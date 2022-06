Lousteau pidió “formulas cruzadas” para las PASO 2023: “Un presidente radical y un vice del PRO, contra un presidente del PRO y un vice radical”

Martín Lousteau propone internas cruzadas para las PASO 2023.

Martín Lousteau, senador nacional por Juntos por el Cambio, insistió hoy con su propuesta para implementar internas cruzadas en las PASO 2023 de Juntos por el Cambio , lo cual, según su opinión, podría colaborar a “evitar los errores del pasado”.

“Creo que debería haber fórmulas cruzadas en todo el país. Un presidente radical con un vice del PRO, contra un presidente del PRO con un vice radical”, ejemplificó Lousteau esta mañana, en diálogo con radio Metro.

El senador reiteró su sugerencia de cara a los comicios del año próximo al ser consultado por su relación con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con quien dijo tener “una mayor afinidad” que con Mauricio Macri y Patricia Bullrich, debido a que lo conoce “hace 20 años”.

“Potenciar Juntos por el Cambio es mezclarlo más y forzar debates antes del debate público”, aseguró.

En cuanto a su candidatura para reemplazar a Rodríguez Larreta al frente de la Ciudad de Buenos Aires, el economista adelantó que Evolución, su espacio, está trabajando “en un plan nacional por la situación del país”. Y en este sentido, advirtió: “Estamos en una situación grave que tiene posibilidades de empeorar pero espero que no empeore. El Gobierno tiene que dejar de pelear”.

Por otro lado, Lousteau se refirió a los recientes dichos ex presidente Macri sobre Hipólito Yrigoyen, uno de los fundadores de la UCR al que tildó de “populista”, y admitió que “obviamente como radical no me gusta”. Sin embargo, prefirió enfocarse en el futuro y no estar discutiendo sobre cuestiones del pasado. “Me enfrasco en la discusión del futuro. Yo tengo una lectura sobre Yrigoyen, me parece una figura extraordinaria dentro del devenir de cómo ha mutado la sociedad, pero yo prefiero discutir lo que tenemos que hacer para adelante” , dijo. Además, se mostró conforme con que el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, le haya respondido a Macri con una carta firmada.

Las consideraciones de Lousteau se dan en medio de la feroz interna que atraviesa la coalición opositora. El último domingo, Morales le envió una carta al ex presidente Macri en la que lo acusó de querer fracturar Juntos por el Cambio. “El camino no es generar una grieta en la coalición, atacando a la UCR como lo estás haciendo últimamente”, indicó en alusión a sus dichos sobre Yrigoyen.

En su escrito, Morales sostuvo que “vivir de la grieta no es el camino” y que, “menos aún, es generar una grieta en Juntos por el Cambio atacando a la UCR como lo estás haciendo últimamente”.

El ex presidente Mauricio Macri, junto a Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy y presidente de la UCR.

“Si tu intención es romper Juntos por el Cambio para buscar un acuerdo con sectores de la extrema derecha antidemocrática, lo mejor es decirlo concretamente”, indicó el gobernador jujeño, al tiempo que acusó a Macri de “denigrar la figura histórica de una persona que entregó su vida por una mejor Argentina”.

Macri, por su parte, se tomó un día para responderle a Morales y lamentó la carta “desmesurada” e “inoportuna” del líder de la UCR. En su cuenta de Twitter, el ex presidente consideró que el titular de la UCR “descontextualiza un apunte histórico” que efectuó en una conferencia realizada en Brasil y publicó un video de octubre de 2016, junto con los radicales Mario Negri y José Corral, en el que elogió a Yrigoyen porque “creía en las herramientas del diálogo y el consenso” y en que “no hay soluciones de largo plazo si no se fundan en instituciones fuertes y sólidas”.

SEGUIR LEYENDO: