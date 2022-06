La Justicia citó a ejecutivos de las petroleras para saber por qué no le vendieron combustible al avión venezolano-iraní

El avión de Emtrasur aterrizó el lunes 6 en Ezeiza.

El juez federal Federico Villena citó a las tres empresas petroleras que operan en el aeropuerto internacional de Ezeiza para determinar por qué no le vendieron combustible al avión de la empresa Emtrasur retenido desde el miércoles 8. Ejecutivos de Shell, AXION e YPF, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, deberán presentarse en el juzgado a declarar como testigos.

La aeronave venezolana-iraní tenía un acuerdo original con Shell. En realidad el acuerdo era con una empresa tercerizada. “Las empresas venezolanas suelen buscar acuerdos con terceros para intentar esconder al verdadero proveedor”, explicó una fuente aeronáutica.

Según consta en una denuncia del gerente de Operaciones de Emtrasur, Víctor Pérez Gómez, ese acuerdo se cayó el martes 7 a la tarde. “Llegando a la aeronave y con el trámite completado para lograr el abastecimiento de combustible, necesario para emprender nuestro vuelo de regreso, habiendo incluso cancelado en su totalidad el mismo, repentinamente y a pesar de tener el fuel release, Shell nos informa que no se abastecería combustible sin darnos una razón concreta para ello. Siendo esto aproximadamente las 18.20 hs local”, sostuvo en la presentación.

Ante la negativa de Shell, la tripulación intentó volar a Uruguay el miércoles 8, posiblemente con un pre contrato con una petrolera de ese país. “El avión estaba con menos combustible de lo esperado por el aterrizaje que tuvieron que hacer el lunes en Córdoba por la neblina”, apuntó una fuente que conoce los detalles de la operación.

Recién el miércoles a la tarde, a su regreso de Uruguay, la tripulación habría intentado negociar con YPF y AXION, a través de Marcelo Di Sanzio, la persona contratada por Emtrasur para los servicios de handling. A esa altura, las petroleras ya habían intercambiado consultas con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) .

Desde YPF argumentaron que no le vendieron combustible porque el avión figuraba en la lista de bienes de la Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC), un organismo de control financiero dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. “Este organismo establece que las partes de la industria que participen o respalden transferencias no autorizadas de aeronaves de origen estadounidense o bienes, tecnología o servicios relacionados con Irán, o que realicen negocios con aerolíneas iraníes designadas, corren el riesgo de acciones de aplicación o sanciones de la OFAC”, dijo la petrolera a través de un comunicado.

Villena citó a las empresas para reconstruir esa trama.

Mientras tanto, el juez espera que se completen más de 30 medidas de prueba encargadas esta semana. Una de ellas es la pericia a los teléfonos y las tablets secuestradas a los tripulantes en el Hotel Plaza Central Canning de Ezeiza. Algunos aparatos se entregaron a la Policía de la Ciudad y otros a la Policía Federal.

También está pendiente el análisis de las dos cajas negras del avión, retiradas el jueves a la noche. “La caja registradora de parámetros de vuelo se encuentra en el conjunto de cola del avión. Y la caja que está en el cockpit del avión es el “voice recorder”. Ese aparato graba las comunicaciones aire-tierra, como así también de todo lo que se conversa en la cabina de mando”, explicó un experto.

Gholamreza Ghasemi

La prueba más trascedente tiene que ver con los antecedentes de los cinco iraníes y especialmente con el piloto Gholamreza Ghasemi, que según el Gobierno de Paraguay tiene vinculación directa con las Fuerzas Quds, la división de la Guardia Revolucionaria iraní especializada en operaciones especiales de inteligencia.

Ya hay varios informes en poder del juzgado sobre los iraníes. Ninguno concluyente. La respuesta de las agencias de inteligencia de Estados Unidos será determinarte pero podría demorarse varios días. Sin ese insumo, el juez no tomará ninguna determinación sobre la tripulación.

En el avión de Emtrasur viajaron 5 iraníes y 14 venezolanos. Todos están imputados en la causa judicial, pero todavía no declararon en la Justicia. “Una de las hipótesis es que vinieron a realizar tareas de inteligencia, no es la única, pero hasta ahora no hay elementos para hablar de una operación terrorista”, dicen los investigadores.

SEGUIR LEYENDO