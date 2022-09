Ofelia Fernández denunció que la Policía de la Ciudad llevó balas de plomo al operativo de Recoleta

La legisladora mostró el cargador que presuntamente se le cayó a un efectivo de la Policía de la Ciudad

La legisladora porteña del Frente de Todos Ofelia Fernández presentó una denuncia en contra de la Policía de la Ciudad, a la que acusa de haber llevado balas de plomo al operativo del último sábado en Recoleta, cuando ocurrieron los incidentes en la puerta de la casa de Cristina Kirchner.

A través de un video publicado en redes sociales, Fernández denunció que a uno de los efectivos de la Policía porteña se le cayó al suelo un estuche con dos cargadores y con 28 balas de plomo, cuando el empleo de esos proyectiles en manifestaciones públicas está expresamente prohibido por la propia ley de la fuerza de seguridad de la Ciudad.

“Quiero comunicar algo que ya fue manifestado y entregado en la Agencia Nacional de Materiales Controlados, así como se hará denuncia mañana a primera hora en la UFI-Arm: durante la concentración del sábado, a un policía de primera línea se le cayó un estuche con 28 balas de plomo y dos cargadores”, advirtió la legisladora en el video publicado en las redes.

“Y pasa que la ley de la Policía de la Ciudad es muy clara en este punto y establece en el Capítulo 5º, uso de la fuerza directa en concentraciones públicas que el personal policial no está autorizado a la portación de armas de fuego y municiones de poder letal. Esto demuestra, una vez más, la profunda ilegalidad de la que estuvo teñido todo el operativo policial”, continuó.

El sábado se produjeron enfrentamientos entre efectivos de la Policía de la Ciudad y manifestantes en Recoleta. Hubo militantes que atacaron a los camiones hidrantes y tiraron vallas, mientras que algunos efectivos de la Policía de la Ciudad apelaron a spray de gas pimienta para dispersarlos. Hubo 20 policías heridos.

Además, durante los incidentes estuvieron presentes figuras reconocidas de la esfera política argentina, como el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el diputado nacional e hijo de Cristina, Máximo Kirchner, y el dirigente social Juan Grabois.

El Momento En Que Empezaron Los Incidentes





“Yo ese mismo día presenté un amparo”, continuó Ofelia Fernández en su mensaje. “El lunes, falló el juez Gallardo y ordenó que saquen las vallas así como que cesen con el operativo. Él argumenta que para proteger a la vicepresidenta, intención que yo dudo que tengan, está la policía federal. De todas maneras, hoy era la audiencia y no se pudo realizar. Se suspendió por la negativa del Gobierno de la Ciudad. Pero sí, los testigos me acercaron el caso y las pruebas de esto que nombro”.

“Así como reprimieron, así como decidían quién entraba y quién no a la casa de Cristina, ahora también resulta que la policía cargaba balas de plomo, cosa que está prohibida, y encima se les caen al piso. Es decir, lejos de garantizar la seguridad de nadie estaban garantizando que sea un episodio de peligro para la mayoría”, agregó.

Asimismo, en el cierre de su denuncia Ofelia hizo alusión al Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, en referencia a las palabras del mandatario porteño en la misma noche del sábado 27 de agosto, cuando, delante de muchos de los principales referentes de su espacio político, aseguró: “La paz social y el orden público son dos principios y valores fundamentales para mí, para nuestro Gobierno y para todo Juntos por el Cambio y para todos los argentinos. Todos los dirigentes políticos tenemos la responsabilidad de contribuir con nuestras acciones y declaraciones a la paz social, y siempre evitar cualquier enfrentamiento entre argentinos”.

Conferencia horacio rodríguez larreta

Por ende, Ofelia Fernández, le recriminó al Jefe de Gobierno de la Ciudad: “Así que me parece que tienen que dar algunas explicaciones porque pasan los días, Horacio, y seguridad y paz social, tres carajos . Pusieron a la Policía a cumplir tareas netamente políticas y de manera muy irresponsable”.

Diego García Vilas, también legislador porteño y presidente del interbloque oficialista Vamos Juntos, fue el encargado de cuestionar la denuncia de Ofelia a través de un hilo publicado en Twitter.

“Curioso descubrimiento a más de cuatro días de los incidentes: si la evidencia “apareció” hoy, es cuanto menos raro, ¿no? Si apareció el sábado y recién ahora lo hacen público, tal vez deban explicar por qué. Mientras tanto, me pregunto si la investigación alcanzará a los custodios del gobernador Kicillof o a los reconocidos barras militantes que fueron a hacer el aguante. ¿Estarían armados o irían de paseo?”, afirmó García Vilas.

Y completó: “Desde ya, el deseo más profundo del interbloque que presido es que la Justicia investigue a fondo: hubo 20 heridos, varios de gravedad, y todos efectivos policiales. No puede quedar impune”.

Fuentes del Ministerio de Seguridad porteño consultadas por Infobae desestimaron la denuncia de Fernández. E insistieron: “Es la única represión donde quienes terminan heridos son los hombres y mujeres de la Policía; curioso”.

En la mañana de hoy, la propia Ofelia Fernández volvió a cargar contra la Policía de la Ciudad, durante una entrevista con la radio El Destape: “No están acostumbrados a que se los mire con demasiada atención. O incluso, si se los está mirando, no están acostumbrados a pagar un costo (...) Creo que no esperaban que se les escapen tantos temas a la vez porque viene pasando esto en los últimos días. Lo mismo, que la Justicia fallase exponiéndolos y entonces se les caiga mismo su idea de justicia independiente y honorable. Cuando pasa algo que no les gusta, no lo puedn sostenter”.

“Pasan los días y cada día tenemos más claro lo ilegal del operativo. Ellos fueron por unas pocas palabras que son ‘paz social’ y ‘seguridad’. Y bueno cada día aparece una nueva razón para saber que seguro no estaba nadie. Estábamos movilizándonos pacíficamente con balas de plomo a nuestro alrededor. Me importa tres carajos. Estaban ahí para alimentar el clima de tensión y esa era la tarea que eligieron. Entonces, se va desmantelando esa gran hipocresía”, agregó.





SEGUIR LEYENDO: