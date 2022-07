Movimientos sociales afines al gobierno y piqueteros de izquierda unifican un plan de lucha contra el plan económico de Batakis

La UTEP seguirá reclamando por el Salario Básico Universal y la Ley General de Techo, Tierra y Trabajo

Por primera vez desde la llegada de Alberto Fernández a la Presidencia de la Nación los espacios sociales afines al Gobierno, nucleados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP); y las organizaciones piqueteras de izquierda, lideradas por el Polo Obrero (PO), se reunirán esta tarde para “unificar acciones” , medidas de fuerza en la calle, contra las políticas sociales y el plan económico implementado por Silvina Batakis, la reemplazante de Martín Guzmán. Será hoy a las 15 en el local del Polo Obrero ubicado en la calle Mitre 2162, en CABA.

Si bien los nombres pueden variar, ya hay varios confirmados. Entre los piqueteros de izquierda destacan Eduardo Belliboni, del Polo Obrero; Silvia Saravia, la coordinadora nacional de Barrios de Pie. Por el lado de la UTEP, el diputado Juan Carlos Alderete, referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC); Esteban “Gringo” Castro, dirigente del Movimiento Evita y secretario general de la UTEP; Dina Sánchez, dirigente de la UTEP y líder del Frente Popular Darío Santillán, entre otros.

Juan Grabois, líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), uno de los gestores del encuentro junto a Castro, no estará en el encuentro porque viajo a Catamarca, pero ya designó quienes representarán a su espacio social.

Los integrantes de la UTEP, Esteba Castro y Juan Carlos Alderete, caminan hasta Plaza de Mayo para reunirse con Eduardo Belliboni y Dina Sánches

Será el primero de una serie de encuentros en los que se debatirán la metodología de protestas, las fechas, los reclamos y las consignas. También los ataques que recibieron movimientos sociales como el Evita por parte de Cristina Kirchner; las causas que se abrieron por la supuesta quita de un porcentaje de los haberes que cobran los beneficiarios del Potenciar Trabajo para financiar a las organizaciones; y los allanamientos que se realizaron contra unos 30 comedores y viviendas de dirigentes de la CCC, del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Barrios de Pie.

Infobae pudo saber que si bien la UTEP seguirá reclamando por el Salario Básico Universal y la Ley General de Techo, Tierra y Trabajo; se llegó a un consenso “la reivindicación central será un refuerzo de ingresos, o complemento de ingresos, permanente para los sectores más precarizados” y que sería de unos 20.000 pesos mensuales.

Es el reclamo que ayer le hizo la Unidad Piquetera a la ministra de Economía, Silvina Batakis. Lo querían hacer de manera presencial, pero la funcionaria no los recibió.

Apenas reemplazó en el cargo a Martín Guzmán, Grabois le pidió a la funcionaria: “Querida Silvina Batakis, te banco fuerte, pero no te felicito. Eso de andar felicitando designaciones no me cabe. Me reservo las felicitaciones para cuando implementes el Salario Básico Universal. ¡Cazá la birome y no te demores por favor!”.

El 11 de julio, el referente del Frente Patria Grande denunció a Batakis por anunciar un “ajuste” y se quejó de “la hipocresía del Gobierno”; le solicitó que haya “más medidas redistributivas” y adelantó que podría iniciar un “plan de lucha” desde los sectores populares, un hecho al que ya le puso fecha, el viernes 20 de julio. Cómo fue anunciado antes, es poco probable que los piqueteros de izquierda se sumen a esa movilización. En cambio, hoy debatirán las próximas medida que tomarán en conjunto para torcerle el brazo a Batakis y al Gobierno.

“Nos reunimos con la UTEP en una cumbre piquetera para unificar acciones contra este gobierno ajustador”, confirmó Belliboni a este medio.

“Hay sectores del Frente de Todos que están en desacuerdo y ven un deterioro social en sus bases, y por eso estamos buscando puntos en común para llevar una lucha en conjunto adelante”, refuerza Silvia Saravia, la coordinadora nacional de Barrios de Pie.

Hasta ahora el Frente de Todos había conseguido “alinear” dentro de su espacio político a los movimientos sociales albertistas y kirchneristas. Desde el primer día de gestión, el Jefe de Estado los incluyó en ministerios como Desarrollo Social, Jefatura de Gabinete y Obras y Servicios Públicos, entre otras carteras. Desde el ministerio de Juan Zabaleta el Movimiento Evita, que integra la UTEP, maneja los planes sociales y programas como el Potenciar Trabajo. Un poder enorme en manos de Emilio Pérsico, el secretario de Economía Social. Su presupuestos es de casi tres billones de pesos anuales.

A través del ministerio de Trabajo, la UTEP, cuyo secretario general es Esteban “Gringo” Castros, dirigente nacional del Movimiento Evita; recibió la “personería social” y gestiona la “personería gremial” para ser la primera organización de la economía popular en ser reconocida como gremio y así incorporarse a la CGT.

Bajo ese paraguas, el de la UTEP, casi todos los movimientos sociales, menos los de izquierda y algunos anti kirchneristas, estaban contenidos, inclusive Juan Grabois, y a Juan Carlos Alderete, el referente de la CCC, los dos dirigentes más díscolos.

La crisis social y política, que se profundizó durante la pandemia del COVID-19 y las medidas adoptadas por Fernández, agravaron las condiciones de los sectores más populares. E hizo que, de a poco, las protestas en las calles dejaran de ser patrimonio de la Unidad Piquetera.

Grabois, desde el MTE y del Frente Patria Grande, su espacio Político, comenzó a impulsar los reclamos por el Salaria Básico Universal y esta semana, y sobre todo ayer, ese equilibrio estalló.

Fue en las concentraciones de ayer frente al Congreso y a la Casa Rosada protagonizadas por la Unidad Piquetera, por un lado, y la Unidad Piquetera por el otro, que los principales dirigentes se cruzaron de columnas y acordaron, al aire libre la reunión de hoy. Lo hicieron Grabois, Castro, Alderete, Sánchez y Saravia. De aquí en más, solo resta esperar el devenir de los acontecimientos.





