Los tripulantes del avión iraní-venezolano pretendían quedarse un día en Montevideo

El avión venezolano-iraní varado en Ezeiza tenía previsto quedarse 24 horas en Montevideo

El ministro de Defensa de Uruguay, Javier García, acreditó la hipótesis de que la tripulación del avión venezolano-iraní tenía “vínculos con grupos terroristas internacionales” y reveló que la intención del grupo era quedarse un día en la ciudad de Montevideo, una información que se desconocía de la trama detrás del misterioso vuelo que acapara la atención de la política argentina.

Durante una presentación en el Parlamento uruguayo, ante un pedido de la oposición encolumnada en el Frente Amplio, el funcionario del presidente Luis Lacalle Pou justificó la decisión de negarle el ingreso al avión Emtrasur como parte de una decisión “soberana”.

Ante los legisladores, García sostuvo ayer que está “confirmado que (la tripulación) tiene vinculación con grupos de terroristas internacionales, pero que también han generado terror y muerte ” en la Argentina, “como son los casos de los atentados de la AMIA y la embajada de Israel”. El Frente Amplio había hecho un planteo formal en el que expresaba su preocupación porque -entendía- la decisión de prohibir el ingreso del avión se había fundamentado exclusivamente en información “que provenía de los servicios de inteligencia paraguayos”, señaló el senador opositor Mario Bergara.

En ese marco, Javier García desestimó los planteos del gobierno venezolano , que había protestado ante Uruguay por tomar una medida que ponía “en riesgo” a las personas del vuelo, y señaló que la aeronave contaba con un resto de combustible que “triplica el combustible necesario para ir y volver de Montevideo a Buenos Aires”. Según dijo el ministro, el avión manejaba 17.000 litros de combustible, lo que se necesita para volar durante una hora y 10 minutos en este tipo de aeronave.

El dato curioso y “llamativo” que deslizó García en su exposición fue un detalle desconocido acerca de los motivos de los 14 venezolanos y cinco iraníes que tenían una escala en Montevideo. Una vez que lograran aterrizarse, la intención de la tripulación era quedarse un día entero en el suelo uruguayo . El plan de vuelo original, precisó el ministro, era estar solo tres horas en el aeropuerto de Carrasco. El cambio fue solicitado antes de despegar de Buenos Aires.

”Lo más significativo es que la solicitud se basaba en la necesidad del descanso de la tripulación . ¿Por qué digo llamativo? Porque este avión estuvo dos días en Buenos Aires y la tripulación en un hotel, y el viaje, como ustedes saben de Buenos Aires a Montevideo es de 30 minutos”, sostuvo en una conferencia de prensa.

Gholamreza Ghasemi, el piloto investigado por sus vínculos con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y la Fuerza Quds

Ahora bien, esa información no incidió en los cuatro minutos que demoró García para tomar su decisión en la tarde del martes 8 de junio, cuando le negó el ingreso del avión a Uruguay. El cambio del plan de vuelo se conoció recién ahora, luego de que las autoridades realizaran averiguaciones tras estallar el escándalo.

La negativa de impedir el vuelo sobre el espacio aéreo de Uruguay surgió luego de que García mantuvo una conversación con el ministro del Interior uruguayo, Luis Alberto Heber, para comentarle el aviso de los paraguayos, y otra comunicación luego con el comandante de la Fuerza Aérea Uruguaya, Luis Heber de León, para ejecutar la orden, según confirmó el ministro al diario El País.

Para García, “la necesidad de descanso después de 30 minutos de vuelo” no es algo precisamente “confiable ni mucho menos aceptable”.

“Cruzar el Río de la Plata después de dos días de estar descansando en un hotel no parece una actitud que pueda servir como argumento para extender 24 horas su permanencia en el país, y por lo tanto su permanencia para seguir transitando libremente” en Uruguay, agregó el ministro de Defensa. Supuestamente, según el gobierno venezolano y la tripulación, la decisión de viajar a Uruguay correspondía a realizar “una escala técnica de abastecimiento”.

En ese comparecimiento, el ministro también dio a conocer un audio sobre el momento en el que la torre de control del aeropuerto de Montevideo le niega el ingreso al avión de Emtrasur. La charla entre el piloto y el controlador aéreo dura 5 minutos, 41 segundos, por momentos se entrecorta y por otros se torna incomprensible.

“There’s a problem with your permit to enter to uruguayan airspace” (“Hay un problema con su permiso para ingresar al espacio aéreo uruguayo”), se escucha decir al funcionario aeroportuario, según uno de los pasajes destacados de la conversación.

El audio del momento en el que la torre de control del aeropuerto de Montevideo le niega el ingreso al avión de Emtrasur

La aeronave de Emtrasur había intentado viajar a Uruguay para abastecerse de combustible, luego de que en Argentina Shell le cancelara de forma repentina la carga. El Gobierno de Lacalle Pou explicó que había recibido información de agencias extranjeras y decidió impedir su ingreso. Tras el rechazo, ese miércoles 8 de junio el avión quedó varado en Buenos Aires.

En los últimos días, la agencia de inteligencia norteamericana, el FBI, aportó evidencias al juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, para confirmar que el piloto del avión venezolano, Gholamreza Ghasemi, tiene vínculos con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y la Fuerza Quds.

Sin embargo, por el momento el magistrado no cuenta con evidencias de espionaje o presunción de delito que se hayan cometido los miembros del avión. En los dos días que estuvieron en Argentina, se desconoce qué hicieron los tripulantes.

El ministro de Defensa de Uruguay, Javier García, justificó la prohibición de que ingrese el avión venezolano-iraní (@JavierGarcia_Uy)

SEGUIR LEYENDO: