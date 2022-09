Lula dijo que Alberto Fernández cometió un error al acordar con el FMI

Lula Da Sila y Alberto Fernández (archivo)

El ex presidente brasileño Inacio Lula Da Silva cambió de posición y reconoció que Alberto Fernández “está en problemas” y cometió un error al mantener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Así lo manifestó al hablar durante una cena que mantuvo el martes ante un grupo de empresarios brasileños, destaca la prensa del vecino país.

“¿Cuál es el problema de nuestro amigo Alberto Fernández en Argentina? ¿Por qué ganó las elecciones? Porque Macri fue alentado por el FMI a pedir un préstamo de 40.000 millones de dólares”, dijo Lula durante el evento organizado por el grupo Esfera Brasil en la ciudad de San Pablo. Y continuó: “Mira lo que ha pasado. Alberto Fernández ganó las elecciones criticando el préstamo, criticando al FMI. Ahora, cuando gana, ¿qué hace? Empieza a perder puntos por querer resolver el problema del FMI”.

O Globo, uno de los principales diarios de Brasil, sugirió así que el presidente argentino Alberto Fernández habría defraudado a su electorado al mantener el acuerdo con el FMI, firmado por su antecesor Mauricio Macri.

Ante un grupo influyente de empresarios brasileños, el candidato a presidente del Partido de los Trabajadores (PT) consideró que Alberto Fernández “está en problemas” por la inflación, que supera el 70% anual, y planteó dudas sobre el futuro del país. “El hambre es muy grande. Ese fue una vez un país poderoso, fue una vez la quinta economía del mundo. ¿Qué es este empobrecimiento? Es una falta de elección política de quien quiere gobernar. Es sencillo, sólo hay que elegir”, enfatizó ante una decena de empresarios, entre ellos los titulares de las federaciones de bancos e industriales, que se reunió para escucharlo de cara a las elecciones presidenciales del próximo domingo.

El periódico recordó que a principios de 2022, el acuerdo con el FMI trajo una feroz interna dentro de la coalición gobernante y que la vicepresidenta Cristina Kirchner llegó a decir que las condiciones del FMI eran inaceptables, aunque el mandatario argentino decidió sostener los términos del acuerdo firmado por su antecesor.

“En aquella crisis, en una pandemia funesta, no había que haber pagado al FMI ni haberse comprometido con él. Cuando se produjo la crisis americana de Lehman Brothers, la crisis europea, ¿vio que el FMI diera alguna pista? No, desapareció. Da consejos en Bolivia, en Brasil”, consideró Lula ante la mirada atenta de los empresarios, entre ellos el titular de la Federación Brasileña de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, y el de la Federación de Industrias de San Pablo (Fiesp), Josue Gomes.

Antes de ser presidente, Alberto Fernández visitó a Lula en prisión

A finales de enero de este año, Lula había publicado su respaldo a Alberto Fernández en redes sociales: “Me alegró mucho que el gobierno argentino, bajo el liderazgo de mi amigo Alberto Fernández, lograra negociar un acuerdo sobre la deuda del país que preserva la soberanía y la posibilidad de velar por el desarrollo y la justicia social del pueblo argentino”.

El mandatario argentino le contestó con un mensaje en Twitter en la misma sintonía: “Sincera gratitud a mi querido Lula por preciarme con su amistad y por su eterno compromiso con el Pueblo argentino. Hemos dado un paso más para dejar atrás dificultades y poder continuar en la senda del desarrollo con inclusión social. Siempre a tu lado, querido Lula!!”.

Lula estuvo acompañado por su candidato a vice, el centrista y ex gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin, su alfil encargado de establecer puentes con los empresarios, quienes esperan que, en caso de triunfar, sea nombrado a cargo del clave Ministerio de Economía. También estuvieron el ex ministro Alexander Padilha, y el economista Gabriel Galipolo, ex ejecutivo del banco Factor, dos de los interlocutores de Lula con el sector financiero.

Horas antes de ir a la cena, Lula se reunió con dirigentes del Partido de la Socialdemocacia Brasileña (PSDB), del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, quienes anunciaron oficialmente el apoyo a su candidatura.

