Carlos Bianco: "No se puede comportar la Ciudad como si tuviera autonomía plena"

En sintonía con los dichos de Cristina Kirchner, Carlos Bianco, funcionario del Gobierno de Axel Kicillof, señaló que la Ciudad de Buenos Aires “no se puede comportar como si tuviera autonomía plena”.

Durante un encuentro con legisladores del Frente de Todos, la Vicepresidenta propuso “replantear el funcionamiento jurisdiccional” de la Capital Federal. “La Constitución no habla de autonomía, habla de que se dicte un estatuto, y además creo que esta Ciudad es de todos los argentinos”, manifestó luego de los incidentes frente a su departamento del barrio de Recoleta.

Bianco respaldó la idea y arremetió contra el PRO y el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta: “El macrismo piensa que la Ciudad es una provincia más y no lo es , no está en la Constitución, se piensa autónoma y que el Gobierno nacional no debería formar parte”.

En ese sentido, el Jefe de Asesores del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires explicó que “se puede puede discutir la autonomía parcial, pero no se puede comportar la Ciudad como si tuviera autonomía plena como una provincia...” . “No puede definir determinadas cuestiones como si no se tratara del lugar geográfico en donde están instalados los gobernantes nacionales, los edificios nacionales, etcétera”, agregó.

Frente a los cuestionamientos de la oposición, Bianco respondió con chicanas: “En lo sueños de Larreta, la Ciudad debe ser una provincia. Es una ciudad autónoma, no es una provincia, es mucho más parecida a un municipio, no tiene ni siquiera división política” .

En este marco, continuó criticando al Jefe de Gobierno porteño por el operativo policial y los enfrentamientos sucedidos el fin de semana frente al departamento de Cristina Kirchner. “No hay justificación para encerrar a la Vicepresidenta en su casa, y sin orden judicial”, opinó y trazó el paralelismo con las manifestaciones opositoras: “A nadie le molestaba cuando le iban a gritar cosas a Cristina, o cuando cuelgan horcas en Plaza de Mayo”. “Hubo provocaciones de la policía de Larreta”, enfatizó.

Carlos Bianco: "Para nosotros -los kirchneristas-, Cristina es siempre la mejor candidata a lo que quiera” (Nicolás Stulberg)

“Larreta es una paloma que se autopercibe halcón y como no le dio la nafta para halcón este fin de semana, toda su fuerza política ha estado poniendo en duda su accionar; le piden más mano dura contra manifestaciones pacíficas” , expresó metiéndose en la interna del PRO. “Larreta habla de paz y amor, pero valla cuatro cuadras, pone carros hidrantes, policías con gas pimienta y armas de fuego -que está prohibido-, con inteligencia interna... no sé qué tipo de paz busca”, continuó.

“No podíamos entender ni justificar que Cristina quede encerrada por una decisión arbitraria” del Jefe de Gobierno, remarcó en diálogo con A24. Para Bianco, la militancia salió a respaldar a la Vicepresidenta porque ella “le dio al pueblo argentino los mejores 12 años desde la vuelta de la democracia y muchos creemos que también de muchísimos de los años anteriores de la historia argentina”. “Los salarios y las jubilaciones eran las más altas de América Latina, había una situación de cuasi pleno empleo, pero era complejo por la situación internacional y desequilibrios estructurales de la economía argentino”, dijo al respecto del último tramo del mandato de CFK.

En este marco, lo que ahora “ve el pueblo” que es que la ex presidenta “está sufriendo una persecución judicial, política y mediática”. “El pueblo la quiere a Cristina no por lo que es, sino por lo que hizo. No es una cuestión irracional o mística, es una cuestión concreta y material de mejora en las condiciones de vida”, señaló.

Por último, al ser consultado sobre si la situación de la titular del Senado puede derivar en que termine postulándose en las elecciones del año que viene, Bianco respondió que “no es un operativo clamor”, pero “para nosotros -los kirchneristas-, Cristina es siempre la mejor candidata a lo que quiera” .

“La que lo definirá es la Vicepresidenta, nuestra fuerza política, de acuerdo a las circunstancias coyunturales del año que viene”, sentenció.

