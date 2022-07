Un intendente ultra K reclamó que el Gobierno obligue a los productores rurales a liquidar la soja con un DNU

Pablo Zurro, intendente de Pehuajó, junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Mientras el presidente Alberto Fernández acusó a los productores rurales de especuladores por no vender soja, en medio de la crisis cambiaria que atraviesa el país, el intendente de la ciudad bonaerense de Pehuajó, Pablo Zurro, instó al mandatario a que promulgue un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para obligar a los ruralistas a que liquiden los granos. “El Gobierno de Alberto tiene que dar un giro y, dentro del estado democrático, tiene que tomar medidas con más coraje” , opinó el funcionario, que se jactó de ser “ultra kirchnerista”.

En medio del fuego cruzado entre el Gobierno y el campo, Zurro se expresó en contra de la postura de los productores rurales que no quieren vender la soja por la volatilidad del precio del dólar libre y le pidió al presidente Fernández que tome cartas en el asunto. “ Están dudando en liquidar la soja... Me parece que se tendría que sacar un DNU para obligarlos a liquidar la soja, porque el país está en un momento muy complejo, y si en ese momento los que más tienen no quieren poner nada, estamos equivocados” , advirtió hoy el intendente pehuajense, durante un reportaje radial para FM La Patriada,

Por otra parte, Zurro aseguró que muchos de los grandes productores hicieron “fortunas” al liquidar su soja en un precio superior al actual. “Los grandes liquidaron, o quizás ya la tengan liquidada, a 600 pesos, y ahora bajó a 400. Los grandes han hecho fortunas. ¿Qué comerciante marca con más del 30 por ciento en un país normal? Ninguno. Los grandes tienen asegurado como mínimo el 30%”, subrayó.

En tanto, el funcionario kirchnerista pronosticó: “Cuando los chinos compren todas las terminales de soja, va a bajar la soja, y vamos a ir hacia la carne. El mundo va a necesitar alimento”.

Además, Zurro reiteró su repudio contra las gestiones de Matías Kulfas y Martín Guzmán, ministros salientes de Producción y Economía, respectivamente. “¿Ustedes los vieron a Kulfas y a Guzmán? Es vergonzoso que los hayan llevado”, planteó. Días atrás, pero a través de su cuenta de Twitter, el jefe comunal de Pehuajó tildó a los citados ex funcionarios de “rufianes”, y los apuntó como responsables de las “maniobras ignominiosas” para desestabilizar la economía nacional.

No me extrañaria que los rufianes de @KulfasM y @Martin_M_Guzman también tengan algo que ver en estas maniobras ignominiosas. — Pablo Javier Zurro (@PJZurro) July 24, 2022

Mientras tanto, desde el campo calificaron de “inconcebibles” las declaraciones del presidente Fernández sobre la presunta especulación del sector para no vender su soja en medio de la crisis cambiaria que atraviesa el país. “Este tipo de declaraciones generan indignación, porque de alguna manera se ve un Gobierno que se equivoca y trata de tapar los errores acusando con temas que no son verdad, es inconcebible que se nos acuse de especuladores” , opinó el sábado Jorge Chemes, presidente de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), durante una entrevista para Radio Mitre.

En la misma línea, el titular de la CRA explicó que “si hay algún productor que retiene algo es para preservar el poder de compra y seguir con las campañas a futuro”. Y detalló: “Si -un productor rural- puede resguardarse con un poco de granos, simplemente lo hace para comprar gasoil, semillas, y agroquímicos para producir en la próxima campaña”.

Las declaraciones de Chemes se sumaron al rechazo expuesto el viernes por Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina. “Es un concepto errado y es casi ofensivo que nos traten así”, dijo Pino, durante el segundo día de apertura al público de la Exposición Rural de Palermo, tras escuchar el discurso del mandatario.

SEGUIR LEYENDO: