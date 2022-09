El Gobierno obliga a los movimientos sociales a elegir entre el Potenciar Trabajo o la beca Progresar y se tensa la relación

Eduardo Belliboni estuvo en la protesta en el Obelisco

El gobierno de Alberto Fernández puso en una difícil decisión a los movimientos sociales propios y ajenos: elegir si cobrar el plan Potenciar Trabajo de $24.000 o sólo el beneficio de 7.400 pesos que la ANSES les otorga a los jóvenes más vulnerables a través de la beca Progresar destinada estudiar, capacitarse o aprender un oficio. El recorte fue sorpresivo y castiga a los sectores más frágiles. El martes pasado, miles de jóvenes de la Unidad Piquetera, formada por partidos de Izquierda, acamparon ocho horas en el Obelisco para que se los reincorpore al Potenciar. Ese breve lapso fue suficiente para que Zabaleta dispusiera una medida que no los conformó, pero fue celebrada como triunfo: los que hacían el trámite para renunciar al beneficio de estudiantes volverían a la grilla del programa laboral. Con pesar, más de 38.000 mil jóvenes lo hicieron. Hoy, los piqueteros marcharon una vez más a las puertas del edificio de Desarrollo Social para exigirle al ministro Juan Zabaleta que elimine la incompatibilidad. Según pudo saber Infobae, el funcionario evalúa esa medida.

La disposición del intendente de Hurlingham en uso de licencia coincidió con el viaje a Estados Unidos del ministro de Economía, Sergio Massa, y fue visto por los dirigentes sociales como una señal del Frente de Todos al Fondo Monetario Internacional (FMI). El recorte, para las alicaídas arcas del Estado, significaba unos 1.300 millones de pesos mensuales y estimulaba el “desenganche escolar”.

El martes la Juventud piquetera realizó un acampe en el obelisco

“El gobierno ajusta a los que peor la vienen pasando, parece que no tienen empatía con los más pobres. El FMI manda y el gobierno ejecuta su plan de equilibrio fiscal a cualquier costo”, le dijo a este medio Silvia Saravia, coordinadora territorial Barrios de Pie-Libres del Sur. Y agregó: “El castigo recae ahora en aquellos y aquellas que con mucho esfuerzo trabajan y estudian. Es un mensaje nefasto”.

Saravia, junto a Eduardo Belliboni, del Polo Obrero (PO), encabezron la marcha al histórico edificio ubicado en la Avenida 9 de Julio que comenzó con una concentración en las inmediaciones del Puente Pueyrredón a las 11 de la mañana.

En línea con los dichos de la dirigente piquetera, Belliboni insistió: “Mientras Massa viaja a Estados Unidos a postrarse aún más ante los organismos e instituciones del imperio, en la Argentina el Gobierno de los Fernández dejaba a personas con discapacidades sin cobertura al suspender los pagos a prestadores, recortaba el programa Potenciar Trabajo a decenas de miles de pibes y pibas que estudian y trabajan con el simple expediente de decir que son incompatibles el trabajo y el estudio y terminaba de cerrar en el consejo del salario mínimo vital y móvil un piso de miseria de 51.200 pesos que afecta a millones de jubilados y a todos los trabajadores del Potenciar Trabajo, salario de pobreza para millones con el apoyo de la CGT y las CTA que convalidaron este atropello a los trabajadores”.

El ministro Juan Zabaleta, cuestionado por dar a elegir entre el beneficio al programa Potenciar Trabajo o una beca de estudios

En el ministerio de Desarrollo Social le explicaron a este medio que, a pesar del asombro por las bajas de los 40.000 planes Potenciar Trabajo, desde el momento en que se accede al beneficio se sabe que “el único ingreso compatible con el Potenciar es la Asignación Universal por Hijo (AUH)” y ratificaron que todos los que completaron el formulario para renunciar a la beca de la ANSES para estudiar fueron reincorporados, tal como se anunció el martes pasado. “Hoy por hoy no es exacta la información que hay cuarenta mil suspensiones del Potenciar Trabajo. Más de treinta y ocho mil ya fueron reincorporados y se les abonará con retroactivo”, precisaron.

Desde la secretaría de Economía Social, a cargo de Emilio Pérsico -uno de los líderes del Movimiento Evita- explicaron a Infobae: “El Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) actualizó la información respecto a beneficiarios del Progresar y, por este motivo, los titulares de Potenciar que también percibían dicho programa fueron suspendidos del Potenciar Trabajo, dado que la normativa establece que son incompatibles según el Artículo 7.2 Anexo Resol. N° 1868/2022″.

Además, recordaron que quienes aún no realizaron el trámite para ser reincorporados al Potenciar por “incompatibilidad” deben tramitarlo “enviando un correo manifestando la RENUNCIA al Progresar a mirenuncia.becas@educacion.gob.ar” y “una vez que hayan renunciado a la beca, deben enviar comprobante de la recepción de la misma y foto de DNI al mail de la Dirección de Gestión de la Economía Social y Popular, Secretaría de Economía Social”. De esta manera, detalla el funcionario del área conducida por Pérsico, “podremos evaluar la compatibilidad respecto al Potenciar Trabajo y reactivar el cobro”.

Para Belliboni, este engorroso trámite es inaceptable y anticipó que si no se revierte las medidas de fuerza como “piquetazos y acampes” van a continuar hasta que “el ministro Zabaleta y Alberto Fernández, que todavía es el presidente de todos los argentinos, no le den a elegir a los pibes y a sus padres entre cobrar los 24.000 pesos por el trabajo que realizan en las cooperativas y que con eso apenas llevan algo de dinero a sus casas, o los 7.400 pesos de la beca Progresar que está destinada a que los estudiantes permanezcan escolarizados”.

La Unidad piquetera marcha hoy al ministerio de Desarrollo Social Antes cortaron el Puente Pueyrredón Adrián Escandar