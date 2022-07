Scioli reveló la conversación que tuvo con Batakis antes de su designación: “Haceme el favor y comunicate con ellos”

Silvina Batakis y Daniel Scioli, cuando trabajaron juntos en la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires (NA)

El ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, elogió hoy a la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, a pocas horas de su nombramiento como sucesora de Martín Guzmán y, además, dio detalles sobre cómo hizo de nexo en medio de las continuas negociaciones que se desarrollaron ayer en la Quinta de Olivos.

Scioli, quien eligió a Batakis como su ministra de Economía en la provincia entre 2011 y 2015, calificó a la nueva integrante del Gobierno nacional como una profesional “con una gran sensibilidad en los temas cotidianos de una familia”, y destacó que el primer contacto para comunicarle su nuevo cargo se dio cerca de las 19 del último domingo.

“Es una economista con una gran sensibilidad de los temas cotidianos de una familia. Yo me acuerdo que ella me contaba que iba al supermercado, las cosas que hacía en su vida cotidiana. Muy comprometida y trabajaba en equipo, en articular con distintos sectores, fundamentalmente los empresarios y los sindicatos. Esa fue mi experiencia con ella. Un gran sentido de la responsabilidad, un fuerte compromiso y de hecho, lo que estoy escuchando con mucho agrado, un gran reconocimiento de los gobernadores porque ella viene realizando una gran tarea en el Ministerio del Interior”, afirmó Scioli en declaraciones a Radio 10.

Entre diciembre de 2019 y el último fin de semana, Batakis tenía a su cargo la Secretaría de Provincias del Ministerio de Interior.

Scioli aseguró que Batakis fue contactada el domingo a las 19 horas (NA /DANIEL VIDES)

“Es una persona que no solamente es una trabajadora incansable, sino muy comprometida en que la economía sea funcional. En la provincia, ella tenía un trato cotidiano con intendentes, con todas las áreas del Gobierno, con el Consejo Productivo Nacional. Se sabe que la Provincia es un país dentro del país y también tenía un problema estructural en cuanto a coparticipación, que había quedado congelado el monto y otras dificultades estructurales. Ella trabajó muy bien en su momento con el Banco de la provincia de Buenos Aires”, afirmó el ex embajador de Brasil.

En tanto, Scioli dio detalles de cómo se originó el nombre de Batakis para elegir la sucesión de Martín Guzmán en la cartera económica. Aseguró haber sido contactado por el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y por Santiago Cafiero, quien en nombre del presidente Alberto Fernández le mostró su interés de contar con Batakis para el cargo.

“Yo hablé con Silvina porque estaban tratando de ubicarla y ella, cuando la ubico, me dice ‘Estoy manejando, entrando a la ciudad, volviendo de no sé de dónde’. Porque ella no me tutea, es muy gracioso, tiene un sentido muy grande de respeto. Le digo ‘Haceme el favor y comunicate con ellos’. Y me respondió: ‘Dígale que en 10 minutos me voy a poder comunicar, cuando estacione el auto’”.

En tanto, Scioli también dio detalles sobre cómo fue el vínculo entre ambos durante los cuatro años de gestión en la Provincia de Buenos Aires. “Soy muy respetuoso de Silvina. De hecho, cuando asumió esta nueva responsabilidad…. nos hemos visto en distintas oportunidades, pero jamás hubo preferencia. Simplemente, me pide una opinión, se la doy, pero son definiciones que las va a tomar ella. Estoy seguro de que no es esa persona que cuando llega a un lugar piensa que se hizo todo mal y hay que empezare todo de vuelta. En ese sentido tiene la humildad para saber escuchar y la firmeza para tomar decisiones que haya que tomar”, aseguró.

“ Ella está en contacto con la economía real, con personas que tienen problemas en la vida cotidiana . Muchas veces, con su rol de ministra, no tenía por qué estar en determinados encuentros con trabajadores, con sectores empresarios. Ella quería estar y organizar la economía con una mirada orientada a que sea una facilitadora de la organización económica de la gente, la familia, los sectores productivos”, completó.

SEGUIR LEYENDO: