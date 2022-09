El Frente de Todos retoma la agenda de actos en defensa de Cristina Kirchner este sábado en Parque Lezama

Mientras en la investigación judicial sobre el ataque contra Cristina Kirchner avanza la hipótesis de que Fernando Sabag Montiel y su pareja, Brenda Uliarte, no actuaron solos y que podrían haber sido instigados por una organización, la Casa Rosada, junto al PJ y La Cámpora a nivel porteño retomarán la agenda de actos en “defensa de la vicepresidenta”. Será este sábado por la tarde, en el Parque Lezama, bajo la consigna “A Cristina la cuidamos entre todos” y “El pueblo cuida a Cristina, Cristina cuida al pueblo”.

Se tratará de un nuevo acto en la serie de manifestaciones del kirchnerismo anteriores y posteriores al ataque del jueves pasado. Empezaron hace tres semanas, primero en contra del fiscal y los jueces a cargo de la causa Vialidad, que complica a CFK. La más importante, previa al ataque, había sido en torno a la casa de la vicepresidenta, en Recoleta, y había terminado en enfrentamientos con la policía metropolitana y entre la dirigencia del FDT y de Juntos por el Cambio. Después estaba prevista otra, en Merlo, el sábado pasado, que fue interrumpida por la conmoción que provocó el intento de magnicidio. En su lugar, se celebró una gran demostración de apoyo a la dirigente en el centro porteño, el viernes, con miles de personas que salieron a mostrar su rechazo al ataque en la Plaza de Mayo y las inmediaciones.

Desde entonces, con Cristina Kirchner con una agenda acotada, pero activa -principalmente en reuniones en el Senado-, el Frente de Todos entró en estado de deliberación. En compartimentos separados pero con cierta comunicación, debaten si llamar o no a la oposición, de qué manera, quiénes serían los interlocutores y el contexto. Pero en el ámbito peronista-kirchnerista porteño tomaron la iniciativa y convocaron a una nueva marcha a través de mensajes sincronizados en Twitter.

Todavía se desconoce si será sólo un acto a nivel local, o habrá representantes nacionales. Si bien el Presidente, que sigue de cerca los avances de la causa, aún no se manifestó al respecto, su portavoz, Gabriela Cerruti, es una de las convocantes. Y aunque La Cámpora no adhirió como organización nacional - al menos hasta el momento de la publicación de esta nota-. algunos de sus referentes de peso, como el senador nacional y titular del PJ local, Mariano Recalde, replicaron la convocatoria. Sin embargo, por ahora los ministros no manifestaron si formarán parte. La semana pasada habían protagonizado una reunión de Gabinete de emergencia que se realizó con cierta tensión por el faltazo de Eduardo “Wado” de Pedro, titular de Interior y uno de los dirigentes más cercanos a Cristina Kirchner. Pero que había terminado en el lanzamiento de un comunicado de repudio conjunto.

Por paralelo, pero en consonancia con la reunión en el bajo porteño, el Municipio de Luján hizo una convocatoria para el mismo día -aunque dos horas más temprano, a las 13, de una “Misa por la paz y la fraternidad de los argentinos”. Nada menos que en el simbólico Santuario de la Basílica Nacional, Nuestra Señora de Luján. Desde la intendencia que conduce el oficialista Leo Boto, dijeron que el encuentro “también” es “en agradecimiento a la Virgen por salvar la vida de Cristina”.

La marcha se da en un contexto de cierta tensión con la oposición, donde uno de los líderes más importantes es Horacio Rodríguez Larreta, justamente el jefe de Gobierno de la Ciudad, donde se celebrará la marcha y con quien se produjeron los cruces más fuertes -antes del atentado-, por los vallados en torno al departamente de CFK en las marchas contra la causa por supuesta corrupción. Durante el fin de semana, en medio de la sorpresa por el disparo contra CFK, parecieron bajar los ánimos confrontativos y en Juntos por el Cambio se sumaron al repudio -aunque con matices-. Pero desde el martes, tras la iniciativa declarada por el Gobierno de impulsar “un debate” para “frenar los discursos de odio” se reeditaron las diferencias. Una de las dudas, de cara al sábado, es cómo será el operativo de Seguridad de Larreta.

