La justicia electoral habilitó la candidatura de Lugones para el Consejo de la Magistratura

El juez Alberto Lugones (Gustavo Gavotti)

La jueza electoral María Servini habilitó al magistrado federal Alberto Lugones a ser candidato para el Consejo de la Magistratura de la Nación luego que su postulación fuese impugnada por la Junta Electoral a instancias de la presentación Compromiso Judicial, una de las listas de magistrados que compite en la elección del próximo 18 de octubre.

Pero la disputa política y judicial no quedará acá. Compromiso Judicial apelará entre hoy y mañana el fallo de Servini para que sea revisado por la Cámara Nacional Electoral, le adelantaron a Infobae fuentes de la agrupación. Inclusive, sigue latente la idea de ir en per saltum a la Corte Suprema de Justicia de la Nación si los plazos en la Cámara se extienden. Es porque la elección es poco más de dos semanas y las listas deben ser oficializadas para cumplir con los pasos del comicio.

Lugones es candidato al Consejo por la lista Celeste, la más cercana al oficialismo, y quien forma parte del bloque del gobierno en el organismo. Va por la relección ya que actualmente integra el cuerpo por el período 2018-2022. Compiten otras dos listas: a Bordó -la más crítica del gobierno nacional- con Diego Barroetaveña; y Compromiso Judicial con Eduardo Machín.

Pero Machín impugnó ante la Junta Electoral la candidatura de Lugones. Sostuvo que la ley prohíbe la reelección de consejeros -debe haber un período de intervalo- y que la Corte Suprema cuando declaró inconstitucional la ley del Consejo estableció quiénes podían ser reelectos y entre esos supuestos no estaba el de Lugones.

En la Celeste hicieron otra interpretación. Señalan que Lugones fue electo en 2018 con una ley que la Corte Suprema declaró inconstitucional y que en esa decisión repuso la norma anterior por la que el consejero no fue elegido, por lo que iría por un primer mandato y no una relección.

La Junta Electoral impugnó la candidatura de Lugones. Fue por tres votos -los de los representantes de la Bordó y de Compromiso Judicial- contra dos, los de la Celeste. Y la Celeste apeló. Ahora la jueza Servini y le dio la razón al considerar que se trata de dos normas distintas.

“La integración de los nuevos representantes ante el Consejo de la Magistratura, obedece a una estructura diferente de aquella en la que fueron elegidos y cuyos mandatos vencerán en el presente año”, dijo Servini en su resolución y agregó que “surge así un nuevo órgano, a partir de una normativa diferente y con una composición distinta, que no guarda relación ni puede asimilarse a la estructura anterior en cuanto a su génesis, por lo que, debiendo seleccionarse a nuevos representantes para conformarlo, y siendo que la composición anterior ha quedado desvirtuada por el fallo de la CSJN, no puede interpretarse que aquellos que lo integraron bajo la previsión de otras normas, no puedan competir para integrar la nueva composición, con un marco legal diferente”.

La jueza María Servini

La magistrada también consideró que la impugnación que presentó Compromiso Judicial fue extemporánea. Explicó que la Junta Electoral modificó los plazos de presentación sin la autorización del Consejo Directivo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

Compromiso Judicial apelará el fallo para que sea revocado por la Cámara Electoral. La situación allí no es sencilla. Uno de los jueces del tribunal es Daniel Bejas, que es candidato en la lista Celeste, por lo que no podría intervenir. Otro integrante, Alberto Dalla Vía, está de licencia por dos semanas, y como los tiempos apremian no podría intervenir. Queda un solo camarista electoral, Santiago Corcuera, por lo que se debería completar la Cámara para resolver. Eso se hace, según establece la ley, con jueces de la Cámara Civil y Comercial Federal. Pero algunos de ellos son candidatos en las elecciones o dieron su aval a la candidatura de Lugones, por lo que en principio no podrían intervenir.

Y los tiempos apremian porque la elección está fijada para el 18 de octubre en todo el país y hay un calendario a cumplir. Pero no se puede si no se sabe quiénes son los candidatos. Por eso en Compromiso sigue latente la idea de ir directamente a la Corte Suprema si el caso se dilata en la Cámara Electoral.

