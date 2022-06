Mauricio Macri le respondió a Gerardo Morales por su carta “desmesurada” y se eleva la tensión en Juntos por el Cambio

Mauricio Macri le contestó al titular de la UCR, Gerardo Morales

Mauricio Macri lamentó la carta “desmesurada” e “inoportuna” del líder de la UCR, Gerardo Morales, tras sus polémicas afirmaciones de que Hipólito Yrigoyen fue uno de los primeros impulsores del populismo en América Latina, y destacó: “Siempre valoré las ideas del radicalismo en sus distintos matices”

En su cuenta de Twitter, el ex presidente consideró que el titular de la UCR “descontextualiza un apunte histórico” que efectuó en una conferencia realizada en Brasil y publicó un video de octubre de 2016, junto con los radicales Mario Negri y José Corral, en el que elogió a Yrigoyen porque “creía en las herramientas del diálogo y el consenso” y en que “no hay soluciones de largo plazo si no se fundan en instituciones fuertes y sólidas”.

“Lamento especialmente lo inoportuna que resulta frente a la angustia y el hartazgo de los argentinos, que hoy nos reclaman unidad y claridad en nuestras ideas sobre cómo vamos a sacar el país adelante”, agregó Macri en su publicación en las redes.

La respuesta del ex mandatario se difundió un día después de la carta del titular de la UCR, Gerardo Morales, quien le dijo: “Si tu intención es romper Juntos por el Cambio para buscar un acuerdo con sectores de la extrema derecha antidemocrática, lo mejor es decirlo concretamente”.

Tras acusar a Macri de “denigrar la figura histórica de una persona que entregó su vida por una mejor Argentina”, el gobernador jujeño sostuvo que “vivir de la grieta no es el camino” y que, “menos aún, es generar una grieta en Juntos por el Cambio atacando a la UCR como lo estás haciendo últimamente”.

Mauricio Macri contestó a Gerardo Morales en Twitter

Morales consideró que “no es momento de peleas entre políticos” porque el país vive “una situación muy difícil”. En ese sentido, sostuvo que “el camino es la tolerancia y el diálogo”, que son “los atributos que nos exige la sociedad a quienes tenemos responsabilidad política”. Y remató: “Los mismos atributos que hasta hace poco revindicabas de Hipólito Yrigoyen”.

En el PRO, las posturas están divididas. Algunos dirigentes cuestionaron la reacción de Morales porque consideraron que “sobreactuó” para sacar alguna ventaja política, pero otros opinaron que los dichos de Macri en una conferencia en San Pablo “no suman” y fueron “inconvenientes”.

La controversia comenzó luego de que Macri habló el viernes pasado en San Pablo durante la Conferencia Internacional de la Libertad, organizada por el Instituto Liberdade, cercano al presidente Jair Bolsonaro, y destacó que “el populismo se originó en Latinoamérica y tal vez en Argentina es donde arrancó, primero con Yrigoyen y después con Perón y Evita; fue muy contagioso y se expandió al resto del mundo”.

Al día siguiente, Morales difundió una carta abierta en la que le contesta duramente al ex presidente. “Si tu intención es romper Juntos por el Cambio para buscar un acuerdo con sectores de la extrema derecha antidemocrática, lo mejor es decirlo concretamente”, afirmó el titular de la UCR.

“Como presidente del radicalismo no puedo dejar pasar tu descalificación sobre quien fue el primer presidente electo por el voto popular”, señaló el gobernador jujeño. Y agregó: “Denigrar la figura histórica de una persona que entregó su vida a la obra de una mejor Argentina es, además, hacerle daño a nuestra propia historia de país”.

El video con el que Mauricio Macri le contestó a Gerardo Morales

En uno de los párrafos más duros, Morales sostuvo: “Veo que, lejos de asumir tu posición histórica y de posicionarte por arriba de las mezquindades políticas, para servir como actor en un espacio de construcción para el bien del país, estás sucumbiendo a la tentación de subirte a modas efímeras que s{olo acarrean más destrucción”.

“Mauricio, ya discutimos esto personalmente en agosto del 2014 -dijo-. Recuerdo que en ese entonces asumimos el compromiso de no profundizar las diferencias que tenemos, sino consolidar nuestras visiones compartidas para así privilegiar al pueblo argentino por encima de todo”.

En el final de la carta, y luego de detallar los logros de la gestión de Yrigoyen, Morales también aprovechó para criticar al gobierno nacional: “La nefasta situación económica e institucional a la que nos está llevando el Frente de Todos, exige que estemos a la altura del verdadero desafío que tiene toda la política: mejorarle la vida a la gente y defender la república”.

La polémica siguió este lunes. Morales redobló sus críticas y aseguró que el ex presidente es “irresponsable y egoísta”. En diálogo con Nancy Pazos, en Radio Metro resaltó: “(Macri) Debería ocupar un rol más lateral; ha sido presidente, puede aportar de mejor forma en Juntos por el Cambio, y las actitudes que él genera buscando centralidad para ser candidato entorpecen la carrera política de algunos emergentes del PRO, como Patricia Bullrich u Horacio Rodríguez Larreta”.

Mauricio Macri y Gerardo Morales

Sostuvo que “Mauricio tiene la misma actitud con todo el que apunta a levantar la cabeza, y el radicalismo está levantando la cabeza”, por lo que opinó que el ex mandatario debe “pedir disculpas por su fallo histórico y por su mala fe”.

Desde el PRO, el diputado nacional Fernando Iglesias, un reconocido “halcón”, le respondió a Morales con dureza. “Si contestáramos todas las críticas de radicales con tu misma histeria se rompería todo. ¿Buscás eso? Calmate un poco. Probá con un Rivotril”, señaló en Twitter.

Sin embargo, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, decidió no hablar sobre el tema para que no aumenten las tensiones en Juntos por el Cambio. Cerca de la ex ministra de Seguridad destacaron que “hay que parar la pelota y trabajar hacia adelante porque necesitamos responderle a la gente”.

Macri participará mañana de una reunión de los equipos de gobierno de Bullrich, que se realizará por la mañana en el Yacht Club de Olivos, y ambos estarán el jueves próximo en un nuevo almuerzo del PRO. Y el viernes, en Río Cuarto, Córdoba, se reunirá nuevamente la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio para realizar otro encuentro temático, esta vez sobre Producción. ¿Se verán las caras allí el ex presidente y el titular de la UCR? Dicen que Macri tiene previsto viajar ese mismo día al exterior.

