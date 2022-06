Alberto Fernandez cerró su primer día en la Cumbre de las Américas con una foto con Biden

U.S. President Joe Biden and first lady Jill Biden welcome Argentina's President Alberto Fernandez and first lady Fabiola Yanez during the Summit of the Americas, in Los Angeles, California, U.S. June 8, 2022. REUTERS/Kevin Lamarque

El presidente Alberto Fernández cerró la primera jornada de su participación en la IX Cumbre de las Américas con un encuentro con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

El mandatario argentino junto a la primera dama, Fabiola Yañez, fueron recibidos por Biden y su esposa Jill, en el Microsoft Theater de Los Ángeles . Tras el encuentro ambos presidentes participaron de la foto oficial, como corolario de la primera jornada.

Más temprano, Fernández se había reunido con el titular de Generals Motors Internacional, Shilpan Amin, con quien acordó inversiones por 350 millones de dólares para la fabricación de la SUV Chevrolet Tracker en la planta que la multinacional posee en el Complejo Automotor de Alvear, en la provincia de Santa Fe, según informó presidencia. El objetivo de la compañía es exportar el nuevo vehículo a países de Latinoamérica, principalmente a Brasil y Colombia, adonde destinará el 80% de la producción que incorporó la tecnología de manufactura 4.0.

U.S. President Joe Biden and first lady Jill Biden welcome Argentina's President Alberto Fernandez and first lady Fabiola Yanez during the Summit of the Americas, in Los Angeles, California, U.S. June 8, 2022. REUTERS/Kevin Lamarque

El presidente argentino había volado hacia los Estados Unidos junto a Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, y sus funcionarios de mayor confianza, dejando atrás la interna palaciega desatada con la renuncia del ahora ex ministro de desarrollo productivo, Matías Kulfas. “No me gustan los OFF, las cosas dichas en secreto. Cuando un funcionario habla tiene que hablar públicamente”, había manifestado el Presidente durante el brindis por el Día del Periodista en la Casa Rosada, en alusión al disgusto expresado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ante manifestaciones del ex funcionario. El frente abierto por Kulfas derivó en una denuncia judicial de la oposición por la gestión administrativa que el gobierno despliega para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.

Alberto Fernández despegó en un vuelo charter de Aerolíneas Argentinas y la comitiva que despegó de Ezeiza estuvo integrada por la primera dama Fabiola Yañez, Sergio Massa (titular de la Cámara de Diputados), Santiago Cafiero (canciller), Gabriela Cerruti (portavoz presidencial), Carla Vizzotti (Salud), Vilma Ibarra (secretaria Legal y Técnica), Cecilia Nicolini (secretaria de Cambio Climático), Julio Vitobello (secretario general de la Presidencia), Gustavo Beliz (secretario de Asuntos Estratégicos), Eduardo Valdés (presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados) y Juan Manuel Olmos (jefe de Gabinete de asesores de la Casa Rosada.

Fueron recibidos por el embajador argentino ante los Estados Unidos, Jorge Argüello. Además, esperaron por la llegada del presidente el embajador ante la OEA, Carlos Raimundi y Gustavo Pandiani, subsecretario de América Latina y el Caribe.

El presidente argentino desembarcó finalmente en la IX Cumbre de las Américas luego de un extenso debate con presidentes latinoamericanos, en el que incluso se varajó la posibilidad de no asistir debido a la posición que mantiene la potencia del norte con aliados en la región.

El Presidente se resistía a participar de un foro regional sin la presencia de Cuba, Nicaragua y Venezuela y, a partir de esa posición pública, se disparó una intensa secuencia de conversaciones secretas que conectó Washington, La Habana, Caracas, Ciudad de México y Buenos Aires.

Al final, por la recomendación de AMLO, el elogio público de Maduro y la conversación con Biden -que lo invitó a la Casa Blanca en julio- el Presidente decidió viajar a Los Ángeles e integrar la Cumbre de las Américas.

Este jueves 9 de junio, Fernández disertará en su calidad de presidente pro tempore de la CELAC en la Reunión Plenaria de Apertura, en el Centro de Convenciones de Los Ángeles.

A su vez, el mandatario mantendrá reuniones bilaterales con su par de Canadá, Justin Trudeau, y con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.

Alberto Fernández concluirá su segundo día en los Estados Unidos con una cena de honor ofrecida por el presidente anfitrión Joseph Biden en Getty Villa, Malibú.

SEGUIR LEYENDO