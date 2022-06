Gasoducto Néstor Kirchner: la Justicia ordenó las primeras medidas de prueba y secuestró el pliego de la licitación

(Maximiliano Luna)

El juez federal Daniel Rafecas activó la investigación por el escándalo que se generó en torno a la licitación del gasoducto Néstor Kirchner y ordenó las primeras medidas de prueba. Entre ellas, firmó una orden de presentación para obtener el pliego de la licitación, confirmaron a Infobae fuentes judiciales.

En total se presentaron tres denuncias en los tribunales de Comodoro Py, pero Rafecas se quedó con la causa porque fue sorteada para investigar la primera denuncia, realizada por el abogado Santiago Dupuy de Lomé, que también promovió la investigación penal contra la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza.

Luego de que el fiscal Carlos Stornelli impulsó la investigación, Rafecas firmó esta tarde tres órdenes de presentación en IEASA, Enargas y en la Secretaría de Energía . “Nos hicimos copia digital de toda la documentación relacionada con la licitación”, dijo una fuente judicial.

El juez también decretó el secreto del sumario, aunque sería una medida transitoria.

La denuncia de Dupuy de Lome es contra el ex ministro Matías Kulfas pero incluye a todos los funcionarios que tuvieron injerencia en la licitación. “Este fin de semana nos hemos enterado de un comunicado en off del ahora ex ministro Kulfas indicando que las licitaciones por la obra del gasoducto Néstor Kirchner estaban digitadas por los funcionarios de IEASA cercanos a la actual vicepresidente para favorecer a la empresa Techint”. En ese marco, dice el texto, Kulfas no radicó una denuncia “incumplimiento sus deberes de funcionario público”. También se solicitó investigar a “Andrés Cirnigliario, presidente de dicha empresa estatal y sus funcionarios por los presuntos delitos de cohecho, violación a la normativa Compre Argentino, negociaciones incompatibles y otros posibles delitos”, dice esa denuncia.

La licitación está a cargo de IEASA, tal como volvió a remarcar el ahora ex ministro de Producción Matías Kulfas en su carta de renuncia. “Ratifico lo dicho el viernes al finalizar el acto aniversario por los 100 años de YPF en Tecnópolis: si algo cabe reprocharse respecto al contenido nacional de los insumos del gasoducto, eso debe atribuirse pura y exclusivamente a las características de la licitación realizada por la empresa IEASA, cuyos miembros, al igual que el equipo de la Secretaría de Energía, responden políticamente a la Sra. Vicepresidenta. Fueron declaraciones en ON y que quedarán registradas por la radio AM 750 y formuladas ante varios periodistas allí presentes. Huelga adicionar la injusta acusación que la Sra. Vicepresidenta le formulara (al Presidente) al señalarle que usted tiene que ‘utilizar la lapicera’ para forzar un mayor contenido nacional cuando dichas decisiones fueran adoptadas por IEASA”, expresó.

La misma línea argumental utilizó la Fundación Apolo, que también denunció a los integrantes del directorio de Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA). “Presentamos una denuncia para que la Justicia investigue la licitación en la cual, según Matías Kulfas, hubo un procedimiento fraudulento. El directorio de IEASA habría direccionado la contratación de los caños para el gasoducto Néstor Kirchner”, publicó la organización a través de sus redes sociales.

La tercera denuncia la presentaron desde Juntos por el Cambio y esta vez fue sorteado el juzgado federal 4, que pertenece a Lijo. Allí, los diputados Graciela Ocaña y Waldo Wolff recopilaron tanto el mensaje vía redes sociales de la vicepresidenta Cristina Kirchner como el mencionado OFF de funcionarios del Ministerio de Producción a través de WhatsApp y las declaraciones radiales del propio Kulfas en relación a la dilación en la construcción de gasoducto.

La denuncia pone en foco a Agustín Gerez, titular de IEASA, por los delitos de abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario y negociaciones incompatibles.

El gasoducto Néstor Kirchner, que permitirá transportar gas desde Vaca Muerta a la provincia de Buenos Aires, es una de las obras de infraestructura más importante proyectada por el Gobierno.

Según datos oficiales, la obra permitirá en su primera etapa incrementar la capacidad de transporte en cerca de 19 millones de metros cúbicos (m3) de gas diarios para reemplazar la importación de combustibles y fortalecer el abastecimiento de usuarios y usinas de generación eléctrica en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA). Esta primera etapa que se extenderá a lo largo de 558 kilómetros tiene una inversión estimada en USD 1.500 millones y unirá las localidades de Tratayén, en Neuquén, con Salliqueló, en el centro oeste de Buenos Aires, para luego en una segunda etapa extenderse hasta el sur de la provincia de Santa Fe.

