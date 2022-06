El ministro de Defensa de Uruguay reveló por qué impidió el aterrizaje del sospechoso avión venezolano-iraní

El ministro de Defensa de Uruguay, Javier Garcia (@JavierGarcia_Uy)

El ministro de Defensa, Javier García, reveló en rueda de prensa que fue él quien desautorizó el aterrizaje del avión venezolano-iraní en el Aeropuerto de Carrasco. La aeronave, que ahora está retenida en Buenos Aires, intentó sin éxito aterrizar el miércoles pasado en Montevideo.

Según detalló El Observador, el gobierno de Lacalle Pou frenó la llegada de la nave luego de recibir una alerta del ministro del Interior, Luis Alberto Heber. “A partir de esa información que se dio sobre el momento, se decidió no autorizar el ingreso al espacio aéreo de este avión”, dijo.

“Yo, como ministro de Defensa, (...) ordené en virtud de esa información y los tiempos perentorios de toda la información que no se podía chequear que retornara, si no había una razón humanitaria, y que no se autorizara el ingreso al espacio aéreo uruguayo”, explicó.

García aclaró que no consultó al presidente Luis Lacalle Pou por este caso, sino que prefirió “asumir la responsabilidad” por su cuenta.

“Es una información que había recibido el Ministerio del Interior de agencias extranjeras, que se volcaba al Uruguay y, como la jurisdicción es del Ministerio de Defensa, el responsable de tomar esa decisión soy yo”.

El avión retenido en Buenso Aires (Sebastian Borsero)

Este domingo, el juez federal argentino Federico Villena confirmó la decisión de retenerle los pasaportes a los cinco iraníes que viajaban en el avión venezolano inmovilizado en el aeropuerto de Ezeiza. De esa manera, l a aeronave seguirá retenida en Buenso Aires mientras se defina el conflicto diplomático , según pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

El avión, un Boeing 747-3B3(M) de la empresa Emtrasur, aterrizó el último lunes al mediodía en el aeropuerto de Córdoba por la neblina que había en Buenos Aires, pero dos horas más tarde, a las 14:35, llegó a Ezeiza, donde lo estaban esperando. En un operativo conjunto, con intervención de Policía de Seguridad Aeroportuaria, Aduana, Migraciones y la Policía Federal Argentina, revisaron varias veces el avión. “Transportaba autopartes para una empresa automotriz, se revisó la carga varias veces, pero no se encontró nada extraño y fue liberada”, dijo una fuente oficial.

Video del aterrizaje en Córdoba del sospechoso avión del régimen de Maduro vinculado a Irán

En el avión viajaban cinco iraníes y un total de catorce venezolanos, tal como adelantó ayer este medio. A todos se les retuvo el pasaporte aunque luego la decisión solo se mantuvo sobre los iraníes. La decisión se basó en el artículo 35 de la Ley de Migraciones argentina que habla de una “sospecha fundada que la real intención que motiva el ingreso difiere de la manifestada al momento de obtener la visa o presentarse ante el control migratorio”.

“Tienen una estadía provisoria. En este momento pueden salir del país únicamente en un avión de línea, pero no pueden subirse al avión de Emtrasur”, explicó una fuente oficial.

Los cinco iraníes que viajaban en el avión, según pudo saber este medio, son Mohammad Khosraviaragh; Gholamreza Ghasemi; Mahdi Mouseli; Saeid Vali Zadeh; y, Abdolbaset Mohammadi.

Gholamreza Ghasemi (izquierda), el piloto de la aeronave retenida en Ezeiza, junto al copiloto

Algunos de ellos, según la información de inteligencia enviada a la Argentina, tendrían vínculos con la Fuerzas Quds, una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica especializada en operaciones de inteligencia militar y calificada como grupo terroristo por los EEUU.

