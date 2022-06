Rodríguez Larreta: “Escuchar al Presidente defender a Cuba y a Venezuela me genera una enorme preocupación”

Horacio Rodríguez Larreta habla sobre Alberto Fernández en la Cumbre de Las Américas

Horacio Rodríguez Larreta cuestionó el discurso pronunciado ayer por Alberto Fernández en los Estados Unidos en el marco de la Cumbre de las Américas.

“ Me provoca mucha preocupación . En la política internacional, la coherencia es un valor innegociable y escuchar al presidente de la Argentina defender a países donde se violan los derechos humanos, me genera una enorme contradicción. Los valores de la democracia son innegociables. Que el gobierno salga a defender a Cuba, a Venezuela, me genera una enorme contradicción ”, aseguró el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante un acto que compartió con su jefe de Gabinete, Felipe Miguel, y la ministra de Educación Soledad Acuña.

Al hablar en la cumbre de mandatarios que se realiza en Los Ángeles, el Presidente argentino cuestionó que no hayan sido convocados los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua. “Definitivamente hubiésemos querido otra Cumbre de las Américas”, lamentó.

Joe Biden decidió no invitar a los representantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua a la Cumbre por violar sistemáticamente los derechos humanos en sus países y no cumplir con los estándares más básicos de una democracia. El país anfitrión es el único responsable de la organización y tiene la facultad de invitar según los criterios de la Carta Democrática Interamericana. Washington se basa en la declaración firmada por todos los países miembros en una cumbre clave: Quebec, en 2001. De acuerdo a los parámetros del derecho internacional, su accionar está dentro de la ley.

Durante la actividad realizada este viernes en la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta -que aspira a suceder a Fernández en la Casa Rosada- fue consultado además sobre la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner, eje de una polémica en el seno del Frente de Todos que derivó en la renuncia de Matías Kulfas.

“Debiera ser una política de Estado. Tenemos que sacar esto de las peleas internas de un gobierno. A mí lo que me preocupa muchísimo es que esto se demore”, planteó.

La sentencia va en línea con una objeción planteada ayer por Mauricio Macri durante un encuentro entre los principales referentes del PRO. El ex jefe de Estado advirtió que las denuncias presentadas por los propios dirigentes de la oposición podrían derivar en una parálisis de la obra, necesaria para el país y, especialmente, para quien gane las elecciones nacionales del 2023.

Seguí leyendo: