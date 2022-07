Elisa Carrió: “Esto se agravó cuando Cristina Kirchner voltea al Presidente, que ya no es Presidente”

Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica.

En medio de la feroz interna que se vive en el seno del Frente de Todos y la crisis económica que atraviesa el país , Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, aseguró que la situación “se agravó cuando Cristina Kirchner voltea al Presidente, que ya no es Presidente”.

En diálogo con Marcelo Bonelli por radio Mitre, Carrió responsabilizó a la Vicepresidenta por los enfrentamientos en el oficialismo y consideró que “al Presidente le quitaron toda mínima capacidad de maniobra”. En este sentido, señaló: “Es muy difícil sostener esta presidencia sin Presidente”.

“Efectivamente, si este hombre renuncia, es golpe de estado” , sentenció, apuntando nuevamente contra la Vicepresidenta ante la falta de respaldo desde el kirchnerismo duro al presidente Fernández.

La vicepresidenta Cristina Kirchner saluda a los asistentes al acto por los 100 años de YPF, mientras el presidente Alberto Fernández pasa por detrás de ella. (REUTERS/Agustin Marcarian)

Consultada por las diferencias entre el Presidente y la Vicepresidenta, los dos protagonistas de la interna que sufre el Frente de Todos, Carrió también mencionó a un tercer integrante del Gobierno como uno de los involucrados en la disputa oficialista. “En realidad son tres, porque (Sergio) Massa quería quedarse con todo. Hay algunos empresarios detrás de Massa”, advirtió. Y si bien sostuvo que “Cristina ya no tiene legitimidad”, sí enfatizó que la presidenta del Senado cuenta con “mucho poder de daño” .

“Faltan pocos hechos para configurar el delito de alzamiento contra las autoridades por parte de Cristina” , subrayó.

La puja pública dentro del Gobierno impacta de lleno en el clima social, y Carrió mostró su preocupación al notar que “la gente está muy angustiada”. En esta sentido, agregó: “La situación es extremadamente difícil. El pueblo hoy no está reaccionando porque no tiene energía”.

De cara al futuro, la ex diputada nacional pronosticó que se vienen “meses muy difíciles” para la Argentina y que “el cuello de botella está en septiembre” , debido a que “hay mucho conflicto social y mucha ruptura de la cadena de suministros”.

“Mi única obsesión es que la Argentina transite con la máxima porción de no violencia necesaria hasta las elecciones del año que viene” , adelantó durante el reportaje radial.

Organizaciones sociales marcharon a Plaza de Mayo el último jueves para reclamar contra el Gobierno de Alberto Fernández. (Franco Fafasuli)

En cuanto al Ingreso Básico Universal, uno de los principales reclamos por los que distintas organizaciones sociales llevaron adelante el pasado jueves una jornada de protestas en el centro porteño, Carrió consideró que su implementación “es un imposible fáctico porque lleva a la quiebra a la Argentina” . Sobre este punto, la máxima referente de la Coalición Cívica planteó: “Se podría asistir a una distribución de renta tecnológica para garantizar un ingreso universal, pero lo que pasa es que acá no hay renta tecnológica”.

Durante el reportaje radial, Carrió también expresó su punto de vista en relación a cómo deberían administrarse los planes sociales, que pasaron a ser un punto de conflicto en el oficialismo desde que Cristina Kirchner pusiera el tema en la mesa durante uno de sus más recientes discursos. “ Deberían ser distribuidos por un organismo nacional y por número de documento. El problema es que se crea una intermediación y torna como esclavos a quienes reciben el plan social, porque la condición es ir a las manifestaciones. Yo no digo que son todos, eh. No hay que generalizar”, opinó.

Sin hacer una mención puntual del hecho, Carrió se hizo eco del reclamo de una beneficiaria de un plan social que se hizo viral por decir que “nos quieren mandar a trabajar a la calle y no es justo, porque toda la vida vivimos trabajando de esto”. Sobre estas declaraciones, la dirigente opositora al Gobierno señaló: “La gran equivocación es pensar que un plan social no sea complementario con el trabajo”.

Por último, Carrió se refirió al salto exponencial del valor del dólar que se registró en la última semana y las consecuencias que ello genera en el bolsillo de los argentinos. “Yo tengo una discrepancia fundamental cuando dicen que el dólar paralelo no tiene incidencia porque es un mercado muy chico, yo no tengo ni 100 dólares... La devaluación del peso no está en relación al dólar oficial, está en relación al dólar blue”, explicó. Y cerró: “Para mi hoy el dólar es el Blue”.

SEGUIR LEYENDO:

,