Las imágenes que muestran el carro de copitos de Brenda Uliarte en la casa de CFK días antes del ataque

La Justicia no tiene dudas: Brenda Uliarte, novia de Fernando Sabag Montiel, el hombre que gatilló un arma a centímetros de la cara de Cristina Kirchner, estuvo vendiendo copitos de azúcar cerca de la casa de la Vicepresidenta los días previos al ataque. La magistrada María Eugenia Capuchetti, a cargo de la investigación, llegó a esa conclusión luego de analizar cientos de horas de grabaciones de cámaras de seguridad, filmaciones privadas e incluso móviles de canales de televisión que cubrieron la vigilia de militantes K realizada en la esquina de Juncal y Uruguay.

Infobae accedió a algunas de las imágenes que están en el expediente y que muestran el carrito de copos -también llamados algodón de azúcar- en Recoleta.

La primera vez que se advierte la presencia del carrito es el 23 de agosto, en el inicio de las manifestaciones en apoyo a CFK, un día después de que el fiscal Diego Luciani pidiera una condena de 12 años en caso por la obra pública de Santa Cruz.

El carrito volvió a la zona cuatro días después, el sábado 27 de agosto. Esa tarde, la militancia peronista se movilizó a la casa de Cristina Kirchner en medio de la tensión con el gobierno porteño por la colocación de vallas en las calles de Recoleta. A las 15:27, los copos de nieve ya estaban deambulando por el barrio. Estuvieron en zona al menos hasta las 17:51.





A la izquierda, los copitos de Brenda Uliarte. Esta imagen fue tomada el 27 de agosto a las 15:48.

En base a estas fotos y a otros medios de prueba, los investigadores sospechan que Brenda estuvo haciendo inteligencia para que luego su pareja cometiera el atentado contra la vida de Cristina Kirchner, el jueves 1° de septiembre, a las 21. Sabag Montiel gatilló dos veces, pero la bala no salió. Los peritos determinaron que no había proyectiles en la recámara y eso salvó la vida de la ex Presidenta. “Esto es algo más que la ‘banda de los copitos’, como algunos le están diciendo -señalan las fuentes-. Sabag Montiel y Uliarte no estaban solos. Acá hay indicios de una organización relacionada con grupos libertarios radicalizados”.

La jueza y el fiscal están analizando ahora los próximos pasos a seguir en la investigación, luego de haber concretado anoche las indagatorias. Brenda Uliarte dijo que había acompañado ese día a su pareja hasta la casa de la vicepresidenta pero no sabía que “Nando” iba a apuntar con un arma Bersa calibre 32 a la cara de CFK y gatillarle. Al rato, su pareja -a quien no se cruzó- dijo: “Brenda no tuvo nada que ver... Y yo tampoco”, revelaron a Infobae las fuentes consultadas. Se negó a declarar pero esas palabras quedaron asentadas en la causa. Las pruebas, sin embargo, los comprometen.

Intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, el 1° de septiembre

