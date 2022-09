Los gremialistas se quedarán otra noche en el Ministerio de Trabajo y se agrava el conflicto de los neumáticos (Anoche/Luciano Gonzalez)

Las primeras 24 horas de la medida de fuerza tomada por los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) —que nuclea a los trabajadores del sector— se cumplieron en la tarde de este jueves y en horas de la noche continúan dentro de las oficinas del ministerio de Trabajo, en la avenida Callao. El conflicto, de esta manera, se agrava y expone una situación cada vez más compleja en la que la resolución de la paritaria, tras una fallida reunión con las empresas fabricantes, no muestra una salida en el corto plazo.

Durante el día, el edificio gubernamental estuvo activo a excepción de su cuarto piso, donde se encuentran alojados los representantes del sindicato. Según confirmaron desde Sutna, con el correr de las horas la cartera decidió vaciar los demás pisos, por lo que sólo quedaron en el interior los representantes del reclamo.

“Estamos en el Ministerio, peleando por los intereses de los trabajadores del neumático, los intereses de la clase trabajadora. Hace unas horas, el Ministerio retiró a todos los empleados y nos dejaron solos”, comentó hoy Alejandro Crespo —secretario General de Sutna— desde el balcón del cuarto piso del edificio ubicado sobre Callao al 100, en la Ciudad de Buenos Aires. A continuación, aseguró: “Estamos acá, la cana adentro, y la fuerza de los trabajadores en la calle. Le decimos claramente a los compañeros que acá nos quedamos, porque el ministerio de Trabajo tiene que cumplir la función que tiene que cumplir y desde las fábricas no estamos viendo que eso esté pasando”.

Esta noche, en tanto, la apoderada del Ministerio de Trabajo presentó un escrito ante la Justicia solicitando su intervención en la ocupación del cuarto piso del edificio. “A fin de evitar cualquier situación que pueda generar mayor nivel de conflictividad o perjuicio en personas o bienes, solicito su intervención y pongo en su conocimiento la presente manifestación a fin de que arbitre los medios necesarios para evitar perjuicios mayores”, demanda el escrito firmado por Silvina Carolina Cruz.

Representantes del sindicato continúan tomando el cuarto piso de la cartera (Anoche/Luciano Gonzalez)

Vale recordar que este conflicto ya lleva cinco meses entre reclamos salariales, audiencias, paros y bloqueos, pero llegó a su punto de mayor tensión ayer, tras una audiencia celebrada en esa sede del Ministerio de Trabajo, con la participación de representantes del Sutna y de la Cámara de la Industria del Neumático, donde las empresas ratificaron una oferta salarial que el gremio considera “insignificante”.

Ante esta situación, los representantes de la cartera decidieron no abandonar las oficinas. “Por ahora nosotros estamos en la sala en la que formalmente solemos tener las audiencias y lo hacemos de forma pacífica en una manifestación de que se respete la negociación colectiva. No hemos tenido ninguna situación complicada acá adentro”, le había señalado anoche Creso a Infobae.

Desde la cartera encabezada por Claudio Moroni aseguran que el conflicto lleva meses y que hubo más de 30 audiencias celebradas, amén de que no se pudo acordar. Desde Trabajo también aclaran que insistieron con la realización de las reuniones más allá de que no existiera un acuerdo y, en este sentido, desmintieron la postura del gremio sobre desde el la gestión pública se había dado por cerrada la paritaria. “Siguen las negociaciones más allá de que no hay fecha para la próxima reunión”, precisaron. Desde la otra vereda, en tanto, aseguraron que por estas horas no hay diálogo abierto entre las partes.

El Polo Obrero y la Unidad Piquetera respaldan el reclamo de Sutna (Anoche/Luciano Gonzalez)

La Unidad Piquetera, luego de finalizar su plenario nacional en el Obelisco, acercó sus columnas a la sede de Callao para “apoyar el acampe de los trabajadores del neumático”, precisaron a través de redes sociales. En este punto, vale recordar, en las afueras del edificio se encuentran apostados desde ayer a la tarde una importante cantidad de trabajadores del sector, quienes fueron convocados en el marco de la medida de fuerza que se toma desde el interior del edificio.

“Continúa la lucha de los trabajadores del neumático frente al Ministerio de Trabajo. Convocamos a todos los trabajadores a sumarse a esta lucha en defensa de las paritarias”, señaló el sindicato este mediodía al buscar reforzar el reclamo y en una clara señal de una falta de solución en el horizonte.

Desde la cartera encabezada por Moroni, a su vez, enfatizaron que siguen tomando el cuarto piso cuando las negociaciones “están abiertas”. “La labor del ministerio es seguir insistiendo con los acuerdos”, precisaron desde el Gobierno.

“En ese campo, estamos con paro de actividades en todas las fábricas hasta que esto se resuelva y con movilización al Ministerio de Trabajo esperando que estas situación cambie. Vamos a estar todo el día manifestándonos frente al Ministerio y mantendremos a nuestra representación gremial para que claramente se mantenga la negociación colectiva”, detalló Crespo hoy también en diálogo con este medio.

Las empresas hicieron una propuesta que cerraba el adicional restante de la paritaria 2021/2022, agregando un 16% y completando un 66% para el período, y una propuesta parcial para 2022/2023, hasta fin de este año. “Más allá del número, que evidentemente no les gustó, la reacción es virulenta y desproporcionada”, dijeron fuentes del sector.

FATE, Bridgestone y Pirelli son las principales marcas con fabricación local y más del 60% del mercado argentino. Producen localmente unos 6 millones de neumáticos al año y se calcula que desde el inicio del conflicto dejaron de producir más de 1,3 millones de unidades, casi un cuarto de la producción anual. Las plantas de las tres compañías fueron bloqueadas nuevamente por el gremio.

Adentro del edificio y afuera, sobre la calle Callao, se mantiene el reclamo de los trabajadores del sector (Anoche/Luciano Gonzalez)

Desde el sector privado, definen el accionar del gremio como “salvaje” y afirman que se exige el pago de 200% sobre las horas trabajadas durante los fines de semana, medida ajena al convenio de trabajo vigente, que establece el sistema de 6x2: los operarios trabajan 6 días corridos y luego tienen 2 francos, en días rotativos. Por jornada trabajada, cobran el 100%, sin importar el día de la semana en que lo hagan, y si suman jornadas adicionales cobran extras al 150% o 200%, según el día que se trate.

“Es un insulto lo que plantean para las paritarias 2022-2023. Todos somos conscientes de que un 38% para una paritaria anual es realmente una locura en este contexto, sobre todo porque las empresas están en un muy buen momento económico. Están en una situación inmejorable y lo único que deberían hacer es colocar la negociación en el lugar de todas las anteriores: la mayoría de las paritarias se habían resuelto sin llegar a este punto de conflicto”, le había asegurado anoche Crespo a este medio.

SEGUIR LEYENDO