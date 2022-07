Gerardo Morales insistió en sumar “peronismo racional” en Juntos por el Cambio

Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, opinó del armado de su espacio político de cara a 2023

El presidente de la Unión Cívica Radical Gerardo Morales, volvió a postular su idea sobre la conveniencia de sumar ‘sectores del peronismo racional’ a la coalición opositora Juntos por el Cambio, conformada, además del radicalismo, por el PRO, la Coalición Cívica y el denominado Peronismo Federal.

” Estoy convencido que Juntos por el Cambio está bien integrado como está, en mi opinión debería crecer más hacia sectores racionales del peronismo, como fue la incorporación de Miguel Pichetto ”, afirmó el gobernador de Jujuy sobre cómo considera que debería armarse su espacio político.

En ese sentido Morales también fue consultado por la posibilidad de integración de otras fuerzas, como el espacio que lidera Javier Milei. Allí, el dirigente no se movió de la negativa expresada hace ya tiempo. “El radicalismo le dijo que no a Javier Milei. No hay que volverse locos con encuestas ni ondas de la antipolítica en el marco de una situación muy complicada del país”, sostuvo.

Morales también fue consultado por la integración de otras fuerzas como figuras libertarias de la talla de Javier Milei. Sin embargo, el gobernador ratificó la negativa del espacio (Crédito: Gustavo Gavotti)

Además, el radical habló de cuáles serían buenas prácticas para llegar bien parados a las elecciones presidenciales del año que viene y, en consecuencia, aspirar a tener un buen gobierno: “ Hay que salir de la lógica de llegar por llegar al Gobierno; hay que llegar con un plan, no amontonados , con una mínima coherencia, acuerdos y políticas públicas estructurales centrales”.

De esta manera, Morales hizo referencia al armado del espacio político que integra de cara a las elecciones del próximo año, donde deberá disputar en la interna del radicalismo su lugar como candidato a Presidente con el exgobernador de Mendoza Alfredo Cornejo y con el neurólogo Facundo Manes. “Hay que construir un proyecto que sea federal, productivista para el desafío que viene que es lograr un Gobierno con un liderazgo fuerte, con un plan y con capacidad de gestión”, afirmó , en ese sentido, en diálogo con Radio Splendid.

Una semana atrás, el presidente de la UCR desembarcaba en la Provincia de Buenos Aires para así sumarse a la pelea presidencial de 2023. El titular de la UCR dio un discurso electoral con fuertes críticas al Gobierno, una defensa de su gestión en Jujuy y un llamado a la unidad del partido centenario para logra una “coalición fuerte” desde Juntos por el Cambio para llegar a la Casa Rosada.

Morales deberá disputar, en la interna del radicalismo, su lugar como candidato a Presidente con el exgobernador de Mendoza Alfredo Cornejo y con el neurólogo Facundo Manes

“No tenemos miedo, no pactamos con la impunidad, abrazamos los desafíos del pueblo argentino”, expresó Morales mientras apuntaba con el dedo a los manifestantes que se encontraban en la puerta del Comité Radical de Vicente López, ubicado en Ricardo Gutiérrez 1372, Olivos.

Si bien la recorrida se comunicó como una actividad que forma parte de la “agenda política institucional” de Morales, que desarrolla en todo el país con el objetivo de “fortalecer” el rol de la UCR dentro de la coalición Juntos por el Cambio, el mandatario provincial es uno de los que busca sumarse a la carrera presidencial del 2023.

De cara al año que viene, dentro de su estrategia, además de mantener en este momento un buen vínculo con Horacio Rodríguez Larreta, el presidente del Comité radical busca formar alianzas con el peronismo federal y refuerza sus lazos con Martín Lousteau para el armado nacional del partido centenario . Sus expresiones en favor de sumar “peronismo racional” van en línea con los gestos enviados hacia el gobernador de Córdoba, el peronista Juan Schiaretti. No obstante, esa sugerencia de Morales despertó una fuerte resistencia en Córdoba, quienes temen que un futuro acuerdo destruya la posibilidad de un triunfo de Juntos por el Cambio y perpetúe el poder del peronismo con Martín Llaryora gobernador.

Su opinión sobre Milagro Sala

Por otra parte, al ser consultado por la dirigente social Milagro Sala, privada de su libertad hace más de seis años en una causa sin condena firme, Morales aseguró que no tiene “ninguna cuestión personal con Milagro Sala” pero que para él “ha sido la expresión una cultura de violencia y de corrupción en la provincia”.

“Quien no ha vivido en Jujuy no puede llegar a comprender la situación que hemos vivido por más de diez años”, afirmó.

