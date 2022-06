Tras el cruce entre Gerardo Morales y Mauricio Macri, Elisa Carrió visita Jujuy para poner paños fríos a la interna de la oposición

La preocupación por llegar consolidados a 2023, superando grietas internas, es un tema de discusión en todo el arco político, no solo en el oficialismo. Así quedó demostrado días atrás cuando Mauricio Macri y Gerardo Morales protagonizaron un tenso cruce en la interna opositora y hasta asomaron expresiones que sugerían el coqueteo con la posibilidad de una ruptura en el principal frente opositor. Por esa razón, Elisa Carrio visita Jujuy con el objetivo de calmar las aguas y generar un clima de unidad de cara al trayecto que resta hasta las elecciones.

La líder de la Coalición Cívica encabezará un acto de institucionalización en la provincia de la Coalición Cívica, espacio que conduce, y mantendrá distintas reuniones, entre las que se proyecta un encuentro con el gobernador jujeño en pos de un “Juntos por el Cambio unido” .

Sin ninguna pretensión electoral, tal como dejaron trascender fuentes cercanas a Carrió, la abogada tendrá como misión poder acompañar la ratificación de Juntos por el Cambio, tal cual lo ha hecho recientemente en la asamblea de la UCR.

Asimismo, el principal referente de la Coalición Cívica ARI, en Jujuy, José María Albizo Cazón, brindó detalles de la agenda de la ex diputada nacional. La misma prevé reuniones con sectores productivos, sindicales y sociales, pero principalmente la validación del espacio que conduce en la provincia. Se verificará que ya cuenta con el piso requerido por el Tribunal Electoral para constituirse como instrumento de participación política en el proceso electoral del año 2023, y que seguramente va a devenir en la búsqueda de una banca en la legislatura provincial”.

El acto de institucionalización de la Coalición Cívica ARI fue programado para el viernes desde las 10 en la ciudad capital con la participación de referentes de la UCR, el PR, Movimiento Popular Jujeño (MPJ), Vía y Partido Socialista, entre otras agrupaciones aliadas.

La imagen de la coalición había quedado dañada luego de la pelea entre los referentes del PRO y la UCR. El conflicto había comenzado después de que el expresidente Mauricio Macri apuntara a Hipólito Yrigoyen como ‘uno de los primeros impulsores del populismo en América Latina’, durante una disertación en Brasil. Ante ello, Morales decidió no quedarse callado y emitir, primero, una extensa carta en la que sugería que la intención del fundador del PRO era unirse con los sectores libertarios que encabeza Javier Milei. Luego, el gobernador de Jujuy redobló la apuesta al calificar a Macri de ‘ irresponsable y egoísta ’, en declaraciones periodísticas, ya que consideraba que había ofendido a su espacio. “Si tu intención es romper Juntos por el Cambio, lo mejor es decirlo”, había sentenciado el radical.

La dura controversia expuso sus diferencias en público generando preocupación en el resto de la coalición opositora, que ve cómo sus chances de retornar al poder en 2023 pueden afectarse si la fractura interna eleva su intensidad hasta un punto de no retorno.

El líder de la UCR, aseguran en su entorno, dio por terminado el cruce con el ex presidente. Morales no dirá nada más sobre este tema, según afirman sus allegados, a quienes les comentó que “desde ahora, Macri se va cuidar mucho en lo que dice para no quedar señalado como el responsable de la ruptura opositora ”.

En el propio radicalismo hay dirigentes que piensan que Morales hizo una “sobreactuación” al cuestionar a Macri por haber vinculado al populismo con Hipólito Yrigoyen, el “prócer” de la UCR. “Está buscando pelearse sólo con un sector del PRO: hace mucho que no dice nada que moleste a Horacio (Rodríguez Larreta) o a Patricia (Bullrich)”, dijo un referente radical.

Sin embargo desde otros sectores, cerca de Morales, contraatacan: justifican su dura respuesta a Macri y advierten que desde ahora le resultará “más difícil decir cualquier cosa : ahora lo va a pensar dos veces antes de hablar”. Al igual que el jefe del partido, sostienen que el ex presidente atacó a la UCR porque “busca romper Juntos por el Cambio para acercarse a los votantes de Javier Milei”.

El conflicto tomó dimensión en un contexto donde parte del electorado que comulga con el espacio exige que la oposición tenga unidad ante la crisis política y las internas que sufre el actual Gobierno.

