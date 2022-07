Miles de piqueteros concentran en Plaza de Mayo: reclaman más planes y amenazan con acampar

El reclamo en Plaza de Mayo (Gustavo Gavotti)

14.30 La manifestación en el microcentro porteño generó también un corte total del Metrobus sobre Avenida 9 de Julio en ambos sentidos.

13.56 El diputado nacional del Frente de Todos y líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete, llegó a Plaza de Mayo para respaldar la protesta y expresó su intención de explorar un “camino de unidad” junto a las organizaciones sociales de izquierda que son opositoras al Gobierno.

Miles de manifestantes se congregan frente a Plaza de Mayo (Fotos: Franco Fafasuli)

13.50 El secretario de Asuntos Parlamentarios de jefatura de Gabinete, Fernando “Chino” Navarro, se acercó a la movilización en la Plaza de Mayo y se mostró comprensivo con la marcha. “Es una movilización popular de sectores que están disconformes de nuestro gobierno. Es un momento complicado y los reclamos son legítimos”, dijo el dirigente oficialista del Movimiento Evita en diálogo con TN.

13.00 Avanzan gran parte de las columnas de manifestantes a Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada.

12.38 El secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, confirmó hoy que la CGT analiza realizar una movilización para la primera quincena de agosto, contra “la inflación” y para pedirle a la dirigencia política que trabaje por “la unidad nacional y el bien de la Argentina”

12.35 Llegan las primeras columnas de las organizaciones de Unidad Piquetera hacia Plaza de Mayo. Las avenidas 9 de Julio y Diagonal Norte y zonas aledañas están totalmente cortadas por la protesta.

12.03 Mientras se desarrolla la movilización, el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni criticó a la vicepresidenta Cristina Kirchner por expresarse en tercera persona como si no fuera parte de la administración que encabeza Alberto Fernández: “Me indigna que hable de afuera. Señora, este Gobierno lo integra usted también”. Me corto las manos y las piernas antes de acercarme a Cristina Kirchner”, dijo en declaraciones radiales.

Miles de personas se movilizan por el centro porteño hacia la Plaza de Mayo

11.33 Los manifestantes se concentran a lo largo de la avenida 9 de Julio, en los alrededores del Obelisco porteño, la avenida Belgrano y en la esquina de las avenidas 9 de Julio y San Juan, en el barrio de Constitución.

11.10 Hay corte total del tránsito en el cruce de la avenida San Juan con la calle Lima: allí se congregan piqueteros del Polo Obrero (PO). En la avenida 9 de Julio también hay cortes que interrumpen la circulación y empiezan a generar grandes demoras para transitar por la zona.

Las banderas de Barrios de Pie, presentes sobre el mediodía en la marcha piquetera que genera un caos de tránsito en el centro porteño

11.00 Un grupo compuesto por militantes del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) se concentra en el Obelisco y se prepara para movilizarse hacia la Plaza de Mayo, donde por la tarde se espera una concurrencia masiva.

10.55 Referentes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se congregan frente al Congreso de la Nación. Exigen una ley que imponga el Salario Básico Universal.

9.30 La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, sostuvo “no hay faltantes masivos” en las góndolas “ni ninguna situación que haga pensar en un desabastecimiento” y habló de las críticas que le hiciera Juan Grabois: “No respondo chicanas”. El dirigente social la había cuestionado por rechazar el Salario Básico Universal y reclamado que se “bajen el sueldo”.

El contexto de la movilización

La tensión entre los movimientos sociales y el gobierno de Alberto Fernández alcanza este jueves 14 de julio uno de sus puntos más álgidos: la Unidad Piquetera se moviliza a Plaza de Mayo, con amenaza de acampe , en reclamo por la “universalización” de programas como el Potenciar Trabajo, mientras que los movimientos sociales que integran el Frente de Todos realizarán una protesta frente al Congreso de la Nación.

"Apertura de Potenciar Trabajo": el pedido por más planes sociales es uno de los ejes de la movilización

La dirigencia de izquierda, encabezada por Eduardo Belliboni (Polo Obrero), reclama una “audiencia urgente” con la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, para solicitarle un “bono compensatorio por la inflación de 20.000 pesos para las jubilaciones mínimas, trabajadores no registrados por debajo de la canasta básica y programas sociales”.

