El Frente de Todos busca prorrogar un paquete de impuestos en Diputados: los cambios que reclama la oposición

Carlos Heller, presidente de la comisión de Presupuesto, junto a Marcelo Casaretto y Sergio Palazzo

El oficialismo intentará hoy firmar un dictamen de mayoría en la comisión de Presupuesto y Hacienda para prorrogar por cinco años la vigencia de diferentes impuestos entre los que se destacan Ganancias, Bienes Personales y a los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias (conocido popularmente como impuesto al cheque).

“Estos impuestos hacen a la esencia del funcionamiento del Estado Nacional y de todas las provincias y municipios” , dijo a Infobae el diputado oficialista Marcelo Casaretto, secretario de la comisión.

La importancia para el Gobierno de esta prórroga -vence el 31 de diciembre del 2022- radica en que se trata de algunos de los impuestos que más recaudan . Por ejemplo, el impuesto al cheque recauda 2 puntos del PBI. El Frente de Todos también aspira a que se extienda la vigencia de los impuestos del Monotributo, las asignaciones específicas en el IVA, el adicional de Emergencia de los cigarrillos y el Fondo para la Educación y de Promoción Cooperativa.

Según confirmaron desde la bancada que conduce Germán Martínez, el objetivo es avanzar hoy con el dictamen para poder votar la prórroga de impuestos en el recinto junto con las leyes de agroindustria, biotecnología y automotriz en una sesión especial la semana que viene.

El Frente de Todos tiene mayoría en la comisión de Presupuesto, por lo que se descarta que no tendrá problemas para firmar el dictamen de mayoría. En el recinto, contaría con el apoyo de los diputados del interbloque Provincias Unidas y del interbloque Federal (que aclararon que terminarán de definir su posición en los próximos días).

Por su parte, Juntos por el Cambio todavía no tiene una posición unificada. La cuestión impositiva se ha convertido en un punto de conflicto entre los socios de la coalición opositora, como ocurre con el Consenso Fiscal . En el caso del acuerdo firmado entre el gobierno nacional y las provincias, desde el PRO adelantaron que rechazarán el proyecto porque habilita que las provincias aumenten impuestos. En cambio, una parte del radicalismo que responde a los gobernadores (Gerardo Morales, Gustavo Valdés, Rodolfo Suarez) votará a favor en un intento de fortalecer las arcas provinciales.

La oposición había intentado reformar el impuesto a los Bienes Personales en diciembre de 2021 pero no alcanzó el quórum (Nicolás Stulberg)

Según pudo reconstruir Infobae, la oposición pedirá -en principio- dividir el proyecto para poder poder hacer planteos particulares en cada tributo . Sectores del PRO y el radicalismo estarían de acuerdo con la prórroga de Ganancias, pero intentarán votar en contra de la prórroga de Bienes Personales o negociar un retorno a sus alícuotas de 2019.

En el caso de las asignaciones específicas en el IVA, pedirán extenderlas por dos años, lo que permitiría volver a discutirlas con el nuevo gobierno y con la próxima composición del Congreso. Además, pretenden aumentar el monto que se puede pagar a cuenta de Ganancias del impuesto al cheque.

“El impuesto al cheque es sumamente distorsivo, pues no discrimina por capacidad de pago. Es un impuesto que grava las transferencias y movimientos bancarios aunque no impliquen una renta para los sujetos imponibles. Además, fomenta la informalidad al penalizar el uso del sistema y medios financieros y favorecer las transacciones en efectivo”, detalló ayer en Infobae el diputado de Evolución Alejandro Cacace.

No obstante, desde Juntos por el Cambio ya adelantaron que no votarán el proyecto del oficialismo si avanza tal como está . “Si no aceptan ningún cambio podríamos avanzar con un dictamen propio o votar negativamente artículos en particular en el recinto; las conversaciones recién comienzan”, señaló un diputado del PRO. Todos los impuestos son coparticipable, por lo que el rol de los gobernadores podría ser determinante.

Estos impuestos ya habían sido prorrogados en 2017, durante del gobierno de Mauricio Macri, por lo que desde el oficialismo insistieron en que sería ilógico que la oposición ahora se oponga.

“La prórroga de la vigencia de los impuestos y de las asignaciones específicas referidos, por cinco años más, obedece a que los recursos que ellos proporcionan resultan imprescindibles para dotar al Estado Nacional y a las jurisdicciones provinciales de los fondos necesarios para el cumplimiento de sus funciones específicas”, plantea el proyecto en sus considerandos.

SEGUIR LEYENDO: