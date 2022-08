Martiniano Molina finalmente admitió no haberse vacunado contra el COVID-19: “Es parte de mi libertad”

Martiniano Molina (Nicolás Aboaf)

El ex intendente de Quilmes y actual diputado bonaerense de Juntos por el Cambio, Martiniano Molina, admitió no haberse vacunado contra el COVID-19 luego de haber anunciado que lo haría tras padecer le enfermedad a fines del año pasado.

El cocinero y dirigente del PRO quedó envuelto en una polémica tras haberse contagiado en aquella oportunidad. En diciembre de 2021 Molina dio positivo de coronavirus, razón por la cual no pudo estar presente en la jura para asumir su banca en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. En ese momento, ante la consulta de Infobae, reconoció que no estaba vacunado y explicó sus razones: “Es una postura personal. Vengo de una familia con mi madre bioquímica-homeópata”.

“Elegí no vacunarme. No tengo enfermedades prevalecientes ni tuve situaciones graves de salud. Soy joven, sano. Después de transitar esto, voy a hacerme los estudios pertinentes para saber cómo quedo en términos de inmunidad por si volviera a suceder”, explicó.

Por su postura fue blanco de críticas de varios referentes sanitarios y de integrantes de Frente de Todos. Molina habló de “descalificaciones malintencionadas” hacia su persona, y -presionado- había cambiado de postura y adelantado que se iba a vacunar: “No dudo de que la vacunación ha sido uno de los avances sanitarios y por ese motivo me inocularé contra el COVID-19″.

Sin embargo, a casi un año del hecho, admitió que finalmente no se vacunó. En diálogo con Animales Sueltos (América), el ex intendente de Quilmes entre los años 2015 y 2019 volvió a contar que su madre -que falleció de cáncer a los 68 años en 2009- “era farmacéutica, bioquímica y homeópata”, y que por ella toda la familia “en general” usa “la medicina homeopática”. Y reveló: “Yo no estoy vacunado, no me vacuné” .

“Es una decisión personal”, insistió e hizo hincapié en que “ en casa siempre tuvimos un vínculo con la salud desde la alimentación y desde el hacer cosas para nosotros desde distintas terapias”. “Es parte de mi libertad y mi decisión” , marcó su postura y consideró que él no promovió “nada en contra de la vacuna”: “No dije nada, cada uno puede elegir, está bueno respetarnos”.

Molina de recorrida con Macri en Quilmes

Su relación con Mauricio Macri

El ex jefe comunal de Quilmes también habló de su relación con el ex presidente Macri, tras los trascendidos que daban cuenta de una supuesta crítica del fundador del PRO a Molina. No obstante, esta semana compartieron juntos una recorrida en el mencionado municipio del sur del conurbano bonaerense. “Con Mauricio tengo un vínculo bueno, discutimos, charlamos, bien... hay un ida y vuelta muy respetuoso”, manifestó.

De cara al 2023, Molina destacó que Macri “es un dirigente enorme”: “Fue el fundador de este espacio; demostró una capacidad enorme de conducción y liderazgo, es un gran líder para mí”. “Lo importante es que estemos todos sumando en nuestro espacio, la Argentina necesita una vuelta de hoja y mirar al futuro de otra manera”, agregó.

Al hacer un repaso de sus 4 años de gestión, dijo que pudo “hacer un montón de cosas” en Quilmes pero “no alcanzó”. Recordó que el traspaso de gobierno para que asuma Mayra Mendoza “fue una de las primeras veces en las últimas dos décadas que fue lógico y normal, donde el intendente que se va no manda a sus secuaces a romper camiones; entregamos un municipio muchísimo más ordenado del que habíamos recibido, con un Estado presente y dando la cara”. “Lo importante es mantenerse claro, con objetivos, sigo trabajando, me va bien con los vecinos”, concluyó con el foco puesto en la campaña electoral del año próximo.

