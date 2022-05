El kirchnerismo concentra su pelea con el Gobierno en mejorar la distribución del ingreso

Siguen las señales políticas desde la gestión de Axel Kicillof hacia Casa Rosada. Es un pedido del kirchnerismo más duro para que el gobierno nacional ajuste ciertos resortes de la política económica que permitan que la recuperación evidenciada en distintos rubros de la producción no quede eximida en la masa de trabajadores. A la par, también, sube la presión para la mejora salarial, otra de las demandas que el sector encolumnado en la figura de la vicepresidenta Cristina Kirchner viene transmitiendo hacia la administración de Alberto Fernández.

“ No alcanza con crecer . Nuestro modelo económico es crecer distribuyendo. Si no hay justicia social, si no hay equidad, lo que pasa es que después esa plata termina en los paraísos fiscales. No alcanza con que haya más ganancia en determinados sectores”, sostuvo este martes el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Lo hizo luego de acordar con los gremios estatales un incremento paritario que llegará al 60% anual a fin de año con dos nuevas cuotas -una para el mes de mayo y otra en el mes de diciembre- en los incrementos salariales, en relación al acuerdo original.

La suba de paritarias alcanzará a casi 600 mil empleados públicos de la provincia de Buenos Aires que se reparten entre docentes, estatales, judiciales y profesionales de la salud y llegará a un promedio al 60 por ciento. Originalmente, el gobierno había acordado con los gremios docentes un incremento cercano al 42% en tres tramos, mientras que el acuerdo con los trabajadores estatales y judiciales se cerró un mes después, con un incremento del 40%: 16 %, en marzo; 10 % en julio; y el tercero, del 14%, en septiembre. Todo, con una cláusula de revisión y monitoreo que hace semanas los gremios pidieron aplicar ante la suba de precios. Entonces Kicillof recibió este martes a los representantes gremiales y anunció el incremento que terminó siendo celebrado por los sindicatos.

El porcentaje -no el salario- va en línea a otros acuerdos paritarios que fueron cerrados por distintos gremios. La paritaria de empleados bancarios funcionó como espejo en el proceso de negociación y también rumbo político. La Bancaria, conducida por el diputado nacional por el Frente de Todos, Sergio Palazzo, acordó la semana pasada un aumento que llegará a un 60% del incremento interanual. El anuncio fue celebrado por la vicepresidenta, Cristina Kirchner y volvió a marcar el rumbo del ala más dura del Frente de Todos. “Felicitaciones compañero Palazzo”, tuiteó la ex presidenta en medio del debate que rodea al oficialismo por las decisiones en la política económica que debe encarar el Ejecutivo.

“Necesitamos que el crecimiento sea equitativo”, volvió a pedir Kicillof y remarcó que esa cualidad es “imperiosa”, porque “cuando el crecimiento se concentra en determinados sectores y cuando el fruto del crecimiento se lo apropian solamente determinados grupos el problema es que no es sostenible”.

En el gobierno bonaerense, principal gestión del kirchnerismo, apuntan a que los salarios se paren por delante de la suba inflacionaria y lanzan un mensaje al gobierno nacional. “ Los mayores esfuerzos son de la macroeconomía -es decir el gabinete económico de Alberto Fernández- y en eso esperamos que la inflación desacelere en los próximos meses y sino que se tomen las medidas necesarias para que eso suceda ”, pidió la ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec tras el acuerdo con los gremios estatales.

Kicillof habló de un crecimiento de abajo hacia arriba. Para los gremios se tradujo en una demanda “de abajo hacia arriba”. Así lo caratuló el secretario general de ATE provincia de Buenos Aires, Oscar De Isasi. Es que el gremialista contó que también le pidieron a Kicillof que intervenga ante el gobierno nacional para que ajuste los controles de precios . “Le transmitimos al gobernador la necesidad de que le transmita al gobierno nacional que se hace imprescindible políticas más efectivas del control de precio sobre los formadores de precios. Deben tomarse medidas más concretas y los gremios estatales de la provincia de Buenos Aires estamos dispuestos a sostener toda medida que apunte en ese sentido”.

La administración bonaerense no es la única que presiona por la distribución. Un grupo de diputados nacionales del bloque del Frente de Todos presentaron un proyecto de ley para establecer un Salario Básico Universal. Se trata de una prestación monetaria mensual no contributiva y de alcance nacional destinada a trabajadores y trabajadoras de bajos ingresos”. Como dio cuenta Infobae, de acuerdo a la iniciativa, el SBU “será otorgado a las personas que se encuentren desocupadas; se desempeñen en la economía informal; se encuentren inscriptas en la categoría ‘A’ del Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes o se encuentren inscriptas en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente”.

El proyecto lleva la firma de Itaí Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli, pero el acompañamiento de otros diputados como Leonardo Grosso, Hugo Yasky, Mónica Macha, Pablo Carro, Juan Carlos Alderete, Carlos Selva, Pablo Carro, Mara Brawer y Graciela Landriscini. Durante la presentación también estuvieron presentes la senadora y presidenta del bloque de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, el director del Banco Nación, Claudio Lozano, el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, el diputado y ex ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo y el referente político de los legisladores que impulsan la medida, Juan Grabois.

