No circula la línea 60: gremialistas realizan desde este lunes un paro por tiempo indeterminado

Los gremialistas anunciaron que la línea no prestará servicio hasta que se resuelva el conflicto

El cuerpo de delegados de la línea 60 de colectivos, que recorre varios puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), realiza desde este lunes un paro por tiempo indeterminado en reclamo de la reincorporación de empleados que fueron despedidos en el último tiempo, según denuncian, de manera “discriminatoria”.

Desde la madrugada, los vehículos permanecían inmóviles en las terminales y los conductores se negaban a salir, ante el inicio de la medida de fuerza que había sido anunciada por el gremio a fines de junio y que provocó en las últimas horas la interrupción del servicio que, por el momento, no tiene fecha de reinicio.

“Durante los últimos meses del corriente año el Grupo DOTA, que opera la línea 60, provocó numerosos despidos de carácter discriminatorios, entre ellos el de candidatos y delegados electos”, indicó el cuerpo de delegados en un comunicado.

Los representantes sindicales consideraron “este ataque de la patronal como parte del ajuste que intentan aplicar las grandes empresas a sus trabajadores, avanzando sobre sus derechos y condiciones de trabajo, buscando flexibilizar para mejorar sus ganancias, todo esto en el marco de la disputa por subsidios con el Gobierno”.

Los vehículos permanecen estacionados en las terminales (DyN)

Sucede que las empresas de transporte del interior del país vienen reclamando un aumento de los aportes del Estado para el sector. Puntualmente, piden un presupuesto cercano a las 60.000 millones de pesos, mientras que el Poder Ejecutivo asignó una partida de $38.000 millones en el presente ejercicio.

Hace algunas semanas, el proyecto de ley impulsado por la oposición que busca declarar la emergencia en el sector y aumentar los subsidios en, al menos, 59.500 millones de pesos obtuvo dictamen en la Cámara de Diputados, por lo que podría ser tratado en los próximos días.

El eje de la discusión es la disconformidad de las provincias por la concentración de recursos en el AMBA, donde según los datos expuestos por los legisladores, se concentra el 83% de los fondos destinados a subsidiar el boleto que pagan los pasajeros. En consecuencia, la tarifa es más costosa en el interior del país.

Por su parte, hace tan solo unas semanas la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), que nuclea a varias empresas de colectivos que circulan fuera de Buenos Aires y sus alrededores, denunció que el Estado Nacional les adeudaba “millones de pesos del Fondo Compensador”.

La medida de fuerza comenzó a primera hora de este lunes

“El sector no podrá hacer frente a los compromisos y gastos necesarios para la continuidad de los servicios, por imposibilidad de afrontar los gastos operativos y salariales, que representan el 85% de los costos”, había advertido el organismo a través de un comunicado a mediados de junio.

En ese sentido, los delegados de la línea 60 rechazaron “ser la variable de ajuste” en medio de estos conflictos y los trabajadores votaron “comenzar un plan de lucha con paro de toda la línea a partir del día 4/7/22 desde la cero hora en todos sus ramales y recorridos”, por tiempo indeterminado . Esta medida de fuerza contará también con “posibles movilizaciones y cortes”.

Por su parte, y frente a este escenario, dirigentes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), se expresaron en la misma línea de preocupación en relación al esquema de reparto de los fondos, aunque por el momento negaron que los servicios del interior se vayan a sumar al paro.

“Esto es un lock out patronal y no fuimos comunicados de que no tendríamos que prestar servicio”, aseveró el dirigente de UTA en Rosario, Sergio Copello, en declaraciones a De 12 a 14 (El Tres).





SEGUIR LEYENDO: