El jefe del bloque de diputados oficialistas respaldó a Silvina Batakis: “Tenemos que acompañarla”

El diputado pidió respaldar a la flamante titular del Palacio de Hacienda

El jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, le mostró este jueves su respaldo a la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, al sostener que el oficialismo debería “tratar de acompañarla en todo lo que haga falta” durante la gestión que recién empieza.

Luego de las críticas que recibió la funcionaria por parte de un sector del espacio por el anuncio de las primeras medidas que va a tomar su cartera, el legislador nacional la calificó como alguien “que conoce mucho los temas de Hacienda, la relación Nación-provincias y las economías populares”.

“Esta semana, al dar sus lineamientos, que básicamente es dónde va a poner su energía en los primeros momentos, ha generado algo. Yo he escuchado a algunos compañeros y compañeras preguntar cómo se implementa. No se han sentido contenidos en el primer mensaje de ella, y es posible, no está mal que se mencione”, comentó Martínez en diálogo con la TV Pública.

Uno de los más duros con la ministra fue el dirigente social Juan Grabois, militante del Frente Patria Grande, que integra el Frente de Todos, quien consideró que fueron “decepcionantes” las políticas que anticipó Batakis en su última conferencia de prensa, en la que puso el foco en la disciplina fiscal y la solvencia del Estado.

“Me pareció más lamentable lo que no dijo que lo que dijo. Días atrás, la directora del FMI dijo que había que tomar decisiones dolorosas contra nuestro pueblo. La ministra le tendría que haber puesto los puntos, no es soberano que se permita que alguien desde Washington diga que hay que hacer sufrir al pueblo”, cuestionó Grabois.

Al ser consultado específicamente por la postura de este dirigente, el diputado Martínez remarcó que “está claro que es un mensaje que apuntó a un determinado lugar”, que es a ver “si se puede bajar un poquito la espuma de la situación que se está dando hoy en la economía más general”, pero negó que esto vaya a generar un quiebre en el oficialismo.

“Si algo tuvo el fin de semana, que a mí no me gustó, de la renuncia de (Martín) Guzmán, es la posibilidad de generar un fuerte consenso político en torno a la llegada de Silvina Batakis al Ministerio de Economía. Nosotros tenemos que hacer apuestas allí, tratar de tener consolidada toda nuestra acción, tratar de acompañarla en todo lo que haga falta, de ayudarla, porque creo que es central para recuperar cierta serenidad en el funcionamiento de la economía argentina” , agregó.

El jefe del bloque del Frente de Todos minimizó las críticas interna a la ministra

En este sentido, Martínez recomendó “tratar de bajar un cambio” y aclaró que el hecho de que “uno no se haya sentido contenido en un primer mensaje” de la funcionaria, “no significa que el frente político va a abandonar el objetivo que marcó el Presidente, que es tratar de sostener la actividad económica, de generar la mayor cantidad de puestos de trabajo y de recuperar los ingresos”.

“Me parece que la discusión de lo que falta, que es mucho, nos está imposibilitando ver aquellas cosas que pueden estar, no sé si funcionando bien, pero que están a lograr determinados resultados en la política pública”, destacó.

Asimismo, recordó que él acompañó a sus compañeros de bloque en la presentación del proyecto para la creación de un Salario Básico Universal, iniciativa que es impulsada por el sector más duro del oficialismo, y señaló que, si bien “es una herramienta muy digna” de tratarse, también “requiere mucho debate”.

Por último, el diputado se refirió a las movilizaciones que se registraron este jueves en distintos puntos de la Ciudad de Buenos y opinó que se trató de “una galvanización de un montón de demandas parciales que encontraron esta semana su canalización en la protesta”.

“Yo creo que tenemos una mirada porteñocéntrica total, no se sabe ni que estamos de vacaciones en el interior de la Argentina, por ejemplo, y se mezclaban en la Ciudad de Buenos Aires los que estaban vacacionando y los que protestaban en la Plaza de Mayo”, cerró.

SEGUIR LEYENDO: