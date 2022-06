Se presentaron tres denuncias en Comodoro Py por los dichos de Kulfas y la licitación del gasoducto Néstor Kirchner

Comodoro Py (Adrián Escandar)

Tres denuncias fueron sorteadas esta mañana en los tribunales de Comodoro Py a raíz del escándalo que se generó el fin de semana con las declaraciones que se le adjudican al ministro de Producción saliente Matías Kulfas sobre la licitación del gasoducto Néstor Kirchner. Se estima que, como se trata de un mismo hecho, las tres se concentrarían en una misma causa.

La primera denuncia, enviada por mail ayer domingo al mediodía, recayó -luego del sorteo correspondiente- en el juzgado de Daniel Rafecas, con la intervención del fiscal Carlos Stornelli. Fue radicada por el abogado Santiago Dupuy de Lomé, -que también promovió la investigación penal contra la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza- por los delitos de incumplimiento, abuso de autoridad y violación deberes de funcionario público.

Este caso no tiene identificado aún a un acusado, pero de acuerdo al texto al que accedió Infobae la denuncia sostiene: “Este fin de semana nos hemos enterado de un comunicado en off del ahora ex ministro Kulfas indicando que las licitaciones por la obra del gasoducto Néstor Kirchner estaban digitadas por los funcionarios de IEASA cercanos a la actual vicepresidente para favorecer a la empresa Techint”. En ese marco, dice el texto, Kulfas no radicó una denuncia “incumplimiento sus deberes de funcionario público”. También se solicitó investigar a “Andrés Cirnigliario, presidente de dicha empresa estatal y sus funcionarios por los presuntos delitos de cohecho, violación a la normativa Compre Argentino, negociaciones incompatibles y otros posibles delitos”.

El ex ministro Matías Kulfas, blanco de las denuncias de la oposición (Maximiliano Luna)

La segunda denuncia en el orden de sorteos de la mesa de entradas de la Cámara Federal fue radicada por la Fundación Apolo, que en su momento impulsó causas por el vacunatorio vip y por el cumpleaños en la residencia de Olivos de la primera dama Fabiola Yañez. Esta presentación terminó radicada en el juzgado federal 12, hoy subrogado por el juez Ariel Lijo.

La fundación, vinculada al titular de Republicanos Unidos de la Ciudad de Buenos Aires, Yamil Santoro, denunció a los integrantes del directorio de Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA). Se pide investigar penalmente a Agustín Gerez, Gastón Leydet, Oscar Cretini, María Belén De los Santos, Diego Rozengardt, Victor Bronstein, Alejandro Barrera y Alfredo Metaza. Los delitos aludidos son defraudación contra la administración pública, asociación ilícita y cohecho.

“Obrando del modo en que se habría obrado, es decir, incluyendo en el pliego de contratación condiciones que sólo habrían podido ser cumplidas por uno de los oferentes, se viola el art. 18 del dec. 1023/2001, que dispone que la comprobación de que en un llamado a contratación se hubieran formulado especificaciones o incluido cláusulas cuyo cumplimiento sólo fuera factible por determinado interesado u oferente, de manera que el mismo esté dirigido a favorecer situaciones particulares, dará lugar a la revocación inmediata del procedimiento, cualquiera fuere el estado de trámite en que se encuentre, y a la iniciación de las actuaciones sumariales pertinentes.- Es por ello que, de comprobarse lo denunciado, se estaría beneficiando a la compañía SIAT S.A. del grupo Techint para que lucre de forma indebida, y justamente por eso se hace la denuncia y se pide que se inicie la investigación, pues la única forma de determinar si eso ocurrió de esa manera es mediante la correspondiente instrucción de la causa para establecer si la hipótesis denunciada, se confirma o descarta”, sostuvo la fundación.

La tercera denuncia la presentaron desde Juntos por el Cambio y esta vez fue sorteado el juzgado federal 4, que pertenece a Lijo. Allí, tal como ya informó Infobae, los diputados Graciela Ocaña y Waldo Wolff recopilaron tanto el mensaje vía redes sociales de la vicepresidenta Cristina Kirchner como el mencionado OFF de funcionarios del Ministerio de Producción a través de WhatsApp y las declaraciones radiales del propio Kulfas en relación a la dilación en la construcción de gasoducto.

La denuncia pone en foco a Agustín Gerez por los delitos de abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario y negociaciones incompatibles.

