Gesto de apoyo de los movimientos sociales a Alberto Fernández: se reunirán con Martín Guzmán y Juan Zabaleta

Martín Guzmán y Juan Zabaleta se reunirán mañana con los líderes de los movimientos sociales en una cooperativa de trabajo

La cita es en el sur del conurbano bonaerense, en el partido de Almirante Brown. El lugar, la Federación de Unión Nacional de Cooperativas Argentinas de Trabajo. El encuentro tendrá un fuerte contenido político hacia dentro del Frente de Todos. A las 15.30 está previsto que Martín Guzmán, el ministro de Economía cuestionado por el kirchnerismo, visite el lugar y se reúna con los más destacados dirigentes sociales alineados con la Casa Rosada y el presidente Alberto Fernández . Allí estarán Emilio Pérsico, referente del Movimiento Evita y secretario de Economía Social; Daniel Menéndez, líder de Somos Barrios de Pie y subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local; y, entre otros, estará Gildo Onorato, secretario gremial de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y dirigente del Evita.

La aparición pública de Guzmán, arropado por figuras de la economía popular, es un fuerte mensaje hacia la crujiente interna que desde hace meses mantiene Cristina Kirchner con el jefe de Estado.

El acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el rumbo económico y la inflación, son algunos de los cuestionamientos que recibe Guzmán y, por elevación, Fernández.

El 26 de octubre de 2020 el presidente del Patronato de Liberados se reunió en la misma cooperativa que visitarán Guzmán y Zabaleta. El fundador es un ex detenido que se especializó en cooperativismo y ayuda a que los liberados consigan empleo

“Escucho en los últimos días que el ministro de Economía dice que no tiene apoyo político. Tenés el apoyo del FMI y de Kristalina Georgieva, de los movimientos sociales, del Presidente. ¿Qué más querés?”, disparó el viernes pasado el diputado nacional y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, desde la sede del club Podestá.

“Lo que Guzmán hizo mal fue la renegociación de la deuda externa, fue muy mala. Me parece que hace mal en no recorrer un poco los barrios. No para sacarse fotos sino para entender un poco la realidad por afuera de la Mac que tiene, los Excel y los informes que le pasan, porque la realidad no se puede entender solamente con estadísticas”, lo criticó el sábado desde el Stand de Infobae en la Feria del Libro Juan Grabois, el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), una organización social que dentro del Frente de Todos es de las más cristinistas.

Una semana antes, la Vicepresidenta fustigó con fuerza al funcionario por la caída de reservas en el Banco Central, por el acuerdo con el FMI, por la tasa de inflación, por el bimonetarismo y hasta por la segmentación en los subsidios energéticos.

El titular del Palacio de Hacienda defendió públicamente cada uno de esos puntos, recibió un nuevo espaldarazo de Alberto Fernández y mañana dialogará con los referentes populares sobre el proyecto de ley de monotributo productivo para registrar 7,5 millones de trabajadores de la economía popular que está elaborando junto a técnicos de la AFIP.

Alberto Fernández junto a referentes de movimientos sociales en la Casa Rosada

La propuesta que dialogarán con Guzmán -aunque este ya lo sabe- es que su ministerio le “otorgue un marco regulatorio a la economía popular, además del crédito no bancario y los circuitos de comercialización para consolidar espacios de compraventa del sector”, según le explicó a este medio uno de los referentes sociales que estará presente en el encuentro.

Guzmán no llegará solo a las instalaciones de la Federación de Unión Nacional de Cooperativas Argentinas de Trabajo ubicada en la calle Chiappe al 600. Lo acompañará otro de los ministros albertistas que tiene el Gabinete, Juan “Juanchi” Zabaleta, a cargo de Desarrollo Social.

La organización cooperativista forma parte de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), una organización gremial de tercer grado que agrupa a 35 federaciones de cooperativas de trabajo de la República Argentina desde 2009.

Uno de los responsables de Federación de cooperativistas que reunirá a los dos ministros de Alberto Fernández es Martín Villalba, un vecino de Almirante Brown que fue tomado como ejemplo por Aníbal Hnatiuk, el presidente del patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires, por su trabajo comunitario, voluntad y capacidad de reinserción en la sociedad.

Villalba estuvo detenido diez años. En prisión estudió y se formó en cooperativismo y, al ser beneficiado con salidas transitorias, comenzó a armar cooperativas de trabajo para que los liberados tengan una salida laboral.

Los movimientos sociales impulsan la Ley de Tierra, Techo y Trabajo (@MovEvitaMns)

El 26 de octubre de 2020, el propio funcionario del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Axel Kicillof, visitó la cooperativa de Villalba. Así lo anunciaron desde la web oficial. “El objetivo de la reunión fue conocer la experiencia desarrollada por la Federación, y al mismo tiempo fortalecer las políticas de inclusión social y laboral que el organismo provincial desarrolla para las personas en conflicto con la ley penal”, informaron. En el lugar funcionaba también “Visión Trabajo y Futuro”, una de las primeras cooperativas organizadas por Villalba.

Esta no será la única movida de los movimientos sociales afines al Gobierno. Por segunda vez presentarán la iniciativa de uno de los proyectos más ansiados, pero que hasta ahora el propio oficialismo parlamentario evitó tratar: la Ley Tierra, Techo y Trabajo. Entre los expositores estará Gildo Onorato, de la UTEP y el Movimiento Evita, y el diputado nacional Julio Pereira.

La semana anterior, los diputados nacionales Itaí Hagman, Natalia Zaracho, Leonardo Grosso y Federico Fagioli, integrantes del Frente Patria Grande, que integra el Frente de Todos y lidera Juan Grabois, en un acto realizado en el Salón Delia Parodi de la Cámara baja, y que contó con la presencia del jefe de bloque de Diputados del FdT, Germán Martínez, y del propio Grabois, presentaron el proyecto de ley que impulsa la creación de un Salario Básico Universal (SBU) “que proteja a los desempleados, trabajadores de la economía informal y otros sectores de la población de bajos ingresos”. Una iniciativa que, por ahora, no contempla el consenso necesario de las fuerzas políticas como para que prospere.

"Lo que Guzmán hizo mal fue la renegociación de la deuda externa, fue muy mala. Me parece que hace mal en no recorrer un poco los barrios", dijo Juan Grabois sobre el ministro de Economía

“El proceso de recuperación económica que se está dando en la Argentina lo lidera el ministro Guzmán. Entendemos que este es el camino. Nosotros acompañamos al equipo económico que lidera el Presidente. En ese marco necesitamos fortalecer las políticas sociales”, le dijo a Infobae Daniel Menéndez. Y agregó: “Las medidas productivas le permitirán a los trabajadores de la economía popular integrarnos al engranaje productivo de la Argentina. El Presidente está empeñado en mejorar el salario de ingreso de los que menos tienen. A eso apunta el bono de los 18.000 pesos. El camino es el crecimiento sostenido y a fortalecer un proceso de integración productiva desde las políticas sociales”. A esto apunta el encuentro con el ministro de Economía en la Federación de Unión Nacional de Cooperativas Argentinas de Trabajo.

La reunión de mañana entre Guzmán y los referentes del Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie es una demostración más del respaldo hacia el jefe de Estado cada vez que lo necesita, por lo general cuando él o sus principales espadas de gobierno son criticadas con dureza por el kirchnerismo.

