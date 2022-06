Alberto Fernández y Cristina Kirchenr felicitaron a Gustavo Petro por su elección como presidente de Colombia

El posteo de Alberto Fernández tras el triunfo de Petro en Colombia

Alberto Fernández felicitó por Twitter a Gustavo Petro por su elección como presidente de Colombia. Luego, fue el turno de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien por la misma red social contó que estaba emocionada por el triunfo del líder del movimiento de izquierda.

Con más de 11 millones de votos, Petro, el candidato del Pacto Histórico, y su vice, Francia Márquez, fueron elegidos este domingo en segunda vuelta para ocupar la Casa de Nariño a partir del próximo 7 de agosto.

Así, una vez que se conoció el triunfo del nuevo presidente colombiano, y poco antes de las 20, Fernández tuiteó: “Me llena de alegría el triunfo obtenido por @petrogustavo y @FranciaMarquezM, con el que culmina el proceso electoral en Colombia. Acabo de transmitirle al presidente electo mis felicitaciones por la confianza que el pueblo colombiano ha depositado en él ”.

Y siguó: “Su triunfo convalida la democracia y asegura el camino hacia una América Latina integrada en este tiempo que nos exige la máxima solidaridad entre pueblos hermanos” .

El Presidente se comunicó con Petro y acordaron verse pronto.

Los mensajes del Presidente para Petro

Alrededor de las 21, Cristina Kirchner tuiteó: “19:50hs aterrizamos en Aeroparque y el celu me devuelve más de 30 mensajes de compañeros y compañeras que con alegría me trasmiten el triunfo de la coalición Pacto Histórico en el ballotage en Colombia. Pido que me comuniquen y casi al instante escucho su voz: ‘Hola presidente…'”.

Y siguió con otro mensaje donde contó la charla con el presidente electo de Colombia: “Aquí Gustavo Petro, Cristina (juro que hace 10 años me decían esto y no lo creía). Se lo dije y se rió, estaba emocionado, yo también. ‘Ahora a construir la paz’, me dijo. Tiene razón, hay que suturar las heridas de tanta tragedia ¡Salud al Pueblo Colombiano y a su Presidente! ”.

El tuit de Cristina Kirchner tras el triunfo de Gustavo Petro

Petro, que sucederá a Iván Duque como presidente colombiano, también usó la red social del pajarito luego de que se oficializó su triunfo. “Que tantos sufrimientos se amortigüen en la alegría que hoy inunda el corazón de la Patria. Esta victoria para Dios y para el Pueblo y su historia. Hoy es el día de las calles y las plazas”, escribió.

Se llama Gustavo Francisco Petro Urrego y llegó a la presidencia de su país como candidato del movimiento de izquierda Pacto Histórico.

Hijo de Clara Nubia Urrego, una militante de la Alianza Nacional Popular (Anapo), y de Gustavo Ramiro Petro, un descendiente de italianos y simpatizante de las ideas del expresidente ultraconservador Laureano Gómez; nació el 19 de abril de 1960 y sus recuerdos de infancia se reparten entre el barrio Las Cruces, de Bogotá, el Caribe colombiano y Zipaquirá.

Cuando tenía 18 años era un estudiante becado por promedio en Bogotá y militaba en el M-19 (Movimiento 19 de abril). Por ese entonces, nunca pensó que en su tercer intento por conseguir la presidencia de su país se alzaría con el logro. Antes, fue alcalde de Bogotá en 2012, de donde fue destituido después de una investigación sobre el sistema de recolección de residuos.

Se le prohibió entonces ejercer cargos públicos por 15 años, pero esa sanción fue un búmeran para los sectores que lo habían tumbado, porque Petro logró un impulso popular de relevancia y, además, la Corte IDH lo repuso en el cargo en 2014.

