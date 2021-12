Tras haberse contagiado COVID-19, Martiniano Molina cambió de postura y dijo que se vacunará

Martiniano Molina (Nicolás Aboaf)

El ex intendente de Quilmes, Martiniano Molina, lamentó hoy las críticas que recibió por no haberse vacunado contra el COVID-19 y adelantó que próximamente se inoculará. También criticó en duros términos al ministro de Salud bonaerense por su “silencio cómplice” ante el vacunatorio VIP.

La semana pasada, el diputado bonaerense recientemente electo confirmó que dio positivo en coronavirus, razón por la cual no pudo estar presente en la jura para asumir su banca en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.

“Quería contarles que hoy por la mañana me dieron el resultado del hisopado Covid Positivo”, expresó a través de sus redes sociales. A continuación, Molina agregó: “Estoy aislado cumpliendo los protocolos en perfecto estado de salud”.

Ante la consulta de Infobae, el ex intendente reconoció que no estaba vacunado y explicó sus razones. “Es una postura personal. Vengo de una familia con mi madre bioquímica-homeópata” , aseguró.

Y continuó: “ Elegí no vacunarme. No tengo enfermedades prevalecientes ni tuve situaciones graves de salud. Soy joven, sano. Después de transitar esto, voy a hacerme los estudios pertinentes para saber cómo quedo en términos de inmunidad por si volviera a suceder”.

Molina fue criticado por varios referentes sanitarios y del oficialismo político por no haberse vacunado. Uno de ellos fue el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. “Responsabilidad individual o pase sanitario para ayudar a quienes no están a la altura de lo que estamos viviendo”, dijo el funcionario de Axel Kicillof , quien luego le deseó una “pronta recuperación”. “Y ojalá que no contagie a nadie”, remató.

Hoy, tras haber transitado la enfermedad, Molina expresó su agradecimiento a través de las redes sociales a todos los que se preocuparon por su salud, pero lamentó el “atropello” a lo que considera “los pilares sobre los que se construye la democracia”.

“En los últimos días fui objeto de críticas y descalificaciones malintencionadas. Los que ahora levantan el dedo acusatorio y dan lecciones de moral son los mismos que decidieron encerrarnos, empobrecernos y ubicarse en los primeros lugares de la fila para ser vacunados”, dijo en referencia a sus críticos del Frente de Todos.

Sin embargo, el ex deportista cambió su postura y adelantó que se vacunará: “No dudo de que la vacunación ha sido uno de los avances sanitarios y por ese motivo me inocularé contra el COVID-19″.

Luego, cruzó al ministro de Kicillof. “Kreplak aún hoy pide ‘responsabilidad individual para ayudar a quienes no están a la altura de lo que estamos viviendo’, como si él lo hubiera estado cuando, con su silencio cómplice, cientos de militantes recibían los ‘favores’ de la política corrupta”, señaló, en referencia a los diferentes casos de vacunación VIP.

