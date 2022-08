Horacio Rodríguez Larreta: “Le pido señora vicepresidenta que asuma la responsabilidad de que los manifestantes se retiren pacíficamente a sus casas”

Horacio Rodríguez Larreta estuvo acompañado por varios dirigentes de Juntos por el Cambio

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, brindó una conferencia de prensa en las instalaciones de Uspallata, luego de los incidentes ocurridos en las inmediaciones en la vivienda de Cristina Kirchner a raíz de la instalación de vallas. En ese sentido, el referente del PRO le reclamó a la vicepresidenta que “asuma la responsabilidad de que los manifestantes se retiren pacíficamente a sus casas ”.

“Hace mucho tiempo que los argentinos estamos viviendo momentos de muchísima angustia y dolor. Y en el día de hoy, en la Ciudad vivimos escenas de violencia que no son aceptables para la convivencia democrática. La paz social y el orden público son dos principios y valores fundamentales para mi, para nuestro Gobierno y para todo Juntos por el Cambio y para todos los argentinos. Todos los dirigentes políticos tenemos la responsabilidad de contribuir con nuestras acciones y declaraciones a la paz social, y siempre evitar cualquier enfrentamiento entre argentinos. La Ciudad de Buenos Aires, por ser la sede del gobierno nacional, constantemente está atravesada por manifestaciones, marchas y reclamos. La gran mayoría de esas manifestaciones no tienen nada que ver con la Ciudad. Siempre hemos hecho los esfuerzos necesarios para que convivan el derecho a manifestarse con el derecho a circular”, inició Rodríguez Larreta su discurso.

El jefe de Gobierno porteño encabezó la conferencia de prensa acompañado por un amplio despliegue de dirigentes opositores que se harán presentes para apoyar al referente del PRO. Entre ellos, Emiliano Yacobitti, Martín Lousteau, María Eugenia Vidal, Silvia Lospennato, Mariana Zuvic, Ricardo López Murphy, Graciela Ocaña, Cristian Ritondo y Martín Tetaz.

“El caso de las manifestación frente a la casa de la vicepresidenta no fue la excepción. El martes a la noche, mientras la manifestación fue pacífica, todos los que fueron a dar su apoyo pudieron hacerlo. Ahora, cuando hubo riesgo de violencia, intervinimos con un gran accionar de la Policía de la Ciudad que evitó que se enfrentaran grupos opuestos. A partir de eso, y a lo largo de los días, la situación se agravó. Lo que era una expresión de apoyo se convirtió en un acampe permanente con grupos que se turnaban para ocupar el espacio público con amenazas a vecinos, ruidos hasta la madrugada, gente subiéndose a los postes de luz, parrillas en la calle, fuegos artificiales y una alteración absoluta de la vida en toda la zona. Una cosa es una manifestación y otra cosa muy diferente un plan organizado de ocupación del espacio publico. Eso no lo podemos permitir. Por eso anoche, después de que se desconcentraron los manifestantes para evitar situaciones de tensión, dispusimos un vallado para recuperar el espacio público para todos los vecinos y devolver la vida normal al barrio, después de cinco días de alteración. Siempre con la paz como objetivo”, agregó durante su discurso.

El enfrentamiento entre manifestantes y la Policía en la casa de la vicepresidenta

Al referirse a lo sucedido esta noche, detalló que “la manifestación se transformó en una situación de violencia donde un grupo de manifestantes empezaron a derribar las vallas, tirar piedras y agredir a la Policía. Tenemos 12 policías que fueron heridos. La Policía actuó con firmeza, con determinación y con profesionalismo. La violencia es el limite. No lo vamos a permitir. Siempre que haya situaciones de violencia, la Policía de la Ciudad va a actuar. Yo agradezco las manifestaciones de compromiso y solidaridad que de todo el país nos llegan, dando cuenta del accionar profesional y profundamente republicano de la Policía de la Ciudad”.

“He escuchado que esta es la Policía de Larreta. Quiero ser claro: esta es la Policía que trabaja para cuidar a todos los argentinos que viven, transitan o trabajan en la Ciudad y que ha logrado tener los índices de delito más bajos en la historia de la Ciudad. Nosotros siempre trabajaremos por la paz social. En cambio la vicepresidente y el kirchnerismo no hacen mas que echar nafta al fuego. La vicepresidenta busca que la solución de sus problemas con la justica argentina se dirima en las calles, enfrentando a unos argentinos con otros. No lo vamos permitir. Por eso le pido señora vicepresidenta que asuma la responsabilidad de que los manifestantes se retiren pacíficamente a sus casas. Y como siempre lo hemos hecho, estamos a disposición para que a partir de ahora encontremos soluciones para que las manifestaciones en las inmediaciones en su domicilio no tengan a la gente de rehén. Estamos viviendo un momento bisagra en nuestra historia. Tenemos la oportunidad de dejar atrás a la Argentina de la grieta, de las divisiones y del enfrentamiento permanente. Con todos los miembros de Juntos por el Cambio, estamos comprometidos en seguir trabajando por la paz social”, finalizó.

