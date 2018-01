"Yo me negué a afiliar a personas de manera ilegal y por eso me sacaron a palos", cuenta Zenón Zappitelli, ex sindicalista del SOEME. Zappitelli se presentó ante la Justicia y denunció que dos empleados de seguridad intentaron impedirle el ingreso a la sede del gremio por una supuesta orden interna. Al negarse lo amenazaron y lo atacaron a golpes. El dirigente gremial describió que un individuo fue luego hasta su casa y le dijo: "Si seguís jodiendo vas a aparecer en un zanjón". Zapitelli afirma que las lesiones y amenazas "son una respuesta a reclamos y planteos" que él había formulado en el gremio por supuestos descuentos indebidos a afiliados.