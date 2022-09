El juez Lugones apelará mañana la resolución que le impide ser candidato al Consejo de la Magistratura

Alberto Lugones (Gustavo Gavotti)

El juez federal Alberto Lugones apelará mañana la resolución de la Junta Electoral de la Asociación de Magistrados que ayer impugnó su candidatura para el Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de la selección y acusación. Lo hará ante la jueza electoral María Servini.

Así se lo adelantaron a Infobae fuentes de la “Lista Celeste” -más cercana al oficialismo- que lleva a Lugones como primer candidato del estamento de los jueces para el Consejo. El plazo para apelar vence mañana y desde la agrupación señalaron que acudirán a todas las instancias judiciales para defender la candidatura, eso es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las elecciones son el próximo 18 de octubre.

La Junta Electora resolvió ayer por mayoría que Lugones no puede ser candidato al Consejo. Señalaron que la ley establece que no hay reelección para los integrantes del Consejo y que deben dejar pasar un período para volver a presentarse. Lugones asumió como consejero en 2018 y tiene mandato hasta noviembre próximo.

Se postuló porque la ley por la que llegó en 2018 fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que repuso la norma anterior. Lugones señala que por la ley repuesta no fue elegido y que por lo tanto sería un primer período y no una reelección.

Pero Eduardo Machín, juez de la Cámara Comercial y candidato de “Compromiso Judicial”, impugnó la candidatura de Lugones porque no cumplía con los requisitos.

Por tres votos a dos, la Junta impugnó la candidatura de Lugones. Por anular la postulación lo hicieron José Alejandro Sudera, Ana Barilaro (ambos de la “Lista Bordó) y Rafael Barreiro de “Compromiso Judicial”. Y los representantes de la “Lista Celeste” de la Junta, Viviana Piñeiro y Juan Fantini, por rechazar la impugnación y avalar la postulación de Lugones.

Eduardo Machín, en el centro, quien impulsó la recusación de Lugones junto con su compañera de fórmula, Alejandra Provítola (Foto: Compromiso Judicial)

“Más allá del bien ganado aprecio personal y respeto profesional por el Dr. Alberto Agustín Lugones, no cabe sino concluir que su postulación no satisface el requisito en análisis para ser candidato en las presentes elecciones, toda vez que no habrá transcurrido un periodo entre el agotamiento de su mandato actual como Consejero de la Magistratura en representación de los jueces y el comienzo de aquel para el cual pretende postularse”, sostuvo Sudera en su voto al que adhirió Barilaro. “Ante la claridad del texto legal aplicable al caso debe concluirse que la candidatura del Dr. Alberto Agustín Lugones no cumple con el requisito legal que impone el transcurso de un período completo a los integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación que aspiren a la reelección”, dijo Barreiro en la misma línea.

El reglamento establece que la decisión de la Junta se puede apelar ante la jueza electoral María Servini. Eso es lo que hará mañana la “Lista Celeste” para defender la postulación de Lugones. Pero en la agrupación trabajan en un eventual reemplazo en caso de que el juez finalmente no pueda presentarse. Los plazos apremian. Las elecciones son el 18 de octubre.

Los jueces que integran el Consejo son cuatro y los asientos se renuevan a mediados de noviembre. La “Lista Celeste” lleva como candidato a Lugones, “Compromiso Judicial” a Machín y la “Lista Bordó” al juez de la Cámara Federal de Casación Penal Diego Barroetaveña. El reglamento establece que debe haber paridad de género, por lo que las segundas en las listas son mujeres. De la “Lista Celeste” es la jueza civil Pilar Rebaudi; de “Compromiso Judicial” la jueza de instrucción María Alejandra Provítola; y de la “Lista Bordó” la magistrada civil Agustina Díaz Cordero.

Díaz Cordero es actual integrante del Consejo. En su caso sí puede presentarse. La jueza asumió el cargo en abril pasado para completar este período y la Corte Suprema en su fallo dijo que quienes asumían en esa condición sí estaban habilitadas a poder presentarse. Lo mismo ocurre con las abogadas Jimena de la Torre y Fernanda Vázquez. Las dos están en el Consejo desde abril y son candidatas en las elecciones de la abogacía que también se harán el 18 de octubre.

