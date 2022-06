Alfredo Cornejo: “El radicalismo no tiene otro lugar donde estar que no sea Juntos por el Cambio”

(Gustavo Gavotti)

Días después del entredicho público entre Mauricio Macri y Gerardo Morales, el senador nacional Alfredo Cornejo marcó su postura y remarcó que es importante mantener la participación del radicalismo y Juntos por el Cambio. y de esa manera, evitar que “partidos populistas” sean reelectos durante las próximas elecciones.

Macri y Morales se habían cruzado en duros términos luego de que el ex presidente indicara que Hipólito Yrigoyen fue uno de los primeros impulsores del “populismo” en América Latina. El gobernador de Jujuy y titular de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, volvió a apuntar contra el ex mandatario a quién tildó de “irresponsable y egoísta”. Lejos de evitar la polémica, el ex Presidente planteó que la carta fue “desmesurada” e “inoportuna” y remarcó que siempre valoró las ideas del radicalismo.

En medio del tenso ida y vuelta entre el titular de la Unión Cívica Radical y el líder de Juntos por el Cambio, Cornejo sostuvo que es fundamental mantener la unidad entre ambos partidos. Al respecto, advirtió que “va a haber un regreso más fuerte del populismo si se divide la oposición”. De hecho, consideró que si “el radicalismo si fractura a Juntos por el Cambio le haría un gran favor al gobierno y varios de nosotros no vamos a estar”.

“Creo que no hay ningún incentivo para dividir Juntos por el Cambio”, sostuvo el senador. De cara a las futuras elecciones planteó que cada uno debe asumir el rol que cree importante tener por el bien del país. En ese marco remarcó que “el radicalismo no tiene otro lugar donde estar que no sea en una coalición republicana, antipopulista que es Juntos por el Cambio”.

Mauricio Macri junto a Cornejo

Para dejar en claro su postura, Cornejo reafirmó que durante la última convención se especificó que “el lugar donde se ratifica este frente es Juntos por el Cambio”. Así, tras el enfrentamiento público entre dos de los dirigentes de peso en la oposición, el senador trató de llevar calma y garantizar la unión partidaria. De hecho, aseguró que el vínculo sigue siendo sólido y con una mirada hacia las próximas elecciones.

“A medida que pasa el tiempo son más minoritarias posiciones como la de Ricardito Alfonsín que pretendía que el radicalismo se fuera de Juntos por el Cambio”, aseguró el senador. Por eso, remarcó que no observa un peligro latente pero “sí un montón de posicionamientos que perjudican la imagen de unidad”. Al respecto, destacó que es de muchísima importancia mantener “la sensación de unidad porque hace irreversible el triunfo de Juntos por el Cambio”.

Al ser consultado sobre Mauricio Macri, el senador reveló que días atrás mantuvo diálogo con el ex presidente, quién ya había tenido reuniones “en el gabinete de Horacio y ahora en la reunión que organizó Patricia”. Por tal motivo, a pesar de posibles posturas disruptivas que hacen inferir un conflicto interno, Cornejo aseguró en diálogo con Viviana Canosa en A24 que el expresidente “está abierto y sabe que va a haber una competencia y no un dedo milagroso que designe un candidato a presidente”.

Pensando en la unidad para las próximas elecciones, el referente de la UCR remarcó que se debe armar un programa consistente que permita estar preparado para eventuales crisis que puedan surgir “sino te corre por detrás”. Tras un autocuestionamiento sobre el partido, Cornejo planteó que “los errores que se pueden haber cometido hay que tratar de capitalizarlos, pero lo que vino después es calamitoso”. De hecho, consideró que la Argentina atraviesa “el mejor momento de commodities pero se la están perdiendo porque tenemos un presidente que no tiene ni idea cómo encarar esta oportunidad. Y si hubiéramos tenido el gasoducto estaríamos en el mejor de los mundos”.