En paralelo, los referentes de las organizaciones sociales alineadas con el Frente de Todos, y encolumnadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), exigen una ley que imponga el Salario Básico Universal, una medida que ya presentaron los diputados del Frente Patria Grande, el espacio político referenciado en Juan Grabois, también líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Los primeros manifestantes comenzaron a llegar desde las 10 en distintos puntos de la avenida 9 de Julio, desde el Obelisco hasta la avenida Belgrano. La Unjida Piquetera busca, desde allí, movilizarse en columnas hasta avanzar hacia Plaza de Mayo para exigir “un bono y la reapertura del programa Potenciar Trabajo”.

La actividad se extenderá hasta las 18 en la emblemática plaza y contemplará la actuación de artistas en vivo y puestos con muestras del trabajo que realizan las organizaciones en los barrios populares.

Por el lado de la UTEP, de la convocatoria participará un amplio espectro de la organizaciones sociales y dirigentes, que integran el Frente de Todos. Entre ellos sobresalen: Esteban “Gringo” Castro, dirigente del Movimiento Evita y secretario general de la UTEP; Gildo Onorato, dirigente del Movimiento Evita y secretario gremial de la UTEP, Dina Sánchez, referente del Movimiento Popular Darío Santillán y directiva de la UTEP; el diputado nacional Juan Carlos Alderete, integrante del bloque del Frente de Todos en la Cámara Baja y líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), entre otros.

Movilización de organizaciones sociales a Plaza de Mayo

“La de hoy será una gran jornada frente al Congreso Nacional, para seguir impulsando la Ley General de Tierra, Techo y Trabajo y el Salario Básico Universal, con propuestas concretas para mejorar la realidad de los trabajadores y las trabajadoras que más lo necesitan”, le dijo Castro a Infobae.

Desde la UTEP también recordaron que se realiza frente al palacio legislativo “una gran feria con productos y experiencias de las diferentes ramas de la economía popular”. La concentración coincide con la convocatoria del Polo Obrero, a las 10 de la mañana, tiene una hora de cierre cerca de las 15.

El reclamo, que representa un fuerte mensaje al gobierno de Alberto Fernández, está precedido de más de 300 asambleas barriales en todo el país impulsadas por Juan Grabois en las que se votó un plan de lucha que contempla “medidas de fuerza el próximo 20 de julio con asambleas sobre las principales rutas del país”.

De este reclamo también participarán los diputados nacionales del Movimiento Evita, Leonardo Grosso y Eduardo Toniolli; de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete y Verónica Caliva; y de Barrios de Pie, Natalia Souto, junto a los tres del Frente Patria Grande Natalia Zaracho, Federico Fagioli e Itai Hagman -alineados con Juan Grabois-.

(Maxiliano Luna)

“Desde la UTEP seguimos exigiendo un paquete de leyes que pongan en valor nuestro trabajo e impulsen medidas necesarias y urgentes para transformar la realidad concreta del sector más postergado, que trabaja genuinamente y sin derechos en un marco comunitario de cuidado de la casa común”, sostiene el comunicado de la organización popular que alberga a las organizaciones que integran el Frente de Todos.

A diferencia de estos movimientos sociales que solo concentrarán frente al Congreso, los piqueteros liderados por el Polo Obrero y otros referentes como Silvia Saravia de Barrios de Pie se dirigirán a Plaza de Mayo, en conjunto con las organizaciones MTR Votamos Luchar, MAR - M29, Bloque Piquetero Nacional, MTR 12 de Abril, y MTL Rebelde, entre otras.

Se espera que la marcha sea multitudinaria. Además de reclamar por la apertura de los programas sociales y “por un salario mínimo que supere el ingreso básico que hoy es de unos $100.000″, también piden una audiencia con la titular del ministerio de Economía, Silvina Batakis.

Ayer Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, participó de una asamblea liderada por Juan Grabois en la Estación Constitución

La protesta hace prever un día caótico para el tránsito porteño. Dirigentes de una y otra concentración mantuvieron contactos previos y anticiparon que delegaciones de piqueteros y de la UTEP estarán presentes tanto en el Congreso como en Plaza de Mayo.

La jornada tiene características particulares. Es la primera vez desde que el Frente de Todos llegó al poder, el 10 de diciembre de 2019, que manifestantes piqueteros y de movimientos sociales ligados al Poder Ejecutivo, apoyan mutuamente de manera abierta y pública, sus reclamos.

