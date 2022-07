Las críticas de la oposición ante los cambios en el Gabinete: “Hace falta un plan que hasta ahora no hubo”

Las reacciones de la oposición ante la reestructuración del Gabinete

Integrantes de la oposición rechazaron este jueves los cambios que el primer mandatario, Alberto Fernández, decidió realizar en las áreas económicas de su gabinete “para un mejor funcionamiento, coordinación y gestión”, según indicó el comunicado enviado desde Presidencia, luego de un día cargado de reuniones en la Casa Rosada.

“Se unificarán los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca, incluyendo además las relaciones con los organismos internacionales, bilaterales y multilaterales de crédito. El nuevo ministerio estará a cargo de Sergio Massa, actual presidente de la Cámara de Diputados, a partir de que se resuelva su alejamiento de su banca”, reza el comunicado.

Uno de los primeros en alzar la voz fue Mario Negri. Desde su cuenta de Twitter, el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados de la Nación criticó la “falta de un plan” y sostuvo que “ el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner implosionó” . “Los gobernadores del PJ finalmente reaccionaron porque temen perder las provincias. La reestructuración del gabinete no es suficiente. Hace falta un plan que este gobierno hasta acá no tuvo”, dijo.

En sintonía, el senador nacional de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, aseguró que el Gobierno “sepulta la esperanza de los argentinos minuto a minuto” . “La indignidad de Scioli y Batakis es casi tan grande como la de Alberto Fernández. Convirtieron el Poder Ejecutivo en el club de los desesperados por un cargo ”, agregó.

Por su parte, en diálogo con TN, Luis Naidenoff apuntó: “Tenemos un problema. El Presidente está no solamente aislado, sino que ausente. Entonces estas idas y vueltas, no solo marca una improvisación sino un alejamiento de Alberto de la realidad cotidiana”. Y añadió: “Creo que Alberto es un fracaso producto del dedo. En un sistema presidencialista como la Argentina, cuando no asumís que quien preside debe tener la conducción real y la conducción real, y eso está disociado, las consecuencias las paga la sociedad. fundamentalmente cuando gobierna el peronismo”.

Javier Milei, en tanto, aseguró que el país está frente a un “momento clave” e hizo un paralelismo con la crisis del 2001, el Rodrigazo y la hiperinflación . “La macroeconomía con indicadores sociales como los de la crisis de 2001, el doble del desequilibrio monetario que la previa del ‘Rodrigazo’ y activos financieros en dinámica de 1988: antesala de la hiperinflación. La casta cree que se arregla con más política”, escribió.

Desde General Villegas, provincia de Buenos Aires, el Diputado Nacional Avanza Libertad, José Luis Espert, grabó un video en el que aseguró que el Gobierno va a continuar con los mismos problemas, a pesar de los nuevos cambios.

“Me enteré de la unificación de los Ministerios de Economía, Producción y Agricultura y me pregunto lo mismo hoy que cuando se cambió a (Martín) Guzmán por (Silvina) Batakis: cambiar a Batakis por (Sergio) Massa ¿para hacer qué? Por que les digo, si no sabemos para qué estamos cambiando el ministro de Economía vamos a seguir con los mismos problemas . Les anticipo: en Argentina hay que cambiar todo porque todo termina mal porque hacemos todo mal”, dijo.

El diputado del PRO, Hernán Lombardi, le restó importancia a los cambios y advirtió acerca de la problemática de la inflación. “No importan la danza de nombres y las anécdotas superficiales para distraernos. Sigue siendo el mismo gobierno. Deben ser medidos por la reducción del gasto público, el freno a la emisión de pesos e impedir que creen nuevos impuestos. La inflación nos devora. El resto es sarasa ”, consideró.

