Patricia Bullrich explicó su afición por Tini Stoessel y habló de la unidad en JxC, Macri y de por qué “hay que dejar de hablar de Milei”

La presidenta del PRO fue agasajada por gran parte de los fanáticos de la cantante argentina

La presidenta del PRO tuvo un fin de semana con muchas actividades. El viernes por la noche acudió al recital de Tini Stoessel y, durante el sábado, compartió en las redes los videos del evento. Durante la mañana de hoy aprovechó para volver a su rutina política y habló del futuro de Juntos por el Cambio, de Mauricio Macri y de qué hacer con la figura de Javier Milei.

“Me quedé sin voz de tanto cantar. Me gusta cómo canta, su escenografía. Sobre todo, lo que más me gusta es ver al público joven, cómo se engancha con alguien”, expresó Bullrich, en declaraciones a Radio Rivadavia, sobre el recital de Martina “Tini” Stoessel. Ya dirigente del PRO ya se había manifestado en sus redes sociales: “¡Felicitaciones, la pasé muy bien anoche!”, escribió en un posteo acompañado de un video.

Patricia Bullrich (Luciano González)

Más allá de sus gustos musicales, Bullrich realizó un balance de la actualidad del país y, de cara al próximo año que estará marcado por las elecciones presidenciales, la presidenta del PRO advirtió que Juntos por el Cambio tendrá que apostar con más ímpetu a una fuerza de coalición y, así, diferenciarse de lo que fue la última gestión del espacio entre 2015 y 2019.

“La unidad en Juntos por el Cambio no está en discusión. Se está marchando hacia una construcción de un punto muy importante que es cómo se construye su plan de Gobierno, algo que la vez pasada no habíamos hecho. De alguna manera, la vez anterior el plan de Gobierno había sido una responsabilidad más del PRO, hay que recordar que la coalición se hizo muy sobre la hora. El Gobierno fue más un gobierno de un partido con el apoyo de los demás que un Gobierno de coalición . Este próximo gobierno tiene que ser de coalición”, afirmó la presidenta del PRO.

En tanto, la dirigente celebró el último encuentro de la mesa nacional de Juntos por el Cambio del último viernes y optó por quitarle importancia a la ausencia del ex presidente Mauricio Macri en esa cita.

Patricia Bullrich, durante un evento, el último martes

“A Mauricio lo veo bien, trabajando, activo, enganchado en buscar un nuevo Juntos por el Cambio para esta etapa que viene. Los partidos aprenden de sus momentos, sus errores, sus gobiernos y vuelven a trabajar para intentar ser gobierno en base a un aprendizaje profundo y las cosas que no se hicieron bien. Lo del viernes tampoco me parece que se pueda interpretar que como no fue a una reunión, hay algo por detrás. No le pregunté ni me pareció un dato para preguntarle”, reflexionó.

En relación al crecimiento de Javier Milei -a quién buscó sumar sin éxito a la coalición opositora- y a la amenaza que puede representar en torno a la competencia por un mismo electorado, señaló: “Es un problema de sentido común. Milei está haciendo su partido, nosotros somos la coalición Juntos por el Cambio. No hay nada que explicar respecto a que hay dos caminos que se abrieron. El nuestro hace más tiempo que el de Milei. No creo que corresponda que nosotros cerremos o abramos puertas a un partido que no ha pedido el ingreso a Juntos por el Cambio, es una discusión sobre algo que no existe”.

Y agregó: “Por otro lado, el votante de Milei es un votante que también es un votante de Juntos por el Cambio. Entonces, me parece muy importante que nosotros no tomemos distancia del votante de Milei por tomar distancia de Milei. Entonces, creo que es importante dejar de hablar de Milei, hablar sobre las cosas que queremos hacer y no ser nosotros los voceros de Milei”.

A su vez, Bullrich consideró que la interna dentro del Gobierno no cree que sea tan grave como se aparenta y que Cristina Kirchner, con sus críticas a la gestión de Alberto Fernández, lo único que intenta hacer es sacar rédito posible y separarse de los errores.

“Es un cascoteo medido el de Cristina. Lo hace para tratar de tomar distancia y la gente que la siga diga ‘Cristina es otra cosa que Alberto’. Para no pegarse a sus fracasos, a su inflación, a sus problemas económicos. No sé si se podría utilizar la palabra estrategia. No creo que lo esté cascoteando para voltearlo sino para que la gente mire cómo le tira piedritas, para separarse y mostrar que ella haría otra cosa distinta. Pero ella no quiere hacer una cosa distinta. Sino, le hubiera dicho, no sé, ‘te propongo que el ministro de Economía sea Feletti, no sé cualquiera’. Creo que es como para tomar distancia y tratar de guardar capital político”, detalló.

