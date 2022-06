El sindicalista Marcelo Balcedo demandó al Estado uruguayo porque dice que le hicieron perder “un negocio multimillonario”

Marcelo Balcedo, ex titular del SOEME

Marcelo Balcedo, ex titular del Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (SOEME), que se encuentra cumpliendo un acuerdo judicial en Uruguay donde fue condenado por lavado de activos, contrabando y tráfico de armas, demandó al Estado del país vecino y exige un resarcimiento de 22.000.000 de dólares porque sostiene que le hicieron “perder un negocio multimillonario”.

El sindicalista y empresario fue detenido a principios de 2018 junto a su pareja Paola Fiege, luego de ser condenado a partir de un proceso legal iniciado en la Argentina donde se solicitó su captura internacional. Actualmente se encuentra cumpliendo un acuerdo judicial que implicó un año de arresto domiciliario total mientras que ahora está obligado a “presentarse una vez por semana” en una seccional y tiene “prohibido salir de su casa por las noches”, es decir cumple un arresto domiciliario nocturno que rige hasta que se cumpla la pena en octubre de 2024 cuando recién se podrá concretar su extradición. El cumplimiento de las medidas son garantizadas por embargos a la mansión de Punta del Este de Balcedo y su pareja y a la flota de autos de lujo que le fueron decomisados en ese país, entre ellos una Ferrari, un Porche Broxte, un Chevrolet Corvette, una camioneta Range Rover, una coupé Mercedes y un Mc Laren.

En declaraciones al Canal 10 de Uruguay dijo que firmó ese acuerdo “bajo presión, por vía extorsiva” . Entre los bienes que le fueron confiscados hubo dos aviones privados que había adquirido por leasing y por los cuales ahora demanda al Estado uruguayo.

Las aeronaves retenidas -según Balcedo “de manera ilegal”- fueron un Learjet 60 y un Gulfstream IV pertenecientes a una empresa norteamericana que “al final, después de hacerlos pedazos, los terminan devolviendo”.

El ex titular del SOEME también habló con la radio argentina AM 990, donde explicó que las aeronaves “las estaba pagando; era un negocio en Estados Unidos de alquiler de aviones, yo los compraba y los alquilaba, y cuando ellos quisieron los retuvieron indebidamente a pesar de saber que era un leasing pero por maldad me hicieron perder dos aviones y un negocio multimillonario” . Por ello inició el juicio reclamando los 22 millones de dólares que calcula que le frustró la justicia del país vecino.

“La fiscalía es la primera responsable -en ese momento a cargo de Jorge Díaz- y la Justicia que avaló esta situación. Tengo que hacerle juicio al Estado porque es solidariamente responsable. Me hicieron perder una fortuna en plata”, acusó Balcedo quien señaló que el multimillonario monto que reclama “lo va a pagar el pueblo uruguayo”.

Los autos que le fueron incautados a Balcedo en Uruguay

Al respecto de su causa judicial en Argentina manifestó que no está procesado y se comparó con Ródríguez Simón: “A él le dieron la oportunidad de volver a la Argentina a declarar y yo no tuve esa posibilidad”. “El juez Ernesto Kreplak me manda a detener en una causa por evasión impositiva, él es el responsable de todo esto”, criticó.

En la Argentina, Balcedo todavía no pudo ser indagado. Sin embargo, la causa que derivó en su detención está a un paso del juicio oral. En esa causa ya se probó un desvío de casi $600 millones que correspondían a los aportes de los afiliados del SOEME, sólo entre 2012 y 2018. La cifra representa más del 75% de los ingresos recibidos por parte de la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires (DGE).

En ese juicio oral serán juzgados la madre de Balcedo, Myriam Renée Chávez; el ex número dos del sindicalista, Mauricio Yebra; y varios empleados del sindicato.

En la lista de procesados también aparece Sergio Omar Martínez, titular de la empresa El Chaqueñito SA, mediante la cual fueron comprados decenas de autos de lujo. Varios de ellos fueron hallados en “El Gran Chaparral” cuando Balcedo fue detenido.

