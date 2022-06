Alberto Fernández y Cristina Kirchner se volverán a mostrar juntos tras más de 90 días

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la sesión de apertura del 140° período legislativo en el Congreso Nacional en Buenos Aires, Argentina, 1 de marzo de 2022

El presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner volverán a mostrarse juntos este viernes en la celebración de los 100 de YPF, luego de 90 días sin cruzarse públicamente y en medio de la interna que protagonizan dentro del Frente de Todos a raíz del acuerdo con el FMI. Según pudo saber Infobae, la empresa de energía le hizo acercar la invitación al mandatario a través del secretario general, Julio Vitobello, pero desde Presidencia aún no respondieron si asitirán. Un hombre cercano al jefe de Estado le confió a este medio que tiene intenciones de asistir.

La última vez que la fórmula presidencial compartió un acto fue en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso el pasado 1° de marzo, donde ambos ya se mostraban distanciados por diferencias sobre cómo afrontar la política económica. En el acto que se realizará en Tecnópolis desde las 17, se espera que hable primero la vicepresidenta y luego cierre Alberto Fernández.

En su última aparición pública, Fernández de Kirchner había lanzado críticas contra el rumbo de la economía y un fuerte ataque al equipo que encabeza Martín Guzmán: “Fui generosa al permitir que el Presidente pudiera elegir a su gabinete económico”. Sus declaraciones fueron en el marco de la distinción que le organizó Universidad Nacional del Chaco. Además, había apuntado contra el Poder Judicial y denunció operaciones en off por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo.

Cristina Kirchner: “Fui generosa al permitir que el Presidente pudiera elegir a su gabinete económico”

“Hoy hay una insatisfacción democrática grande, la plata no alcanza, no llega a fin de mes y se produce un fenómeno que no habíamos conocido que es el de los trabajadores en relación de dependencia pobres. Esto nunca había pasado. La pobreza siempre la ubicábamos por fuera del trabajo formal, en los sectores precarizados. ¿Por qué es esto? Producto de dos políticas: la concentración de los ingresos, distintos métodos de apropiaciones de rentabilidades y una política de salarios bajos”, había expresado.

Luego de ese discurso en Chaco, Alberto Fernández aprovechó una entrevista con al diario El País de España, durante su gira por Europa, para responderle a la vice: “Creo que es una mirada parcial, absolutamente económica, que desatiende todo los que nos tocó pasar en el medio. Vivimos una pandemia, una tragedia que la humanidad vive muy de tanto en tanto, que se ha llevado 6 millones de vidas en el mundo, más de 100.000 argentinos. Y con todo, logramos que ningún argentino se quedara sin la atención médica que necesitaba”.

“Argentina tiene que ponerse a mirar el futuro y dejar de discutir el pasado. El pasado nos sirve para tener memoria, pero mi mirada la tengo en el futuro y creo que la mayoría de los argentinos también. Cuando alguien dice que nuestros votantes pueden estar decepcionados con nosotros, creo que nuestros votantes son conscientes de que tuvimos que enfrentar una pandemia con un sistema de salud quebrado por Macri y lo hicimos bastante bien. Logramos una inmunidad de las más altas del mundo. Nuestro votante, que vive esa realidad, entiende las dificultades”, completó Alberto Fernández, en relación a los dichos de Cristina Kirchner.

Desde que se desató la interna en la cúpula del poder político, el ministro bonaerense y dirigente de La Cámpora Andrés “Cuervo” Larroque se transformó en una suerte de vocero encargado de visibilizar el malestar del sector de Cristina Kirchner con la Casa Rosada, especialmente con el ministro de Economía, Martín Guzmán. “Lo que venimos planteando es cómo dotamos de sentido la unidad; no es una cuestión mágica que la simple reunión la pueda sostener, si nosotros no resolvemos los problemas de la gente”, expresó durante esta semana.

