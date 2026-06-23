Política

Los cambios en el Gobierno también influyeron en la interna y Santiago Caputo volvió a ganar terreno

El asesor presidencial, luego de algunas derrotas, empezó a sumar nuevamente áreas de influencia. En el sector de Karina Milei apuestan por la independencia de los flamantes funcionarios

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Pintura acuarela de tres personas: una mujer rubia de perfil a la izquierda, un hombre de cabello oscuro en el centro y otro hombre de perfil a la derecha.
El mandatario nacional reparte el poder entre las dos principales personas de su confianza (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lunes, mientras el resto del país estaba concentrado en el partido que la Selección Argentina le ganó a la de Austria, lo que permitió su clasificación asegurada a la siguiente ronda del Mundial, en la Casa Rosada de consolidaban los primeros cambios luego de meses de tensiones, que también impactaron en la histórica interna del oficialismo entre Karina Milei y Santiago Caputo.

Durante la jornada, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que continuará en el cargo, aunque con menos tareas, recibió en su oficina a los flamantes vocero, Adrián Ravier, y secretario de Medios y Comunicación, Fabián Fernández.

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De esta manera, en un mismo día la secretaria general perdió influencia sobre dos áreas clave para el Gobierno y que hasta el momento estaban bajo su órbita.

Es que hasta la semana pasada quien se encargaba de anunciar los logros del Poder Ejecutivo era el propio ministro coordinador, quien ahora se enfrenta a fuertes cuestionamientos por las denuncias en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, lo cual también derivó en intentos de destitución en el Congreso que están en pleno debate.

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Conferencia de prensa: Manuel Adorni - Luis Caputo - Alejandra Monteoliva
Adorni dejó la Vocería

Con su salida de la vocería, era lógico que además se buscara un reemplazo para Javier Lanari, una persona fiel a Adorni: “Yo llegué y me iré con Manuel“, le solía decir a su entorno el ahora ex secretario.

Los nuevos funcionarios, en tanto, coincidieron en un gesto que podría marcar el perfil que van a tener durante sus respectivas gestiones, y es que luego de conversar con el jefe de Gabinete, fueron a hacer lo mismo con Santiago Caputo.

El consultor político, que los atendió en su despacho del Salón Martín Fierro, comenzó así a monopolizar la relación estratégica con la prensa.

En el inicio de la administración, esta tarea estaba dividida, ya que mientras Adorni era el vocero, el asesor era quien planificaba los mensajes oficiales y revisaba -o incluso escribía- los discursos del Presidente.

Si bien en el sector de Karina Milei confían en la independencia de Ravier y Fernández, y aseguran que “no responden a nadie”, sino que tienen línea directa con el mandatario nacional, lo cierto es que los dos tienen relación con Caputo desde hace tiempo.

Manuel Adorni y Adrián Ravier
Ravier es un economista liberal clásico

El primero de ellos forma parte de la Fundación Faro, el think tank liderado por el filósofo Agustín Laje y que el asesor presidencial coordina junto a su hermano, Francisco.

De hecho, este mismo martes Javier Milei dará una charla en la sede de esta institución acompañado, justamente, por su recientemente nombrado vocero.

En tanto, Fernández es un locutor nacional y especialista en comunicación institucional que hizo toda su carrera siendo prensa de diferentes organismos y dirigentes.

Colaboró con Néstor Grindetti, una figura importante del PRO, cuando era intendente de Lanús y también trabajó para la Unión Industrial de Avellaneda.

Actualmente se encontraba como parte del staff de prensa de YPF y fue recomendado a la Casa Rosada por Guillermo Garat, Vicepresidente de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing de la petrolera.

Manuel Adorni Fabián Fernández
Fernández se reunió con Adorni y con Caputo

“Lo trajo Guillo, así que es de nuestro equipo. Es un tipo híper profesional y con un perfil muy bajo”, explicó a Infobae una fuente cercana a Caputo.

La idea es que Ravier hable siempre en “on“ con los periodistas, en el formato de conferencia de prensa que podrían retomarse esta semana, y que Fernández se ocupe del contacto más diario.

“Gracias presidente Milei por elegir a uno de mis mejores colaboradores para que lleve adelante esta tarea, Fabián es un gran profesional, comprometido y muy responsable. ¡Felicitaciones en esta nueva etapa!”, escribió en su cuenta de X Horacio Marín, titular de YPF.

En los últimos meses, el asesor venía perdiendo áreas de influencia dentro del Gabinete, luego de que el Ministerio de Justicia quedara en manos de Juan Bautista Mahiques.

“Las Fuerzas del Cielo”, agrupación que lo tiene como máximo referente, tampoco había conseguido demasiados lugares en las boletas de La Libertad Avanza para las últimas elecciones.

Asimismo, Nahuel Sotelo tuvo que dejar la secretaría de Culto y Civilización de la Cancillería para asumir como legislador bonaerense y Agustín Romo casi pierde la jefatura del bloque en el recinto.

No obstante, Caputo sigue teniendo línea directa en la Procuración del Tesoro, con Sebastián Amerio; en el Ministerio de Salud, con Mario Lugones, y en la SIDE, con Cristian Auguadra, entre otros.

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