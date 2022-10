Movimientos sociales alineados con el Gobierno recorren el país para lanzar su partido político con vistas a las elecciones 2023

Los movimientos sociales vinculados al Frente de Todos comenzaron a realizar los “Cabildos Abiertos” a lo largo y ancho del país para delinear sus políticas partidarias con vistas a las elecciones presidenciales del próximo año. Las reuniones comenzaron el sábado en Misiones y están previstas asambleas en Salta, Neuquén, Mendoza, y distritos del conurbano bonaerense dónde tienen previsto disputarles el poder territorial a intendentes del PJ como Fernando Espinoza de La Matanza o a Néstor Grindetti (Juntos por el Cambio), quien gobierna Lanús desde hace ocho años, solo por citar dos ejemplos.

Cómo anticipó Infobae, organizaciones sociales como el Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, entre otras, decidieron armar un partido político propio para impulsar a sus candidatos y llevar adelante una agenda vinculada a la economía popular.

“El sábado, en Misiones comenzó nuestra propuesta política y programática de los movimientos populares con una agenda muy clara de idea de país en cuanto a lo productivo, a lo social, al trabajo”, le explicó a este medio uno de los principales dirigentes del Movimiento Evita y refirió que: “El partido político que estamos formando formará parte del Frente de Todos, pero sin apoyo explícito a ninguna de las vertientes internas”. Es la primera vez que los dirigentes populares que integran la coalición gobernante no remarcan que su apoyo es a Alberto Fernández en desmedro de Cristina Kirchner. “En cada uno de los Cabildos Abiertos vamos a hacer foco en la agenda de los movimientos populares trasladados a la política”, explicó un segundo referente social y remarcó: “Para que quede claro, no estamos ni a favor ni en contra del Alberto y no estamos ni a favor ni en contra de Cristina. Nuestra agenda es pro positiva, política, de los movimientos que forman parte del Frente de Todos”.

El sábado, en Misiones, comenzaron los "Cabildos Abiertos" de los movimientos sociales. Lanzan un nuevo partido político dentro del Frente de Todos con vistas a 2023

Entre otros, los principales referentes sociales alineados con el gobierno nacionales son los funcionarios Emilio Pérsico, Daniel Menéndez y Fernando “Chino” Navarro; y dirigentes de la UTEP como Gildo Onorato, Dina Sánchez y Esteban “Gringo” Castro.

Estos movimientos sociales ya tienen experiencia electoral exitosa en territorio bonaerense: Mariel Fernández, la intendenta de Moreno, es dirigente del Evita; además de pareja de Castro. La intención es desbancar a otros líderes peronistas de sus intendencias.

Patricia Cubría, es otra dirigente del Evita. Es senadora provincial y pareja de Pérsico. La intención política del Movimiento Evita es que compita en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) mano a mano contra Fernando Espinoza, intendente de La Matanza ex titular del PJ de la provincia de Buenos Aires y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM).

En caso de que se eliminen las PASO, esa estrategia se vería claramente debilitada. Los caciques del PJ bonaerense aún tienen fresco el triunfo en las PASO de 2019 de Mariel Fernández ante Walter Festa, el entonces intendente peronista de Moreno.

La senadora provincial Patricia Cubría, dirigente del Movimiento Evita, buscar desbancar a Fernando Espinoza en la intendencia de La Matanza

Los “Cabildos Abiertos” que comenzaron el sábado son Impulsados por los movimientos populares y, según le confirmaron a Infobae desde el Movimiento Evita, “recorrerán todo el país con el objetivo de construir un espacio político con un programa de transformación para la Argentina”.

En Misiones, representantes de diversas organizaciones debatieron e intercambiaron miradas junto a sectores del trabajo y la producción los temas centrales y urgentes para el desarrollo del país.

Allí se escucharon propuestas como la ley “Tierra, Techo y Trabajo” que por segundo año fue presentado en el Congreso, pero el oficialismo decidió no impulsar.

El Movimiento Evita ya consiguió una intendencia con Mariel Fernández en Moreno (@marielfmoreno1)

La intención de estas organizaciones populares es “lograr una expresión federal de las principales problemáticas y políticas públicas necesarias para transformar el país”, detallaron y destacan que se debatirán temas como “el desarrollo del hábitat, créditos no bancarios para el fortalecimiento de la economía popular y la agricultura familiar, mejorar la infraestructura de los barrios populares, la conectividad, la reforma impositiva, el desarrollo y la transición energética”.

Además del Movimiento Evita, impulsan la idea: Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, el Partido Solidario, la agrupación 22 de Agosto, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, OLP, MP La Resistencia, Pueblo Unido, Patria Nueva, la Corriente Nuestra Patria, la organización Los Pibes y Octubres.

Las organizaciones sociales alineados al Frente de Todos forman un partido político con agenda propia

A través de un comunicado, los organizadores afirmaron: “La política tradicional mostró sus límites, los problemas actuales que enfrenta la Argentina nos demostraron que tenemos que construir algo nuevo”. Una definición que no solo parece estar dirigida a la oposición, sino a las políticas impulsadas desde la Casa Rosada por Alberto Fernández.





SEGUIR LEYENDO: