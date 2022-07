Contrapunto cara a cara entre Alberto Fernández y Lacalle Pou por los tratados de libre comercio con otros países por fuera del Mercosur

Uruguay ratificó ante el Mercosur que avanzará en acuerdos de libre comercio con China y otros países

La reunión plenaria del Mercosur quedó marcada algunas ausencias, pero principalmente por un clima de tensión entre el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y su par de Uruguay, Luis Lacalle Pou, en relación con el TLC alcanzado entre este país y China en los últimos tiempos.

Fue en ese marco, que Alberto Fernández afirmó que “no nos ilusione la idea de separarnos y buscar soluciones individuales, con un proyecto propio que me alcance a mí, todo eso es de corto aliento”.

“No me niego en nada a analizar lo que mi amigo Lacalle Pou llama flexibilización, solo quiero que sigamos transitando juntos”, dijo el mandatario argentino y consideró que el acuerdo con el gigante asiático “deberíamos hacerlo todos juntos”.

“Si existirá la posibilidad de pensar en que China tuviera un acuerdo para el Mercosur, por qué no lo analizamos juntos”, planteó Fernández en medio de las tensiones generadas en el bloque a raíz de dichas negociaciones.

Luis Lacalle Pou afirmó que la búsqueda de un tratado con la potencia asiática es “un sentir nacional”

El presidente uruguayo fue claro al tomar la palabra: no frenará las negociaciones. “No me cabe la menor duda que la mejor manera de protegernos, de proteger a mi pueblo, es abriéndome al mundo. Por eso los pasos de Uruguay, que pide ser comprendido”, añadió.

Aseguró que cuando se avancen las negociaciones, invitará a la mesa a los otros países del bloque. “Lo primero que queremos hacer es hablar con los socios de Mercosur, ir todos juntos. (Queremos) avanzar en ese sentido, y si podemos ir con los socios, mejor. Los invitaremos a sumarse como un bloque con más potencia negociadora”, añadió.

En caso de que no haya postura común, señaló: “Si no, vamos a avanzar. Esto no vulnera ni quiebra la asociación. Habrá otro presidente argentino, otro brasileño, otro uruguayo, y el Mercosur seguirá existiendo. Entendemos a los otros países, pero pedimos comprensión en este caso”, dijo.

“No es una iniciativa de este gobierno, sino de dos, tres gobiernos hacia atrás. Es un sentir nacional”, defendió y reveló que Uruguay ya finalizó los estudios de factibilidad para firmar el tratado comercial con China.

Alberto Fernández acompañado de Fabiola Yañez en la llegada a Asunción para participar de la Cumbre del Mercosur

Junto al presidente Fernández estaba el Canciller Santiago Cafiero, y el embajador argentino en Uruguay, Alberto Iribarne . A Asunción también viajaron Julio Vitobello, secretario general de la Presidencia, y Gabriela Cerruti, portavoz presidencial.

SEGUIR LEYENDO: