitos de inflación en el que vamos a estar mucho tiempo, todo 2022 y todo 2023 como mínimo”. “Argentina tiene un problema de reputación para bajar la inflación”, consideró y señaló que para atacar la problemática inflacionaria “antes va a haber que proponer un plan de reforma fiscal enorme y creíble, de baja del gasto público” y “salir de este mamarracho del cepo”.

Comenzando a cuestionar la postura del diputado de Avanza Libertad, Vallejos planteó que “los trabajadores han perdido casi 10 puntos entre el Gobierno de Macri y estos años” y que “los que están del lado del capital han salido ganando cuando la economía caía durante la gestión de Cambiemos y cuando la economía recuperó un ritmo de crecimiento en los últimos años”.

“Parece que está mal hablar de un ajuste del gasto público”, protestó Espert. “La inflación es un fenómeno monetario acá, en la China, en Marte y en Saturno, sigamos pensando equivocadamente como piensa Vallejos y en 20 años vamos a comer rebanada de viento”, contraatacó el economista elevando el tono del debate.

La dirigente cristinista salió de inmediato a comparar a Espert con Macri: “El marco económico que ustedes manejan no se diferencia de lo que hizo Macri”.

“¿Quiénes son ustedes? A Macri lo critiqué desde el día uno hasta que se fue, estás diciendo estupideces, no me metas con Macri, ni con Martínez de Hoz, ni con De la Rúa... Discutí lo que digo, ¿te parece mal bajar el déficit?”, contestó el legislador nacional.

“Cuando se piensa en ajuste fiscal, piensan en recortar la seguridad social, los servicios públicos, la planta de trabajadores públicos...”, replicó Vallejos. Espert la interrumpió y le preguntó: “¿Está mal echar ‘ñoquis’?, ¿está mal cerrar una empresa pública deficitaria? La tasa de inflación de tres dígitos no la vas a bajar con las brujerías que propone Vallejos, la bajas con ordenamiento fiscal severo por el lado del gasto público y terminando con el mamarracho del cepo cambiario”, insistió y cuestionó “la falsedad de argumentos” de la economista.

(Maximiliano Luna)

Frente a la interrupción de Espert, Vallejos le reprochó: “La próxima hable solo y yo me ahorro el viaje”. “Mentís, me hablás de Macri”, contestó el diputado. “No le voy a permitir el debate en esos términos”, le dijo la diputada mandato cumplido. Y el dirigente liberal continuó: “¿Por qué me hablás de Macri? Opiná sobre lo que yo digo. ¿Cuando trabajé para Macri?”

“Yo voy a hacer el análisis que yo quiera. Usted propone los mismos ejes que Macri”, insistió Vallejos.

“No entiendo por qué esta mujer me habla de Macri? Es ridículo”, contestó con sorna el dirigente liberal que concluyó su participación en el programa enviando un mensaje al resto de los frentes pensando en 2023: “Me parece crítico que la política se deje de pelear de manera ridícula para ver quien tiene el conchero más lindo y que pase a proponer en concreto lo que va a hacer con la economía”.

SEGUIR LEYENDO: