Horacio Rodríguez Larreta también cruzó a Facundo Manes: “No estoy de acuerdo con lo que dijo”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se pronunció en contra de las declaraciones de Facundo Manes sobre Mauricio Macri, y rechazó las acusaciones de que el ex presidente hubiese protagonizado hechos de “espionaje ilegal”.

“No estoy de acuerdo con lo que dijo Facundo Manes”, sostuvo el alcalde porteño, luego de que el legislador de la UCR lo tildó de cometer “populismo institucional” durante su gestión de 2015-2019, al asegurar que “hubo operadores que manejaban la Justicia, también hubo datos de que se espió a gente incluso de su gobierno”.

En sintonía del resto de los dirigentes del PRO, Rodríguez Larreta se pronunció sobre los hechos que salpican al ex presidente. “Mauricio no estuvo involucrado en espionaje; yo se fehacientemente desde mi convicción personal que no estuvo involucrado, pero además lo dijo la Justicia”, agregó el mandatario, en diálogo con Radio Ciudadano News de Mendoza.

Los reproches de Facundo Manes contra Macri se refieren, principalmente, a dos denuncias de impacto político.

Por un lado, la causa en la que había sido procesado por presunto espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del submarino ARA “San Juan” de la Armada; y por el otro, presuntas maniobras de realizadas por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri para concretar tareas de vigilancia política a dirigentes opositores y aliados de Cambiemos.

Facundo Manes reprochó el "populismo institucional" de Mauricio Macri

En el caso del submarino hundido, se acreditó la elaboración de tareas de inteligencia pero se dictó el sobreseimiento del ex presidente por tratarse de “actividades tendientes a preservar las instituciones constitucionales –entre las que se encuentra la figura presidencial y/o la seguridad interior-”, expresó el fallo judicial.

En lo que refiere a las labores de la AFI, la Cámara Federal dictó que “la prueba reunida no es suficiente para evidenciar la existencia de un plan masivo de inteligencia ilegal”, aunque sí se pudieron corroborar seguimientos y vigilancias por parte de algunos algunos agentes que integraban un grupo de WhatsApp denominado “SuperMarioBross”. Para los magistrados, los espías realizaban tareas de “cuentapropismo” para futuras extorsiones.

En el marco de la estrategia de Manes para cuestionar a Macri, el jefe de Gobierno porteño defendió el gobierno del fundador del PRO y sostuvo que “Mauricio puso mucha energía y coraje en frenar al autoritarismo de los Kirchner”. “Acá el populismo en Argentina lo encarna el kirchnerismo. Estoy convencido de eso”, dijo, diferenciandosé de Manes.

Con la misma tesitura, ratificó que “hay que trabajar siempre para la unidad de Juntos por el Cambio” y apoyó al pronunciamiento del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), en el cual el radicalismo se desmarcó de los dichos de Facundo Manes y convocó a evitar expresiones que “lesionan” a la coalición sin importar “de donde provenga”.

“La unidad es el valor primero, coincido con muchos términos del comunicado que sacó el partido radical. Tenemos que trabajar todos juntos. Siempre hay diferencias en un espacio amplio como el nuestro. La diversidad enriquece, pero lo primero es la unidad”, concluyó Horacio Rodríguez Larreta.

En las declaraciones que desataron la controversia en la coalición opositora mayoritaria, Facundo Manes consideró que en el gobierno de Macri “hay causas abiertas, gente imputada y evidencia que no se cambió este sistema cloacal de servicios de inteligencia”. “No hay modernización en Argentina sin modernización de las instituciones”, afirmó.

Cerca de Manes intentan que su candidatura gane volumen de cara a los comicios de 2023. La estrategia es diferenciarse y polemizar con el PRO, aunque sin romper la cuerda y forzar la ruptura del espacio opositor.

